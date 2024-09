Gemma Nierga dice abiertamente cómo afectará David Broncano a su estreno en TVE

20 años después de su estreno, el histórico programa ’59 segundos’, que presentaron en su día Mamen Mendizábal, Ana Pastor y María Casado, regresa a la que fuera su primera casa, La 1. tras haber pasado también por laSexta. En esta nueva etapa, la periodista catalana Gemma Nierga se pone al frente de este formato de actualidad y debate en el que tanto los invitados como colaboradores deben discutir sobre un tema, dando su opinión en menos de un minuto.

Para conocer más detalles de esta nueva travesía de la producción de Globomedia, nos hemos desplazado hasta los míticos estudios de Sant Cugat de Barcelona, donde tendrán lugar los directos del programa. Allí, hemos podido hablar con Gemma Nierga, quien nos adelanta cómo van a ser las condiciones y dinámicas del formato en esta nueva etapa. ¿Habrá representación de todos los partidos? ¿Qué opina de que David Broncano sea su telonero? Nos responde a todo.

Vuelve ’59 segundos’ a La 1 de TVE con Gemma Nierga, ¿cómo afrontas este proyecto?

Yo estoy bien, sobre todo porque me acabas de decir que tú veías el programa de pequeño y esto es un plus de ilusión, porque lo que me acabas de decir me lleva a que la gente tiene un recuerdo, un recuerdo muy cariñoso de este programa, de este formato, o sea, tú lo veías de pequeño, yo ya era un poco más mayor (risas).

¿Qué respuestas te gustaría que te dieran en esta nueva etapa en ’59 segundos’?

Que sean de verdad. Mira, yo aspiro a que, por ejemplo, los políticos que vengan nos digan la verdad. La verdad y no nos coloquen el programa del partido. La gente que no se dedican a la política también, que nos abra su corazón. Esa cosa que a mí me gusta tanto, de mirar a los ojos y de intentar que todo sea verdadero, que no tenga artificio. La tele es verdad que tiene mucho de artificio, pero vamos a intentar en ’59 segundos’ desnudar ese artificio y que la gente tenga la certeza de que lo que se dice aquí es lo que de verdad sentimos, lo que de verdad pensamos.

Hablas de la verdad, pero conseguir la verdad de un político es el sueño de todo ciudadano. Tú, como presentadora, ¿vas a ser incisiva? ¿Cómo vas a conseguir que te digan la verdad? ¿Cómo te lo vas a creer?

Siendo yo, yo soy yo. Entonces, está muy mal y no voy a caer en definir cómo soy yo, si soy incisiva o no. Soy yo con mi mochila de años, de trabajo, de entrevistas, de estudiar mucho, de periodismo y entonces esa mi manera de preguntar, ¿cómo conseguirlo? Pues preparándote mucho, estudiando mucho al personaje. Intentar rebatirle con repreguntas que son tan o más importantes que las preguntas, y a partir de ahí, intentar que nos digan la verdad. Empezamos con el ministro Óscar Puente. Es una persona que suele decir lo que piensa. Y también pensar lo que dice. Sí. O sea, que creo que irá bien.

El horario habitual de este programa era el late night. En este caso, va a adelantarse al prime time y vais a hacer tándem con Broncano. ¿Qué tipo de dupla esperáis que podáis hacer entre estos dos programas?

La dupla más exitosa, ojalá. Ojalá, ahora mismo, hablar de Broncano, hablar de éxito. Es hablar de éxito de audiencia, es hablar de un programa que en cinco o seis días ya está consolidado en La 1. Ya es el gran programa de La 1, de la tele pública. Ir detrás de él es un regalo, un regalo, porque tiene una audiencia fantástica y espero que todos los que siguen a Broncano, cuando termine, se queden con nosotros con ’59 segundos’.

Además, uno de los targets en los que arrasa es el público joven. Entiendo que te gustaría que el público joven se quedase también a veros.

Ojalá que se queden todos. Lo que pasa es que yo tengo chavales jóvenes en casa, adolescentes, y sé lo difícil que es que la televisión les resulte atractiva. Es el gran logro de Broncano. Y, bueno, claro, yo me voy a emplear a fondo para que los jóvenes se queden, pero no voy a decir bro (risas). No diré ni bro ni hermano, que son lo que dicen mis hijos.

Bueno, pero sí puedes hablar, a lo mejor, como justo el otro día hizo Irene Escolar, del tema de la vivienda. Esto va a ser un tema capital, entiendo.

Eso va a ser un tema capital, pero atraer a los jóvenes es un secreto que no sé si alguien lo tiene. ¿Qué les interesa? Creo que les interesa la autenticidad. Y vamos a trabajar, eso sí, para que el programa sea muy auténtico.

Gemma, te quiero preguntar por esa ley de prensa que se está hablando y que está trabajando el Gobierno en ella. No sé qué opinión tienes y si va a ser uno de los temas que también se traten.

Va a ser uno de los temas, pero no te puedo dar mi opinión porque no lo he estudiado suficiente como para poder darla. Entonces, sería por mi parte muy atrevido y muy arriesgado dar una opinión de algo que se presentó ayer en Consejo de Ministros, que de entrada es una declaración de intenciones, pero que no conozco ni la letra pequeña ni la grande. Por tanto.

Pero el objetivo no sé si lo compartes.

El objetivo siempre es loable. El objetivo siempre es loable, pero hay que ver cómo hacerlo. Hay que ver, claro, el objetivo final, todos lo aplaudimos. Cómo hacerlo, de qué manera… Pero no puedo decir más. De verdad, sería demasiado arriesgado.

Sí te quiero preguntar por la cuota que va a haber de representación de los diferentes partidos en este programa. ¿Va a haber como una cuota para cada ideología?

Bueno, más que una cuota, yo creo que va a primar el sentido común. Si tú haces un debate, quieres oír todas las partes. Entonces, con el sentido común que caracteriza a este equipo, evidentemente habrá gente y representantes o analistas que puedan defender todas las ideologías. Eso es lógico, pero sin hablar de cuotas. Solo hablando de periodismo y de debate plural, entonces, ya automáticamente, tienes la necesidad de escucharles a todos.

¿Alguna línea roja en este sentido?

No, de momento ninguna línea roja. Aún no hemos empezado. Mal iríamos si antes de empezar ya tuviéramos líneas rojas.

¿Y de ellos hacia vosotros?

No, tampoco. Tampoco.

Para terminar, algún tema que a ti te gustaría, personal o profesional, y que tú dijeras ‘Quiero tratar este tema’.

Los temas que tengan que ver con los avances sociales te los compro todos. Es decir, todos los temas que tengan que ver con cómo luchar con la desigualdad social, cómo luchar con la dificultad del acceso a la vivienda. Todo eso te lo compraría ahora mismo, la educación… Qué importante. No te digo uno en concreto, te los apunto un poco todos.