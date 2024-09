Este es el segundo expulsado de ‘MasterChef Celebity 9’ que vaticina a la ganadora de edición en TVE

Tras la expulsión de José Lamuño en su primer programa, TVE ha ofrecido este lunes 16 de septiembre la segunda entrega de ‘MasterChef Celebrity 9’ en la que por primera vez los aspirantes han cocinado para perros y hemos vivido una nueva expulsión.

Al llegar a las cocinas, los concursantes de ‘MasterCher Celebrity 9’ se enfrentaban a una versión de ‘El Precio Justo’ con ‘El Precio Exacto’ en la que por grupos tenían que adivinar el precio de platos o utensilios de cocina. Los mejores podrían elegir entre cuatro ventajas: diez segundos extra de cocinado, la posibilidad de entrar al supermercado cada vez que se quiera, diez minutos de ayuda de Anabel Alonso o quitarle diez minutos a un compañero.

Del guiño a ‘El precio justo’ a perros como comensales por primera vez

Los mejores de ‘El Precio Exacto’ eran Hiba Abouk, que decidía poder ir al supermercado las veces que quisiera; Raúl Gómez, Cristina Cifuentes e Inés Hernand que solicitaban la ayuda de diez minutos de Anabel Alonso, que volvía a las cocinas, junto a su otro «retal», Bibiana Fernández.

Las retales de ‘MasterChef Celebrity’ volvían a las cocinas para participar en uno de los cocinados históricos del talent de cocina. Y es que por primera vez los comensales serían perros, entre ellos los de Bibiana Fernández. Así, los concursantes tenían que elaborar un plato que pudieran consumir perros y con los mismos ingredientes otro para los jueces y las invitadas. Una prueba que indignaba a la audiencia.

Casi todos conseguían que sus perros se comieran sus platos, sin embargo tan solo tres concursantes conseguían convencer a Pepe, Samantha y Jordi con sus elaboraciones. Los tres mejores eran Nerea Garmendia, Francis Lorenzo e Hiba Abouk siendo la actriz de ‘El Príncipe’ la mejor por segunda semana consecutiva.

El equipo de las «tontas» gana la prueba y Raúl Gómez gana los 4.000 euros

Después, en la segunda prueba por equipos, ‘MasterChef Celebrity 9’ se colaba en plena celebración de San Isidro en Madrid. En Matadero, los dos equipos tenían que elaborar las tapas y los postres más tradicionales de esta fiesta, como brioche de calamares con alioli de lima, cocido madrileño, callos a la madrileña con piparras y rosquillas.

Hiba Abouk se encargaba de capitanear el equipo de las «listas» mientras que elegía a Itziar Miranda como capitana del equipo de las «tontas» al que se unía Tania Llasera después de que Cristina Cifuentes que había elegido ir al equipo de las tontas porque «yo soy muy tonta» se pasara al equipo de las listas porque Hiba se la robaba al otro bando.

Tras la cata, el equipo de las «tontas» arrasaba a sus rivales al ser los que más chulapos había convencido y al haber hecho mejores platos, salvo con algunos errores como en el postre. Así, los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ decidían que el equipo azul se salvara de la prueba de eliminación y elegían a Raúl Gómez como el mejor de la prueba. El presentador que volverá a dar el salto a Cuatro entregaba los 4.000 euros a la Fundación Aladina.

Raúl Gómez dona los 4000€ de la prueba por equipos a @FundAladina ✨ #MCCelebrity pic.twitter.com/ESEl1Rcx2o — MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2024

Juan Luis Cano, segundo expulsado de ‘MasterChef Celebrity 9’

De vuelta a las cocinas, se producía un pequeño rifirrafe entre algunos de los delantales blancos con Hiba Abouk y sobre todo con Pelayo Díaz después de que Nerea Garmendia o Rubén Ochandiano dejaran claro que tenían claro que la actriz de ‘El Príncipe’ se había querido cargar a Itziar Miranda al elegirla como capitana del otro equipo pero le había salido mal la jugada.

Después, los delantales negros se enfrentaban a una prueba de expulsión en la que se enfrentaban a sabores exóticos. Bajo una Caja Misteriosa encontrarán productos como tajín, chocolate, mole poblano, soja líquida, mermelada de fresa, salsa sriracha, kimchi momoya y mostaza, entre otros ingredientes, para crear un plato delicioso y libre en el que predominara la mezcla de dulce y picante, o lo que es lo mismo «swicy».

Era una prueba complicada pues había que saber conjugar el picante y el dulce y aunque no se lo creía, María León era la mejor valorada por los jueces y no dudaba en llamar a su madre Carmina para celebrar con ella que seguía una semana más en las cocinas de ‘MasterChef’. Otros dos aspirantes que también eran bien valorados eran Pelayo Díaz y Topacio Fresh al igual que Hiba Abouk y Cristina Cifuentes.

De esa forma, la expulsión estaba entre Francis Lorenzo, Marina Rivers y Juan Luis Cano. Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el segundo expulsado de ‘MasterChef Celebrity 9’ era Juan Luis Cano, el componente de Gomaespuma, que durante el programa demostraba tener mal perder y no soportar las críticas de los jueces.

«Me lo he pasado muy bien. He conocido gente estupenda y me llevo momentos de risa que es muy importante en la vida de los seres humanos», reconocía Juan Luis Cano mientras Pitingo se emocionaba al tener que despedir a su amigo pues aseguraba que gracias a él y a Guillermo Fesser o Enrique Morente llegó a donde ha llegado en el mundo de la música. Antes de abandonar las cocinas, el cómico y periodista pronosticaba que la ganadora de ‘MasterChef Celebrity 9’ será Hiba Abouk.