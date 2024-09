En ‘Ni que fuéramos’ no se cortan y revelan cómo es Broncano realmente tras las cámaras

‘Ni que fuéramos’ arrancó este martes haciéndose eco del evento televisivo de la temporada, el debut de David Broncano en TVE. El humorista desembarcó en la cadena pública este lunes con ‘La Revuelta’, y María Patiño y compañía no han dudado en repasar su gran estreno. Así, Kiko Matamoros y Belén Esteban terminaron sincerándose sobre su experiencia en el antiguo espacio del jienense en Movistar Plus+.

Por fin llegó el esperado 9 de septiembre, primer cara a cara entre Motos y Broncano, que han apartado a Carlos Latre de la carrera por la audiencia postulándose como las dos grandes opciones. María Patiño arrancaba el espacio de TEN este martes comentando el buen funcionamiento de ‘La Revuelta’ en su primera noche, debutando cerca de ‘El Hormiguero’ con un 17,1% de cuota de pantalla.

Belén Esteban sentencia a David Broncano: «Eso no lo hace cualquiera»

Fue entonces cuando Belén Esteban desveló un importante detalle que el presentador tuvo con uno de sus sobrinos, al que Broncano invitó a ‘La Resistencia’ y conoció en persona como favor personal. «Tuvo el detalle de que una azafata fuera a buscarlo, que bajaran y se hicieran una foto con él. Se lo agradecí mucho. Eso tampoco lo hace cualquiera», comenzó explicando la de Paracuellos, que tuvo su última visita al extinto programa junto a Kiko Matamoros.

Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’

«Le gusta ir a los camerinos a saludar, a agradecer… A mí me pareció un fenómeno, porque no todo el mundo en su situación y en su posición de éxito actúa de esa forma«, señaló Matamoros sobre su única visita al espacio de Movistar Plus+, insistiendo en la independencia que caracteriza a Broncano y a todo su equipo del programa. «En el plató es muy cercano y trabajas allí con absoluta libertad», explicó el tertuliano.

Justo después, ‘Ni que fuéramos’ recuperó alguno de los momentos más hilarantes del paso de Belén Esteban y su compañero de programa por ‘La Resistencia’, una visita que tuvo lugar durante el período de promoción de ‘Sálvese quién pueda’, el proyecto de el antiguo elenco de Telecinco con Netflix que culminó con su segunda entrega.

«Es como si estuvieras rodeado de amigos»

«Hay un clima ahí cojonudo. Te metes en el plató y es como si estuvieras rodeado de amiguetes», sentenció Matamoros, haciendo hincapié en lo cómodos que se sintieron durante su visita al espacio de David Broncano. Y prueba del buen rollo que desprende el humorista tanto dentro como fuera de Movistar Plus+ es la buena acogida de ‘La Revuelta’.

El recién estrenado espacio superó todas las expectativas congregando a más de 2,1 millones de espectadores en su primera noche, midiendo fuerzas con Pablo Motos, que sacó la artillería pesada con la primera entrevista televisada de Victoria Federica. Tras su baño de rosas al comunicador en ‘Ni que fuéramos’ este martes, no cabe duda de que Belén Esteba será una espectadora habitual del nuevo formato de TVE.

Quién tampoco dudó en romper una lanza a favor de David Broncano fue la presentadora de ‘Ni que fuéramos’. María Patiño se mostró muy contundente con todas las críticas que ha recibido el humorista ante su llegada a la cadena pública. «Lo han tratado como si fuese una marioneta del presidente del Gobierno. Me parece que eso es una forma de quitarle mérito a un gran profesional. Yo no conozco a Broncano, pero eso a mí me indignaba», sentenció la periodista ante sus compañeros.

María Patiño defiende a Broncano de las críticas

Y fue especialmente crítica con todos los bulos que han circulado sobre la financiación de su fichaje, pues diversos medios aseguraron que el jiennense estaba «robando» dinero al ministerio de Sanidad. «Eso es una publicidad muy negativa para un profesional», lamentó la compañera de Belén Esteban. Y es que, el elenco al completo de Quickie no dudó en alabar el arrasador estreno del nuevo espacio de TVE.

«Por los datos de ayer, La revuelta va a ser de los programas más rentables que pueda tener TVE. Creo que esos 14 millones anuales le van a salir baratos, porque van a tener unos beneficios importantes«, aseguró Kiko Matamoros, señalando que este éxito podría abrir la puerta a otros «productos más frescos y actuales» a la programación de La 1. «Cuando algo gusta, la gente se queda a verlo», terminó sentenciando María Patiño, que lanzó también una propuesta al presentador. «Si algún día te falta un invitado, llama, que estamos a nada de Gran Vía», señaló la comunicadora.