El nuevo ‘Caiga quién caiga’ de Telecinco prueba a esta colaboradora de Latre como reportera

El esperado regreso de ‘Caiga quién caiga’ está casi listo. Así, Warner ITVP. España se encuentra configurando el equipo de reporteros del célebre programa de sátira de actualidad y política. De hecho, la productora está haciendo pruebas a diferentes rostros como es el caso de Paula Púa tal y como se la ha podido ver en el Festival de Cine de San Sebastián.

Tras aprobar definitivamente la vuelta de ‘Caiga quién caiga’ catorce años después el pasado mes de agosto, ahora la productora y cadena trabajan en la configuración de todo el equipo del programa de los ‘hombres y mujeres de negro’. Para elegirlos, se están haciendo una serie de pruebas.

Es el caso de Paula Púa, que tras la cancelación de ‘Babylon Show’, el programa de Carlos Latre, estaría buscando un nuevo trabajo en Telecinco. La cómica fue pillada el pasado 26 de septiembre por las calles de Donostia con el mítico traje y las gafas negras que tan bien representan al ‘Caiga quién caiga’.

Paula Púa, reportera en pruebas para ‘Caiga quién caiga’

Ese mismo día, la cómica participó en la rueda de prensa que concedió Pedro Almodóvar como Premio Donostia 2024. «Paula Púa, para Caiga Quien Caiga. Enhorabuena por ese merecidísimo premio. Nosotros pensamos que también te mereces la Concha de Oro y por eso en CQC hemos hecho una concha dorada para dártela”, le dijo la humorista al director de cine.

Tras ello, la reportera en pruebas, no dudó en lanzarle una pregunta al director manchego. «¿Alguna vez en algún hotel te han llamado la atención desde la habitación de al lado, y por qué?», le preguntaba Paula Púa. «No he tomado las suficientes drogas y alcohol como para que me tuvieran que llamar la atención desde la habitación de al lado. Es una cosa un poco más americana», contestaba el director.

Pues bien por ahora Paula Púa solo ha hecho este reportaje a modo de casting al igual que harán numerosos rostros, por lo que es posible que en nuevos eventos podamos ver a rostros más o menos conocidos haciendo de reporteros del nuevo ‘Caiga quién caiga’ para ver si valen o no para este papel. Una vez estén hechos todos los casting, Mediaset y Warner ITVP. España conformarán al equipo de presentadores y reporteros para el regreso del formato.