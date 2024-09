Así se ha despedido Carlos Latre tras ser fulminado en Telecinco: «Nos vemos en otros lares»

Tres semanas, eso es lo que ha durado ‘Babylon Show’, la apuesta de Telecinco con Carlos Latre para su access prime time. El espacio que llegaba para tratar de competir contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos y la llegada de David Broncano a TVE con ‘La revuelta’ ha sucumbido y Telecinco ha decidido cancelarlo.

Tras anotar mínimo el pasado lunes coincidiendo con el debut de Broncano y llevando a mínimos a los prime time de Telecinco, la cadena de Mediaset ha decidido retirar ‘Babylon Show’ y sustituirlo por ‘Gran Hermano: Última Hora’ con Laura Madrueño en el acess del lunes y miércoles y adelantar el resto de prime times a las 21:50 horas.

Nada más arrancar, Carlos Latre ya hacía una coña con el final de su programa en Telecinco. «Españoles, Babylon….», aseguraba replicando lo que dijo Carlos Arias Navarro al anunciar que Franco había muerto. «Venga hombre, que esto es solo televisión amigos y amigas, esto es solo televisión. Bienvenidos a todos, al último ‘Babylon Show’ y gracias, gracias por acompañarnos una noche más», destacaba el imitador.

💙 Simplemente, aprovechar este espacio para daros las GRACIAS por este período de tiempo (pasan que cosas o cosas que pasan) 💙



🌎 Disfruten del último día de #BabylonShow pic.twitter.com/iG4e8zgBN8 — Babylon Show (@babylonshowtv) September 11, 2024

Después, Carlos Latre daba la bienvenida por primera (y última vez) a Aldo Comas, que se presentó como uno de los fichajes más sorprendentes de ‘Babylon Show’ y todavía no se había estrenado. «Casi no vienes ehh», le soltaba el presentador a su compañero. «Estabas dando la turra todos los días y oye he venido al último al final», contestaba el artista contemporáneo. «Más vale tarde que nunca», apostillaba Latre.

Para el último ‘Babylon Show’, Carlos Latre recibía en el plató a Alejo Sauras, Vanesa Romero y Leonor Lavado como protagonistas de ‘Hotel Bitcoin’, su nueva película, mientras que Pablo Chiapella entraba por conexión por no poder ir al plató con sus compañeros. Al despedirles, el presentador volvía a hacer referencia a la cancelación del formato.

«Pablo muchas gracias por haber estado con nosotros. Te espero en otro sitio, en otro lugar pero aquí conmigo, ¿vale?», le decía el cómico al actor de ‘La que se avecina’, que le recogía el guante y le decía que «muchísimas gracias, estaré, donde me llames». «Amigos míos, iremos a ver la peli, os deseo toda la suerte del mundo tendré tiempo para ir al cine para aburrirme, podremos ir a casa de Daniel Guzmán, al cine, a la luna y a todo. Y gracias por ser los últimos invitados de ‘Babylon Show'», les decía a sus otros tres invitados. «Qué bonito haber estado aquí y haber estado de tu mano», le contestaba Leonor Lavado tras haber sido una de las colaboradoras habituales en estas tres semanas.

Carlos Latre: «A veces la televisión es muy dura»

Finalmente, y tras una nueva tertulia sobre la última hora de ‘GH 2024’ con Ismael Beiro, Jorge Berrocal, Marta Torné y Josie llegaba la hora de la despedida. «Deciros a todos, simplemente gracias. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, hemos puesto todo nuestro cariño y nuestra pasión, hemos intentado que haya humor, música, pasión, buen rollo, positividad, muchas de las cosas que nos faltan en nuestro país y en nuestra sociedad hoy en día», destacaba Latre.

«Como dije en su día, no hemos hecho guerras, yo no hago guerras, solo hemos hecho televisión. Solo hemos intentado entreteneros, que paséis un buen rato, intentar cambiar las cosas de alguna manera porque basta de enfrentamientos y basta de polaridad. Hemos querido tener presente la salud mental que es tan importante, hemos querido tener presente a gente novedosa, gente buena, gente de toda la vida, gente maravillosa, gente experta, gente amiga y gente de verdad. Hemos intentado ser de verdad. Y al final la televisión es muy dura y a veces hay cosas que te pasan cosas por encima, me ponen la pierna encima, pero sobre todo lo hemos hecho con todo el amor.- Quiero dar las gracias a las 200 personas de equipo que han hecho este ‘Babylon’ y nos veremos en otros lares, en otros programas. Pero lo que digo siempre y que sea un lema de vida, que pase lo que pase no dejemos de reír. Muchas gracias y hasta la próxima», concluía Carlos Latre.