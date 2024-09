El fichaje de gran calado de Sonsoles Ónega como su colaboradora estrella contra Ana Rosa

Parece que Sonsoles Ónega no quiere quedarse atrás en su guerra con Ana Rosa Quintana. Una semana después del estreno de la nueva temporada de ‘Y ahora Sonsoles’ y de anunciar el fichaje de María José Suárez, ahora el espacio ha sorprendido con una incorporación de altura: la de María del Monte.

Así, al igual que hiciera Ana Rosa Quintana con Álvaro Muñoz Escassi, Sonsoles Ónega ha aprovechado la entrevista que le ha realizado a María del Monte para anunciar que la cantante se incorpora al equipo de ‘Y ahora Sonsoles’.

Cabe decir que la entrevista de Sonsoles Ónega a María del Monte ha estado centrado en su trayectoria profesional y en concreto de su carrera en televisión. Así, ‘Y ahora Sonsoles’ ha optado por dejar a un lado la vida personal de la cantante y el escándalo en el que se vio envuelta hace un año cuando le robaron en su casa y posteriormente se detuvo a su sobrino Antonio Tejado acusado de ser el autor intelectural del atraco.

María del Monte, nuevo fichaje de Sonsoles Ónega

«Tenía ganas de que te sumaras a este equipo. Ya lo digo formalmente, María del Monte es colaboradora de este programa. Pero más que colaboradora, va a ser compañera de este equipo. Me hace mucha ilusión, y a todo el equipo, que se ha enterado hoy, porque hemos guardado ese secreto con el cariño de que no se estropeara. Creo que las cosas importantes hay que ofrecerlas al espectador cuando están, no vaya a ser que algo pasara. Estoy muy feliz», aseguraba Sonsoles Ónega.

«Me hace mucha ilusión. A mí también me hace feliz. Creo que me va a venir muy bien y voy a aprender cosas nuevas, y siempre hay que estar dispuesto a aprender», le respondía por su parte, María del Monte dejando claro que iba a sentirse muy cómoda al trabajar con alguien como ella.

Y tras ello, María del Monte se sumaba a la mesa junto a Miguel Lago, Pilar Vidal y Ángel Antonio Herrera para analizar diferentes temas de actualidad y de comentar algunos de los testimonios del programa.