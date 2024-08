Sonsoles Ónega dice ‘basta’ y se enfrenta a sus colaboradores: «No estoy haciendo apología»

Sonsoles Ónega se convirtió en el blanco de todas las críticas este viernes durante una delicada mesa de debate. ‘Y ahora Sonsoles’ se hacía eco sobre unos padres cuyo hijo ha estado a punto de morir ahogado en una piscina, abriendo así una tertulia sobre la protección de los menores. Y la dura postura de la presentadora causó revuelo entre sus colaboradores, de los que tuvo que defenderse finalmente.

«Han detenido a los padres de un niño de 7 años, salvado in extremis de morir ahogado. Acusan a los padres de abandono del menor. Ha ocurrido en la piscina de una urbanización de Alicante», adelantaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. Acto seguido, conectaron con el héroe que impidió la tragedia, el socorrista Jaima Sánchez.

«Hice un barrido y vi que unos niños, al final de la piscina, estaban sosteniendo a otro. No sabía si era broma o real, pero, de forma preventiva, fui corriendo. Efectivamente, estaba inconsciente, en parada respiratoria, y empecé a realizar RCP. Estuve como un minuto y medio y, al final, respondió», comenzó explicando el joven sobre el escenario con el que se encontró. Mientras tanto, Sonsoles Ónega se encontraba visiblemente impactada.

Sonsoles Ónega, muy crítica con la actuación de unos padres en ‘Y ahora Sonsoles’

Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’

Muy impresionada, la periodista no dudó en felicitar al valiente joven. «Lo primero, enhorabuena, porque te salió todo bien. Gracias a Dios, ese niño está ahora vivo…», señaló la presentadora, que le preguntó entonces por la presencia de los padres durante el suceso. «Los padres estaban en el recinto, en la urbanización, pero no estaban pendientes de los críos. Es más, yo no tenía visual de ellos», aclaró el socorrista.

Tras conocer su versión de los hechos, Sonsoles Ónega inició una ronda de opiniones en la que se encontró con un juicio entre sus colaboradores muy distinto al suyo. «No es motivo suficiente para la detención. Tiene que haber algún elemento más», espetó Carlos Quilez, alarmado por la actuación policial contra los progenitores. Y aunque María José Suárez no defendió la negligente actuación de los padres, aseguró que no es fácil estar pendiente.

«Tiene siete años, no es un bebé»

«Algo más que la simple no presencia tiene que darse para que se cometa la detención», añadió Quilez. María Manjavacas también rompió una lanza a favor de los padres señalando que es muy fácil y bastante común tener un despiste. «Irían deteniendo por todas las piscinas de España», añadió la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Y aunque Sonsoles Ónega no dudó en aplaudir las palabras de su compañera, aclaró rápidamente su discurso al ver tantas voces disidentes. «No estoy haciendo apología de abandono de menores, solo faltaba, pero la norma se tiene que adecuar a la realidad», puntualizó la presentadora. «Tiene siete años, no es un bebé», subrayó Manjavacas antes de que la conductora diese paso a otros asuntos de la tarde.