El dardo de Iker Jiménez a Antena 3 por su última maniobra con Pablo Motos y Sonsoles Ónega

Iker Jiménez es de esos presentadores que suele aprovechar alguno de sus programas para dirigirse a la audiencia. Y eso es lo que hizo este domingo en ‘Cuarto milenio’ cuando quiso agradecer a sus espectadores el apoyo que le están dando al programa de Cuatro. Además aprovechó para mencionar veladamente la guerra que se vive en el access prime time entre David Broncano y Pablo Motos.

«Hoy estoy contento porque hemos hecho una pedazo de audiencia impresionante», reconocía el presentador en el tramo final del programa después de que ‘Cuarto milenio’ anotara un 7,5% en su entrega de la semana anterior.

Tras ello, Iker Jiménez reconoce que aunque hasta ahora era «tabú» hablar de las audiencias en los programas de televisión, con la guerra entre ‘La revuelta’ y ‘El Hormiguero’ eso se ha acabado. «De las audiencias no se habla porque es tabú. Aunque ahora está muy de moda porque en España estamos teniendo combates importantes, incluso ideológicos, dicen algunos. Con un país casi dividido con uno, con otro, en el access prime time, como ustedes saben», destacaba el presentador en alusión a Broncano y Motos.

«Pero yo hablo de lo mío. Nosotros llevamos 20 años con su favor porque ustedes son los que deciden y punto. Nadie tiene garantizado el éxito porque son ustedes los que mandan. Y hoy, más que nunca, ustedes están interconectados y lo que les gusta, les gusta y lo que no les gusta, no les gusta. Da igual que se lo anuncien, que se lo vendan…», proseguía diciendo el presentador de ‘Cuarto milenio’.

Lejos de quedarse ahí, Iker Jiménez introducía otro de los temas de los que se está hablando mucho por la guerra entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa: la publicidad. «Mide nuestro trabajo, mide los empleos, mide millones y millones de euros que circundan este mundo de la información y entretenimiento. Yo estoy muy contento porque hemos tenido un arranque de temporada 20… que cuando uno dice temporada 20 lo lógico sería hablar de desgaste, como está ocurriendo en toda televisión. ¿Por qué ustedes nos dan el favor de no desgastarnos? Pues no lo sé. La pasada semana en el programa transcurrieron tres horas, se emitieron 46 minutos de publicidad y yo estoy agradecidísimo. Lo digo así y sé que a muchos de ustedes les cuesta», recalcaba el presentador.

«Les voy a contar un par de secretos. La audiencia mide desde que empiezas hasta que acabas, no se quita la publicidad. Tu audiencia es toda esa franja. Como ustedes comprenderán, no tiene la misma audiencia la publicidad que el programa. Pero curiosamente, en Cuarto milenio la publicidad se mantiene de forma extraordinaria. ¿Y saben lo que les digo? Que gracias a esos anunciantes estamos aquí. Si no fuera por esos anunciantes que masivamente quieren estar en Cuarto milenio, en Horizonte, les aseguro que no estaríamos aquí», decía con orgullo.

El dardazo de Iker Jiménez a Sonsoles Ónega y Motos por la publicidad

En ese sentido, Iker Jiménez contestaba a los que critican que haya tanta publicidad en televisión. «Por tanto, estoy muy agradecido, aunque sé el esfuerzo que a veces requiere. Y me dicen ustedes, ‘joe, es que se va la atención’. Bueno, es que esto no es una tele que pagamos con nuestro dinero. Esto es una televisión privada. ¿Me comprenden? Les entiendo muy bien, pero menos mal que los queridos anunciantes, que las personas que se dejan su dinero están apostando, igual que ustedes, en que este programa se mantenga. Porque yo no es la audiencia que uno haga, es lo que ingresa, lo que le da a su empresa», añadía el marido de Carmen Porter.

Justo después, Iker soltaba un dardazo indirecto a Atresmedia después de que por diferentes motivos optara por eliminar la publicidad en ‘Y ahora Sonsoles’ y en ‘El Hormiguero’ ante sus batallas con Ana Rosa y Broncano respectivamente. «Hay programas, desgraciadamente es así, donde tienen que retirar la publicidad porque si no, no funcionan», soltaba sin pudor el presentador de Mediaset.

«Estamos aquí y tenemos una vida y podemos desarrollar nuestros proyectos gracias a ustedes y a los anunciantes. Pero si no estuvieran ustedes, tampoco estarían los anunciantes. El mantenimiento de esta cadena no puede tener un programa que no funcione. Es así de terrible. Es una máquina de picar carne. Es cierto. Por eso imagínense el agradecimiento de 20 temporadas en la franja donde se pica carne. Y ustedes nos están salvando todo el rato. Nunca mejor dicho», concluía.