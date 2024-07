Iker Jiménez se desmorona así en directo al tener que despedirse de ‘Cuarto Milenio’

Iker Jiménez se despidió entre lágrimas este domingo de todos los seguidores de ‘Cuarto Milenio’. El presentador echó la vista atrás a una temporada llena de «retos increíbles» antes de comenzar las vacaciones de verano. Así, el periodista quiso dedicar unas últimas palabras a los espectadores por acompañarle noche tras noche en la que considera ha sido la temporada «más difícil» de la historia del formato en Cuatro.

Antes de finalizar la última emisión de ‘Cuarto Milenio’, con la vista puesta en la temporada 20 del formato de Cuatro, el presentador quiso despedirse en esta ocasión de una peculiar forma. «La tele es una guerra, una batalla cada semana», comenzó explicando el periodista. Entonces, quiso compartir con la audiencia el correo electrónico de un seguidor del programa que había recibido hace unos días.

«Recibí un correo electrónico que me emocionó profundamente», adelantó Iker Jiménez, visiblemente emocionado por despedirse de su audiencia. «Es el colofón perfecto para esta temporada en la que hemos peleado tanto contra los programas más caros, los eventos deportivos…», explicó el marido de Carmen Porter. Fue entonces cuando procedió a leer el emotivo mensaje de uno de sus seguidores.

Iker Jiménez: «Ha sido una odisea complicada»

Al parecer, un espectador del formato trasladó su agradecimiento más sincero a Jiménez por entretener cada noche a su madre enferma de cáncer. «Cuarto milenio ha sido una fuente invaluable de distracción para ella en los días más oscuros», explicó el seguidor en su carta al presentador. «Su rostro se ilumina cada vez que empieza un nuevo programa», continuó leyendo el presentador.

Iker Jiménez en ‘Cuarto Milenio’

Según avanzaba, Iker Jiménez no pudo evitar terminar al borde del llanto y con los ojos enrojecidos tras compartir el relato tan vulnerable que pone en valor la labor y la responsabilidad del programa. «Cuando uno se encuentra con esto, a pesar de que la temporada ha sido dura, todo palidece ante el escrito de un seguidor cualquiera que te hace saber el valor del trabajo en equipo», aseguró el comunicador.

Y es que, no ha sido una temporada fácil para el formato de Cuatro en la parrilla, y el periodista no quiso despedirse sin poner en valor la lucha constante que han vivido estos meses. «No ha podido haber más elementos de competencia poderosos, pero hemos sacado con notable alto, por no decir sobresaliente, una odisea muy complicada», aseguró Jiménez.

El fanático del programa llegó a asegurar en su escrito que ‘Cuarto Milenio’ ha sido para su madre «un faro en medio de la tormenta». Fue entonces cuando Iker Jiménez quiso expresar su agradecimiento para dar el último adiós de la temporada. «Fran ha hecho el discurso final de temporada mejor que yo. Hasta pronto amigos», sentenció el periodista.