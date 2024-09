Preguntan a Sonsoles Ónega por su guerra con Ana Rosa y alude a Broncano con esta reflexión

En las últimas semanas se está hablando mucho de la guerra abierta en el access prime time entre ‘La revuelta’ de David Broncano y ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Un duelo sobre el que se están posicionando todos. Pero hay otra lucha de la que se lleva hablando un año: la que protagonizan Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega en las tardes.

Al preguntarle por este duelo en una entrevista en El Mundo, Sonsoles Ónega es clara. La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ prefiere no hablar de guerras con la que fue su compañera y jefa cuando presentó ‘Ya es mediodía’ en Telecinco. «Toda la competencia es sana y hace mejores a todos los equipos», asevera la presentadora.

«Sinceramente, no plantearía la competencia contra Ana Rosa en términos bélicos. Para mí, no es una guerra, sino una convivencia al servicio de los espectadores», recalca Sonsoles Ónega de forma contundente cuando le comparan su guerra con la que protagonizan David Broncano y Pablo Motos.

En ese sentido, Sonsoles Ónega reconoce estar muy pendiente de las audiencias pues son las que dicen si la gente quiere ver su programa o no. «La dictadura de un diario implica saber cuánto pan has vendido cada día y, evidentemente, tenemos que observarlo. No podemos vivir de espaldas a la audiencia. Pero no me marco objetivos de datos. Creo que sería temerario hacerlo. Lo único que espero cada día es, primero, y fíjate por delante del dato, salir satisfechos del plató, y luego, con el resultado, obtener ciertas pistas sobre lo que le gusta al espectador de Antena 3, que es a quién nos debemos y para quién trabajamos», confiesa al respecto.

Esta temporada ‘Y ahora Sonsoles’ arrancaba con la satisfacción de haber liderado frente a ‘TardeAR’ durante toda su rivalidad en la temporada pasada. «Cada temporada comienza como un folio en blanco. No importa tanto lo que hayas hecho, sino lo que vas a hacer. Es verdad que la temporada pasada tuvimos un gran caudal de espectadores que nos siguieron, y espero que continúen con nosotros en esta», asevera al respecto.

Sonsoles Ónega, sobre la publicidad de ‘YAS’: «Son estrategias de Antena 3»

Durante la entrevista, Sonsoles Ónega explica que sabían desde hace meses que Antena 3 confiaba en ‘Y ahora Sonsoles’ y que a partir de finales de agosto contarían con una hora más. «Es una oportunidad tremenda tener más tiempo para poder explorar nuevos contenidos y abordar los temas con más tranquilidad, además de incorporar nuevas secciones que permitan al programa respirar y desarrollarse con menos atosigamiento», destaca la presentadora.

Coincidiendo con la ampliación de la duración del programa, Antena 3 también ha incluido publicidad en ‘Y ahora Sonsoles’ haciendo que así Ana Rosa no pueda quejarse por su desigualdad. «La publicidad es un elemento imprescindible en la televisión para la producción de programas, y responde a las estrategias de Antena 3 incluirla o no. Este año ha llegado y creo que el espectador está perfectamente acostumbrado a que haya publicidad en los programas que está viendo, así que la recibimos con toda la normalidad del mundo», afirma en este sentido Ónega.