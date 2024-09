Avance semanal ‘Sueños de libertad’ del 16 al 20 de septiembre: la muerte de Jaime y el fin de María y Andrés

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay tiene a todos los fans pegados a la pantalla pues se encuentra en lo más alto en cuanto a tramas se refiere.

En el último capítulo, tras desatar de nuevo la pasión entre ellos, Andrés y Begoña reconstruían los hechos en los que Jesús mató a Clotilde y a Valentín y empezaban a pensar que pudo hacer Jesús con el cadáver de Valentín y donde se pudo deshacer de él para que nadie lo descubriera. Y Begoña aseguraba que podía estar en la finca de Los Olmos.

Después de pillarla con Damián, Digna no dudaba en decirle a Gema que su marido Gervasio tuvo una relación a sus espaldas con otro hombre y que por eso estaba tan esquivo con ella en los últimos tiempos. Y por ello, ahora se siente tan amada por Damián. Pero Joaquín no dudaba en reunirse con su tío para preguntarle por su relación con su madre. Él le decía que por él se casaría con su madre ya mismo pero respetará sus tiempos y le pedía a su sobrino que confié en él. Joaquín le decía que quién les preocupa es Jesús y su tío le dejaba claro que él piensa seguir haciendo su vida le guste más o menos a su hijo.

Por su parte, Damián no dudaba en enfrentarse a Jesús por estar acabando con la empresa y con la familia y le dejaba claro que va a impedir que siga pisoteando a su familia. Y que al final el odio que él ha expresado a todos los demás se le volverá en su contra. Paralelamente, Jesús ataba cabos y se daba cuenta de por qué Jaime impidió que bebiera de la copa de whisky que tenía.

Tasio le contaba a Gaspar que no soporta que a Carmen le hayan subido el sueldo y ahora cobre ella más que él. Por su parte, la nueva encargada de las tiendas empezaba a sentir que su marido tenía razón y que no está preparada para poder sacar adelante todo su nuevo trabajo. Pero al verla, Claudia le pedía que se quite esa idea de la cabeza y no se haga de menos.

Mientras Jaime empezaba a preparar todo para su marcha a Barcelona pero poco a poco los estragos de su enfermedad siguen dándole problemas. Así, el doctor sufría una nueva crisis y Luz trataba de ayudarle. Pero la situación de Jaime es crítica y se encuentra entre la vida y la muerte.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 16 al viernes 20 de septiembre:

Capítulo 144 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 16 de septiembre

Digna y Damián en ‘Sueños de libertad’.

Jesús sufría una pesadilla mientras dormía y Begoña no dudaba en encararse con su marido al decirle que le estaban reconcomiendo sus actos y que seguramente estaba soñando con Valentín y Clotilde y él volvía a decirle que era una desgraciada. Tras ver que Begoña sigue hablando con Julia, Jesús decide prohibirle que tenga el mínimo contacto con la pequeña.

Digna volvía a llamar a Mario Garcés para desprenderse de lo único que le quedaba de Gervasio y no dudaba en decirle que su marido estaba atado a ella cuando empezó a enamorarse de él. Así, Digna le entrega al topógrafo todas las pertenencias de su marido.

Jaime consigue despertarse pero está completamente ciego y sabiendo que está desahuciado, el doctor no duda en pedirle a Luz que deje de medicarle y cumpla con el pacto al que llegaron: que le deje morir en paz si vuelve a sufrir otra parada cardiaca o desvanecimiento.

Por su parte, Tasio ha decidido buscar un segundo empleo para las noches para conseguir dinero y así poder ganar un mejor sueldo que el de Carmen ahora que la dependienta ha sido ascendida a encargada de la tienda con la marcha de Marta a Barcelona. Algo que Carmen no termina de entender. No obstante, Marta le comunica a Fina que tiene que cancelar el viaje a Barcelona estando Jaime como está y la dependienta le dice a su chica que pospondrán el viaje hasta cuando puedan hacerlo.

Andrés no duda en reunirse con su hermano Jesús para hacerle una propuesta: cultivar ellos mismos algunas de las materias primas que necesitan y explotar la finca de Los Olmos. Tras ver la reacción del De La Reina, Andrés empieza a descartar que sea allí donde puede estar enterrado su primo Valentín y entonces Begoña propone aprovechar las pesadillas de Jesús y darle somníferos para conseguir que hable.

Damián y Digna deciden reunir a sus respectivos hijos para darles la noticia de que han decidido comprometerse. Los Merino no soportan tener que comer con Jesús y con los De La Reina pero finalmente aceptan acudir a la comida familiar junto a Gema. Tras anunciar su boda, Jesús se comporta de forma impertinente con su tía y finalmente abandona la mesa echando pestes de la relación de su padre con su tía Digna.

Capítulo 145 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 17 de septiembre

Begoña le cuenta a Luz que las cosas en casa están peor que nunca después de que Jesús le haya prohibido visitar y hablar con Julia. Tras ello, Begoña le cuenta que ha decidido darle tranquilizantes a su marido y la doctora desconfía de que en realidad sean para ella. Y Begoña le dice que solo es para poder ganar tiempo.

Damián confronta a Jesús por la actitud que tuvo con su tía Digna y con él mismo al anunciar su compromiso. Así, el patriarca amenaza a su primogénito con que si no respeta su relación con Digna y a su tía habrá graves consecuencias para él y que le hará daño donde más le pueda doler si hace algo para acabar con la relación.

Mientras Luis y Joaquín se muestran felices por ver a su madre contenta con su relación con Damián. Además, Gema aprovecha para decirle a su marido que tienen que cambiar su actitud y que él tiene que dejar de ser el lacayo de su primo Jesús y que tendría que pedir un ascenso.

Marta no para de sufrir al ver a Jaime tan enfermo sin poder ver y con su vida al borde de la muerte. Y no duda en decirle que ha llegado un sobre de un tal doctor García a su nombre. Jaime le dice que se lo entregue a Luz cuando él ya no esté. Paralelamente, Marta se abre con Fina y le confiesa lo duro que es para ella ver como Jaime se muere y la dependienta le muestra todo su apoyo.

Claudia muestra su preocupación con Carmen tras saber que Mateo se va de misiones a Rodesia del Sur. Su compañera le recomienda que deje de pensar en el cura y se preocupe por su bebé. Pero la dependienta no puede de pensar en él y tras verle en la cantina le insta que por favor no se vaya.

Gema le recuerda a María que debería tener cuidado porque Jaime podría irse de la lengua y desvelar que lo de su embarazo fue una farsa. Por su parte, Gema no duda en tener un bonito detalle con Digna de cara a su próxima boda para conseguir reconducir la relación con su suegra. Finalmente, Digna vuelve a hablar con Mario Garcés y decide perdonar a su marido por lo que le hizo.

Por la noche, Begoña pone en marcha su descabellado plan para sonsacarle información a Jesús y le da tranquilizantes. Todo después de tenerle que decir a Julia que no iba a poder ir a visitarla como la prometió por la prohibición de Jesús. Tras ello, Jesús se bebe un vaso de whisky y se queda algo drogado. Y Begoña aprovecha para preguntarle donde enterró a su primo Valentín y él le responde que en el camino de La Sagra.

Capítulo 146 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 18 de septiembre

Al día siguiente, Jesús se despierta desconcertado en el sofá del despacho y le pregunta a Begoña que ha pasado porque no recuerda nada más que habían estado bebiendo juntos y hablando. Ella le dice que hablaron de Julia y que por primera vez en mucho tiempo no discutieron y él le asegura que no tiene problemas en que visite a su hija en el internado pero que tiene que estar seguro de que ella está bien y no va a hacer ninguna locura.

Digna, decidida a mirar al futuro y perdonar a Gervasio, se muestra muy feliz por su boda con Damián y no duda en pedirle a su hijo mayor, Joaquín que sea su padrino. Todo después de decirle a sus hijos que nunca piensen mal de su padre y que nunca quiso hacerles daño.

Begoña decide visitar a Jaime para despedirse de él y que pueda irse en paz y él aprovecha para pedirle perdón por haber dejado que Jesús la drogara pero ella le dice que no se preocupe por eso. Justo después es Damián el que acude a la habitación para despedirse de su yerno. Y es entonces cuando el doctor implora a su suegro que por favor acepte la relación entre Marta y Fina pues ella merece un padre que esté orgulloso de ella y el De La Reina abre la puerta a poder asumirlo con el tiempo.

Tasio empieza a tener problemas en la fábrica por compaginar sus dos trabajos. Joaquín no duda en echarle la culpa de haber dejado que robaran un cargamento y de haber llegado tarde a su puesto de trabajo. Tras ello, Tasio acude a ver a Damián para explicarle lo sucedido y le dice que si tiene que dejar su puesto en la fábrica lo hará.

Mario Garcés visita a Digna para devolverle todas las pertenencias de Gervasio pues se las dio por rencor y dolor. Tras ello, el topógrafo se entera de que Digna ha decidido dar un paso al frente y va a casarse con Damián después de que el De La Reina se presente en su casa y les pille juntos. Algo que deja a Mario completamente mudo. Tras ello, Damián no duda en advertirle al topógrafo en que guarde silencio. Y tras ello, Damián indaga para saber si Mario le contó algo a Digna y ella le cuenta que le aclaró cierto secreto de su marido.

Tras ello, Mario Garcés acude a ver a Luis para decirle que el enlace de Digna con Damián es un gran error y que si Jesús es así es porque lo ha heredado de su padre. Pero Luis no duda en recriminarle su actitud después de lo que hicieron él y Gervasio. Pero Mario Garcés no se da por vencido y decide contarle toda la verdad a Digna y le dice que Damián descubrió la homosexualidad de Gervasio y le incitó al suicidio. Tras escucharlo, Digna se queda completamente paralizada.

María sigue intentando que Andrés tenga el lugar que se merece en la empresa familiar y para ello organiza una reunión con el dueño de las Galerías Miranda y consigue que finalmente acepte y firme el contrato que ha propuesto Andrés. Paralelamente, Begoña queda con Andrés y le cuenta que ha descubierto el lugar en el que estaría enterrado Valentín y él le dice a su cuñada que investigará.

Por último, Jesús sigue sin entender por qué no recuerda lo que pasó la noche anterior y cuando su padre le dice que es normal que esté así después de haberse bebido la botella de whisky, el De La Reina se da cuenta de que Begoña le había tratado de envenenar como hizo él con ella. Furioso tras descubrir sus artimañas no duda en encararse con ella y cogerla de nuevo por el cuello y ella le insta a que acabe con su vida de una vez por todas.

Capítulo 147 – Jueves 19 de septiembre

Después de escuchar lo que le contó Mario Garcés, Digna no duda en preguntarle a Damián si es verdad que fue él quien incitó a Gervasio para que se suicidara tras descubrir su relación con el topógrafo. Damián trata de ponerle excusas a su prometida y consigue que caiga en sus mentiras.

Andrés le cuenta a Begoña que ha investigado en el camino de La Sagra y ha descubierto que su hermano movió el cadáver de Valentín porque sabía que iban a hacer obras y poder ocultar así su cuerpo. Pese a todo, el ex militar le deja claro a su cuñada que lograrán las pruebas para acabar con Jesús. Y después descubre que Jesús ha intentado asfixiarla.

La boda entre Damián y Digna provoca que la relación entre Jesús y Joaquín sea todavía más tensa después de saber que les han robado parte de la mercancía por parte de Tasio. Pero Jesús no duda en decirle a su primo que sabe que están utilizando a su madre para conseguir ascender en la empresa y que no lo va a permitir.

Jesús se muestra incómodo al ver que su hermano Andrés ha conseguido firmar el contrato con las Galerías Miranda y no duda en amedrentar a María. Además, le deja claro a su hermano Andrés lo que piensa de la boda de su padre y su tía después de que Digna descubriera algunas reticencias en el ex militar de cara a ese enlace.

María por su parte, acude a pedirle algo a Jaime antes de que se muera: que le prometa que no desvelará que lo de su embarazo era falso y explicarle por qué actuó así. Y Jaime le deja claro que lo utilizó. Pero finalmente, Jaime no puede callarse y decide contarle a Andrés le deja claro que María le engañó y que nunca estuvo embarazada. Después, Andrés no duda en reprocharle a su mujer que le haya tenido engañado con el embarazo y le haya hecho culpable de haber perdido al bebé y le dice que deje de actuar.

Carmen acude a ver a Damián tras lo sucedido con Tasio y le cuenta que en realidad su hijo no se quedó dormido sino que tiene otro trabajo de noche para sentir que está a su altura ahora que ella gana más que él. Tras ello, la nueva encargada de la tienda le pide ayuda para que haga algo para que Tasio no se sienta de menos. Y es entonces cuando Damián le propone a Tasio ser el ayudante de Joaquín.

Marta decide sacar a Jaime al mirador para que pudiera respirar aire fresco y sintiera el sol en la cara. Estando allí, Jaime termina muriendo después de haberse despedido de toda la familia y de Luz. Tras comprobar que su marido se ha muerto, Marta no duda en abrazarse a él.

Tras llamar a su casa y hablar con su mujer, Mario Garcés se presenta en el despacho de Damián para pedirle explicaciones y el De La Reina no duda en amenazarle con contarle a su mujer que es un «depravado» si sigue intentando calentarle la cabeza a Digna y le exige que por favor engañe a su futura mujer para evitar que descubra la verdad.

Capítulo 148 – Viernes 20 de septiembre

Tras la muerte de Jaime, Damián le pide a su hija Marta que reconsidere su decisión de marcharse a Barcelona con Fina. Y al ver que su padre sigue dándole la espalda a Fina y que considere que su relación es ir al abismo, Marta le deja claro que ella sabe quién es y que le da igual lo que él piense.

Andrés no perdona que María le engañara con el embarazo y le haya hecho sentir culpable de la pérdida del bebé y se muestra distante con ella pese a fingir delante de todos. Ella le pide perdón y le dice que no puede perderle y que no puede vivir sin estar a su lado.

Tasio empieza a trabajar como ayudante de Joaquín pese a que la decisión de su tío Damián de haber ascendido al operario no le hace ninguna gracia al Merino y menos después de sus continuas meteduras de pata.

Tras el velatorio, Jesús no duda en hacer daño a su hermana Marta diciéndole que ya puede irse a vivir su vida con la «otra». Por su parte, Marta se alegra de que su madre no esté viva para ver en lo que se ha convertido su hijo y finalmente, Jesús no duda en decirle a su hermana que Jaime intentó asesinarle.

Por otro lado, Marta encarga a Carmen que organice una venta privada para las mejores clientas de la tienda. Tras enterarse de la petición de La De La Reina a la nueva encargada, Isabel decide boicotearla para seguir ganándose la confianza de Jesús y que cumpla lo que le prometió.

Andrés y Begoña se citan en la casona y él le cuenta que María se inventó lo del embarazo y que Jaime estaba chantajeado para que no contara nada. Y Begoña no duda en contarle que Jesús también amenazó al doctor para que no revelara la analítica en la que se comprobaba que Jesús le había drogado. Tras comprobar que sus parejas son capaces de cualquier cosa por tenerles de su lado, Begoña y Andrés deciden olvidarse de todo y volver a dar rienda suelta a su pasión.

Tras comprobar que Marta también tiene alguna reticencia hacia su boda con Damián, Digna decide acudir a ver a Jesús después de saber que Julia le había escrito una carta. Y Digna aprovecha para pedirle a su sobrino que por favor acepte la boda y no se tome todo esto como una afrenta personal. Paralelamente, Jesús decide ocultarle a Begoña que Julia le escribió una carta.

Por su parte, Mario Garcés intercepta a Digna en la fábrica y le dice que le mintió sobre Damián y que él no sabía nada de que Gervasio y él estaban juntos y que quiso creer que Gervasio se quitó la vida por alguna razón poderosa y que prefirió echarle la culpa a su socio y cuñado.