Andreu Buenafuente entra al trapo sobre lo de Broncano y lanza esta inapelable petición a TVE

Este jueves, 19 de septiembre, el mítico programa ’59 segundos’ regresó a TVE de la mano de Gemma Nierga. Lo hizo con el ministro de Transporte Óscar Puente como primer invitado y con la intervención de Andreu Buenafuente y Berto Romero, horas antes de que presenten la gala inaugural del Festival de San Sebastián.

Tras contar con la presencia del ministro socialista, que respondió a las preguntas de los colaboradores del espacio, entre los que se encontraban Esther Palomera o Celia Villalobos, Gemma Nierga conectó en directo con los cómicos, recién llegados a San Sebastián. La presentadora no dudó en preguntarles por el fenómeno que está suponiendo David Broncano y ‘La revuelta’ en La 1 de TVE.

La petición de Buenafuente a TVE tras el éxito de Broncano

Buenafuente aprovechó la ocasión para, además de elogiar a su compañero, lanzar una petición a la cadena pública. «Berto tú siempre te quejas de que Broncano siempre te invita a ultima hora, no sé si ahora que está en La 1 te ha invitado para que vayas un día de estos», quiso saber la periodista catalana.

A lo que Berto Romero respondió: «Con Broncano y con ‘La resistencia’ (el programa del mismo estilo emitido en Movistar Plus+) siempre he tenido una relación bastante fluida. Siempre he ido para salvarle algún invitado que se ha caído. Incluso estuve colaborando una temporada. Supongo que habrá que pasar por allí. Yo sobre todo quiero ir para ver los cambios que ha implementado el programa con respecto a Movistar Plus+».

Por su parte, Andreu Buenafuente ha querido lanzar una petición, a modo de deseo, a la cadena pública: «Yo soy un optimista y albergo la ilusión de que TVE no se quede solo con la satisfacción de un éxito. Me gustaría, como amante de la televisión, que esto siguiera de alguna manera. Ahora parece que esta es una tele industrializada. Broncano ha arrasado con todo eso. Y ojalá fuera una puerta de entrada para muchos más profesionales, en la pública». «Bien dicho», ha sentenciado Gemma Nierga.