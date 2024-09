Ana Rosa no se corta y clama este recado a Telecinco por su cambio con ‘TardeAR’: «Tengo que decirlo»

Desde su estreno el 18 de septiembre de 2023, Ana Rosa Quintana dio el salto a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’ ocupando el hueco de ‘Sálvame’ aunque dejando que fuera ‘Así es la vida’ el que se ofreciera de 16:00 a 17:00 horas después de que la presentadora no quisiera ocupar esa franja horaria.

Y durante toda la temporada, ‘TardeAR’ se emitió de 17:00 a 19:50 horas enfrentándose a ‘Y ahora Sonsoles’ entre las 18:00 y las 19:50. Pero desde el estreno de ‘El diario de Jorge’ el 29 de julio de este año, el espacio producido por Unicorn Content vio reducida su duración al arrancar media hora más tarde.

De esa forma, ‘TardeAR’ ha pasado a ofrecerse de 17:30 a 19:50 horas perdiendo su primera hora en favor del programa de testimonios de Jorge Javier Vázquez. Un movimiento que ha coincidido con la estrategia contraria de Antena 3, que aprovechó el final de ‘Pecado Original’ para alargar la duración del programa de Sonsoles Ónega.

Un movimiento que a Ana Rosa Quintana no parece convencerle pues ‘El diario de Jorge’ no termina de arrancar y su programa lejos de conseguir subir no ha parado de bajar en las últimas semanas perdiendo su batalla con ‘Y ahora Sonsoles’ después de que el espacio de Antena 3 comience antes.

O eso se puede deducir de unas palabras que ha utilizado la propia Ana Rosa este martes en ‘TardeAR’ justo antes de dirigirse a la zona del público para que su sobrino Kike Quintana realizara su sección de ‘Fila Zero’ y después de dedicarle todo el programa a repasar la carrera y la vida de Jimmy Giménez-Arnau.

«Tengo que decirlo, porque de verdad, nos hemos enterado a las 16:45, nosotros empezamos el programa bueno a las 17:30, a las 17:40 todos los días. Lo digo para aquellos que nos están buscando a las cinco, que no, que empezamos a las seis menos viente. Y ha habido unanimidad de todos que nosotros le debíamos este programa a Jimmy Giménez-Arnau y a él se lo hemos dedicado, gracias», soltaba Ana Rosa.