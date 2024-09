Álvaro Muñoz Escassi se planta ante lo que le hacen en ‘TardeAR’: «Esto es bullying»

Álvaro Muñoz Escassi es el gran fichaje de esta temporada en ‘TardeAR’, y queda claro que su vida privada no se va a quedar al margen de la mesa de debate. En la línea del estreno de ‘Gran Hermano’, Frank Blanco introducía este viernes el tema de los tríos. Fue ahí cuando se dirigió al jinete como «experto» en la materia, algo que al nuevo colaborador del espacio de Telecinco terminó por ponerlo algo incómodo.

Los romances comienzan a desatarse en la casa de Guadalix de la Sierra, y con ellos, llegará el famoso fenómeno del ‘edredoning’. Ante la posibilidad de que en esta edición las sábanas del programa alberguen a más de dos personas, el presentador de ‘TardeAR’ lanzó la pregunta. «Como experto Álvaro, ¿los amigos tienen que compartir todo? ¿Tres son multitud?», preguntó con sorna Fran Blanco.

Algo incómodo, Álvaro Muñoz Escassi trató de esquivar el tema como pudo. «¿Triángulo son tres, no? Ahora es cuando pasamos a publicidad», respondió el jinete. Pero el presentador y sus compañeros no estaban dispuestos a parar con las bromas sobre su frenética vida sexual. «Los famosos son expertos en geometría, se les da bien eso de construir triángulos. Escassi no digo nada..» añadió el presentador.

Álvaro Muñoz Escassi se planta ante sus compañeros de ‘TardeAR’: «Eso se avisa»

Frank Blanco y Álvaro Muñoz Escassi en ‘TardeAR’

«Eres experto hasta en pentágonos amorosos», señaló otro de sus compañeros a lo lago de la tarde, haciendo que el nuevo fichaje de ‘TardeAR’ terminase por estallar en directo. «No me hagáis bullying que es el segundo día. Me veis el débil y vais a por mí», espetó el ex de María José Suárez, que no quería indagar sobre sus prácticas sexuales en el magacín. «Me habéis sacado un tema que… No estoy preparado, eso se avisa», señaló el sevillano.

Pero finalmente, el jinete terminó cediendo. «Lo de los tríos pasa siempre. Yo no era famoso y también lo hacía… Yo creo que pasa toda la vida y hasta aquí puedo leer», confesó Álvaro Muñoz Escassi, que también sorprendió a sus compañeros con su concepto de infidelidad. «Tontear por mensaje es infidelidad, claro, es una falta de respeto», aseguraba el colaborador, dejando a varios miembros de la mesa perplejos dado su historial amoroso.

Sobre si pensar en otras personas mientras estás en una relación es infidelidad o no, el sevillano se mostró también tajante. «A mí me gusta pensar en la mía. ¿Si te gusta la tuya para qué piensas en la otra? Si piensas en la otra, ¿por qué no estás con ella?», aseguró Escassi. Y el colaborador no dudó en despedirse mandando un mensaje a su hija. «Yo estoy deseando ser abuelo, ¿vale, Ana? Me encantaría. Haría de abuelo muy bien, estoy dispuesto a las tutorías… Tú sabes, estas cosas», sentenció el jinete.