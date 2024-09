Alejandra Herranz afirma cómo fue sustituir a Ana Blanco en el ‘Telediario’ de TVE: «No es fácil»

No es fácil sustituir a una periodista tan veterana y tan querida por la audiencia como Ana Blanco al frente del Telediario 1 de TVE. Y eso lo sabe bien Alejandra Herranz quien ha visitado el programa ‘Radio Lindo’ de la Cadena SER para explicar cómo fue pasar a presentar el informativo de la cadena pública.

Elvira Lindo la he definido como «una de esas personas que ponen empeño en hacer bien lo que les toca». «Ha incorporado una frescura, una simpatía a la forma de dar las noticias. Cuando alguien sustituye a alguien, se cree que debe mantener el estilo de la persona anterior. Pero ella entra en nuestras casas quitando mucho peso a este mundo lleno de incertidumbre. Es una persona muy resistente», añade la periodista y escritora.

Alejandra Herranz no ha dudado en poner en valor a todo el equipo que forma parte del Telediario de TVE: «En esta redacción hay muchas ganas de hacer bien y llegar a todo el mundo. A veces hay muchos egos. No es fácil ser la tele de todos, tampoco que todo el mundo se vea reflejado. Tenemos la parte de esa presión política y somos muy precavidos. Tenemos una capacidad de llegar a sitios a las que no llegan otros, en un momento de ruido político enorme».

Alejandra Herranz explica cómo fue sustituir a Ana Blanco

Respecto a tener que sustituir a Ana Blanco, la presentadora reconoce que «fue una transición natural porque ya habíamos trabajado varios años. Los jefes podrían haber apostado por una súper estrella, pero apostaron por el continuismo y por mantener el equipo que ya había».

Al ser preguntada por lo que tiene que mostrar la televisión pública, Alejandra Herranz confiesa que en su equipo tienen unos condicionantes que otros no tienen. «Hay que sopesar bien qué das y cómo lo das y que estén todas las voces representadas. A veces haces noticias y piensas ‘este no debería entrar’. Pero si no sale, te llaman y se quejan», reconoce. Según ella, el servicio público debe dar cabida a lo que no lo tiene en otros lados: «Tenemos un grupo de corresponsales muy cracks que cuentan lo que pasa in situ. También tenemos una red territorial muy fuerte», concluye.