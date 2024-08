TVE da que hablar con esta nueva promo de David Broncano que trae controversia

Después de retirar la única promo que había lanzado, aprovechando la final de la Eurocopa, de la llegada de David Broncano a TVE, la cadena pública ha sorprendido este lunes al lanzar un nuevo anuncio que no ha pasado desapercibido.

Justo cuando acababa de emitir ‘El Tiempo’, La 1 sorprendía a la audiencia con una promo como si de la información meteorológica se tratara con Jorge Ponce, uno de los colaboradores de ‘La Resistencia’ como gran protagonista y presentador de este particular espacio de ‘El Tiempo’.

«Buenas tardes, repasamos un tiempo diverso en nuestra península. En algunas zonas del interior el tiempo parece que no pasa, con días de hasta 37 horas, que ya no sabes qué hacer con tu vida. En otros puntos del levante, el finde te lo comes en la cola del after», asegura el cómico.

Lo que también se viene es este frente», añade Jorge Ponce justo cuando en el mapa de España aparece una fotografía de David Broncano que va recorriendo toda la península desde las Islas Baleares. «Un frente que vemos ahí, irregular, también sobrevalorado. Va a pasar sobre toda la península con ilusión, aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división», concluye Ponce.

Por ahora, al igual que sucedía en la primera promo, que desapareció de la parrilla generando un gran desconcierto, no se anuncia el título del programa ni se dan más detalles de este espacio que irá de lunes a jueves en access prime time tras el ‘Telediario 2’.

Una promo que sin duda está dando que hablar. Para muchos deja bastante que desear y la comparan con las pobres promos que ha lanzado Telecinco de ‘Babylon Show’ o de ‘GH’ y con la gran promo de Antena 3 de la vuelta de Sonsoles Ónega que ha sido muy alabada en redes. Otros aseguran que les ahce gracia y que está bien.

Lo que se sabe del nuevo espacio de David Broncano en TVE

No obstante, en El Televisero ya adelantamos hace unas semanas que el cómico ha registrado una marca parecida en la Oficina de Marcas y Patentes. Se trata de ‘La Resiliencia’. Este podría ser el título de su nuevo espacio en La 1. Aunque de momento todo es una incógnita y no hay confirmación definitiva por parte de la cadena pública.

Por ahora, lo poco que se sabe es que Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison estarán junto a David Broncano una temporada más, pero el resto del elenco continúa siendo todo un misterio porque La 1 tampoco está haciendo los deberes en ese sentido ni está comunicando como es debido para crear una expectación un tanto desdibujada hasta ahora.