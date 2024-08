Todos los estrenos semanales del 19 al 25 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o MAX

Sin apenas darnos cuenta, ya estamos a mediados del mes de agosto, y septiembre nos mira de cerca, amenazándonos con empezar un nuevo curso. Pero los estrenos siguen sucediéndose, y las plataformas, aunque están un poco de vacaciones todavía, siguen trayéndonos estrenos para hacer el cambio más suave. Aunque esta semana no tiene una lista enorme de títulos potentes, sí que hemos podido destacar cinco que van a ser indispensables en vuestro contenido favorito semanal, tanto en Prime Video como en Movistar Plus+ o MAX.

Por ejemplo, nos llega a la plataforma de Amazon la esperada película de terror ‘Inmaculate’, con Sydney Sweeney, que hizo una campaña de promoción inmaculada (guiño, guiño). El único terror que nos llega esta semana, pero no la única película. Tendremos la cinta española de animación ‘Guardiana de dragones’ en Movistar Plus+ o ‘Horizon’, el primer capítulo de la epopeya del oeste que ha dirigido Kevin Costner (y que se la pegó en taquilla). En el apartado de series sí que debemos destacar dos títulos por encima de todo.

Primero la nueva adaptación de la vida de María Antonieta, que nos llega también en Movistar Plus+ y que da una nueva versión de la popular monarca (enfadó mucho a los franceses en su estreno en 2022). Por otro lado, tendremos al fin la segunda temporada de la brillante ‘Pachinko’, el drama japonés-coreano de AppleTV+ con la mejor secuencia de créditos de apertura de los últimos años.

Estrenos en Prime Video

Inmaculate (PELÍCULA)

Sinopsis: Cecilia, una mujer de fe devota, recibe una cálida bienvenida a la perfecta campiña italiana, donde le ofrecen un nuevo puesto en un ilustre convento. Pero Cecilia se da cuenta de que su nuevo hogar esconde oscuros y horripilantes secretos.

El director Michael Mohan vuelve a contar con Sydney Sweeney (tras la interesante aunque olvidable ‘Los voyeurs’) para esta cinta de terror con monjas de por medio. No estamos hablando de ‘La monja’ del Universo Warren, pero es una historia en la que se pasa muy mal, sobre todo por sus momentos gore y grotescos. El final te dejará con la boca abierta, y es la hermana desvergonzada de ‘La primera profecía’. No se toma demasiado en serio, y ese es precisamente su gancho y su punto a favor. Con la presencia de Álvaro Morte, que tiene una cara de «yo pasaba por aquí y me han pillado…», ‘Inmaculate’ es una película de terror perfecta para esta época. Miedo lo que se dice miedo no da, pero el desasosiego que produce es de primer nivel.

Fecha de estreno: 22 de agosto

Estrenos en Movistar Plus+

María Antonieta (SERIE)

Sinopsis: María Antonieta tiene solo 14 años cuando deja su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. Su cometido: proporcionar un heredero que asegure una alianza entre las dos naciones. Pero las cosas no son fáciles para ella, es solo una extranjera en una corte llena de intrigas y con una particular familia política y además su esposo parece no mostrar ningún interés por ella. La joven María Antonieta debe madurar deprisa en este entorno hostil en el que combatirá a sus enemigos, tratará de buscar aliados y sobrellevará la presión constante de asegurar la continuidad de los Borbón. Sus armas: un carisma natural y un gusto exquisito para la moda que la convertirán no solo en un icono de su época si no en una mujer adelantada a su tiempo.

La serie creada por Deborah Davis (‘La favorita’) da una nueva visión a la vida de María Antonieta. Algo similar a lo que hizo Sofia Coppola (recordamos que usó música rock e incluso le plantó unas Converse a la reina de Francia), pero más actual. La miniserie británica no gustó nada en Francia. La crítica la tildó de «obscena» y de «caricatura grotesca», y no gustó nada entre los historiadores, destacando sus múltiples fallos y «aberraciones históricas». La monarca, interpretada con gracia por la alemana Emilia Schüle, disfruta de su vida en Versalles, y nosotros con ella. Es verdad que tienes que dejarte llevar para entrar en su juego. Pero una vez dentro, como en ‘La favorita’, puedes pasarlo muy bien. Se estrenó en 2022 y ahora por fin podemos verla gracias a Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 19 de agosto

Guardiana de dragones (PELÍCULA)

Sinopsis: Son tiempos oscuros en la China imperial. Los dragones, antaño amigos y sabios aliados de los hombres, han sido perseguidos durante años y encerrados en mazmorras. En una remota fortaleza en las montañas, una niña ayuda a escapar al último de los dragones y se une a él en una apasionante misión para recuperar el tesoro más preciado: El último huevo de dragón, robado por un malvado hechicero que quiere explotar su potencial mágico para alcanzar la inmortalidad.

Adaptación de la primera de las seis novelas de la saga literaria homónima de la australiana Carole Wilkins. Y lo novedoso es que se trata de un proyecto español, con el director Salvador Simó a los mandos. El mismo de ‘Buñuel y el secreto de las tortugas’. Lo cierto es que la adaptación rescata la magia de los libros de la escritora australiana, y la animación está a un nivel increíble. Es verdad que muchas veces, todo suena a ya visto, sobre todo en cuanto al diseño de personajes, pero el mimo y el cuidado por la historia ayudan a que ‘Guardiana de dragones’ funcione de principio a fin.

Fecha de estreno: 23 de agosto

Estrenos en MAX

Horizon: An American Saga – Capítulo 1 (PELÍCULA)

Sinopsis: Crónica de un lapso de 15 años de expansión y asentamiento del oeste estadounidense antes y después de la Guerra de secesión norteamericana de 1861-1865.

Kevin Costner es una leyenda de Hollywood. Eso no podemos negarlo. Y también sabemos que lleva muchas décadas con este proyecto entre ceja y ceja. Obsesionado con el género western y toda la historia de Estados Unidos de finales del siglo XIX, por fin ha conseguido levantar un proyecto que llevaba mucho tiempo resistiéndosele. Bueno, al menos la primera parte, porque se la pegó en taquilla, y nadie sabe si será capaz de llevar los cuatro capítulos que ha programado a buen puerto. Desde luego, ya ha tenido que poner mucho de su dinero para sacarlos adelante. La crítica respondió bien, pero tampoco de una forma muy entusiasta. Pero apostamos por el bueno de Costner. Pocos con su visión y talento, y sus ganas de volver a sorprendernos en una sala de cine. Solo esperamos que haya suerte con sus siguientes capítulos… ¿Lo mejor de la película? Su impresionante fotografía y la interpretación de Siena Miller.

Fecha de estreno: 23 de agosto

Estrenos en AppleTV+

Pachinko (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Esta saga dramática relata los sueños y esperanzas de una familia coreana de inmigrantes a través de cuatro generaciones, que deben abandonar su patria en una lucha acérrima por sobrevivir y prosperar.

Después de mucho esperar, por fin tenemos la segunda temporada de ‘Pachinko’. Sin duda, una de las mejores series del catálogo de AppleTV+. Con un reparto que cambia del coreano, al japonés e incluso al inglés, se trata de una serie coral que sigue a una familia durante varias décadas. Aunque el final agridulce de la primera temporada nos dejó con un mal sabor de boca, esta nueva tanda de episodios promete más drama, más enredos familiares, y un nivel visual a la altura. Y sí, vuelve todo el reparto: Lee Minho, Yuh-Jung Youn, Minha Kim, Anna Sawai, Jin Ha, Eun Chae Jung, Soji Arai y Sungkyu Kim

Fecha de estreno: 23 de agosto

