Sofía Suescun y Kiko Jiménez se coronan al replicar a golpe de mofa ante las críticas

Sofía Suescun ha vuelto a Mediaset por la puerta grande, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes All Stars’. Marta Peñate y ella han dividido a los seguidores del programa, posicionándose a favor de una o de la otra en sus no pocos encontronazos.

Precisamente su enemistad con la ganadora de la primera edición del reality ha hecho que haya recibido numerosos mensajes de odio a través de las redes sociales. Por tal motivo, una semana después de la gran final, Sofía Suescun y su chico, Kiko Jiménez, han compartido un divertido vídeo en TikTok con el que responden a todos sus haters.

En él se puede ver a la pareja con ropa de baño bailando y cantando en play back unas frases muy reveladoras. «Yo soy la más mala de España«, dice ella, a lo que él añade: «Y yo soy el más chulo de España, te lo juro por el pá«. De esta forma ponen de manifiesto que no les importa en absoluto las críticas recibidas. Y, además, que están más unidos que nunca después de que Alejandro Albalá diera a entender este sábado en ‘Fiesta’, que Sofía le habría sido desleal a Kiko con Bosco en Honduras.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, unidos frente a los haters

Alejandro Albalá fue en su día pareja de Sofía Suescun, y ahora no la puede ni ver. Por eso este sábado, durante su cara a cara con Kiko Jiménez en el programa vespertino de Telecinco, soltó una información que podría hacer peligrar a la pareja: «Alejandro (Nieto) en sus declaraciones se queda corto, mi fuente es una persona muy cercana a Bosco y me habla de más de una noche, lo que me cuenta es que hubo besos y algo más».

Sin embargo, él no solo no le creyó sino que, además, volvió a salir en defensa de su novia, como lo ha hecho durante el mes que ha durado ‘Supervivientes All Stars’. En el plató del programa ha protagonizado numerosos enfrentamientos con Tony Spina, el novio de Marta Peñate. Pese a todo, Kiko y Sofía han demostrado ser una piña y hacer frente juntos a las adversidades.