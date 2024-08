Pilar Vidal, contra las cuerdas en ‘Espejo Público’ por su ‘jugarreta’ con la ruptura de Aitana y Yatra

La ruptura definitiva de Aitana y Sebastián Yatra ha desatado la discordia en el plató de ‘Espejo Público’, y no precisamente por los protagonistas. Lorena García y su equipo de colaboradores se hacían eco este martes sobre la noticia publicada por el diario ABC. La exclusiva venía firmada por un rostro habitual en el programa, Pilar Vidal, y la presentadora no dudó en conectar con la colaboradora para pedirle explicaciones por su deslealtad.

Al hacerse eco de la exclusiva firmada por su compañera de plató, la conductora de ‘Espejo Público’ y sus compañeros no han podido evitar preguntarse si el programa podría haber accedido a la información mucho antes. Es por eso que el magacín conectó en directo con Vidal este martes en busca de explicaciones sobre la ruptura entre los dos cantantes, y para lanzar alguna que otra pulla a su compañera.

Miquel Valls fue el primero en recriminar el juego sucio de la periodista mientras introducía la publicación sobre la ruptura de ABC. «Ayer hablábamos de crisis y, atención, porque Pilar Vidal tiene indignada a la redacción de este programa. Ayer comentamos esta posible ruptura con Pilar en plató. Solo unas horas después, la periodista publica en exclusiva esto», señalaba el catalán algo mosqueado, antes de que Lorena García se pronunciase.

Lorena García, tajante con Pilar Vidal: «¡Contentos nos tienes!»

Lorena García y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

«¡Pilar, contentos nos tienes! Esto lo cuentas en ABC, lo hablamos por la mañana… ¿Por qué no nos lo cuentas a nosotros?», espetó la conductora del matinal para dar paso a la periodista del corazón. «¡Porque no lo sabía! Miquel, qué malo eres. Unas horas después, no. Yo lo publiqué a las diez de la noche, pasé toda la tarde intentando confirmarlo, porque ambos tienen un entorno bastante hermético. Confirmar esto era bastante complejo», aseguró Vidal, que se unió al programa a través de una videollamada.

Pero la justificación de Pilar Vidal no parecía convencer a sus compañeros ni a la propia Lorena García. «¿Esto no lo sabías por la mañana en Más Espejo? ¿No lo sabías?», preguntó algo escéptica la sustituta de Susanna Griso, refiriéndose al debate previo que tuvieron el lunes sobre los rumores de crisis que atravesaba la pareja. «¡No! Porque, como el día 21 de julio los habíamos visto juntos en el concierto de Karol G, pensé que las cosas iban bien», insistió la colaboradora.

Dejando a un lado la traición, la presentadora de ‘Espejo Público’ tanteó a su compañera para averiguar a través de qué fuentes había logrado gestar semejante exclusiva. Pilar Vidal aseguró entonces que le había bastado con una sola. «Porque es muy buena fuente. Muy directa y que me explica que ella no lo está pasando bien», explicó la periodista del corazón sin revelar más detalles.