Patricia Pardo acorrala a Marcos García-Montes tras la sentencia de Daniel Sancho: «Lo habéis desvirtuado»

Este jueves 29 de agosto se ha conocido por fin la sentencia de Daniel Sancho tras el asesinato de Edwin Arrieta en agosto de 2023 en Tailandia. El fiscal tailandés ha condenado a cadena perpetua al hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano. Tras conocer el veredicto, Patricia Pardo conectaba en ‘Vamos a ver’ con Marcos García-Montes, el abogado de Daniel Sancho.

Hace unos días, el abogado no dudaba en mostrarse optimista hasta el punto de que vaticinaba que su cliente sería condenado como mucho a ocho años de cárcel. Por ello, este jueves, el espacio presentado por Patricia Pardo conectaba con García-Montes, habitual colaborador del programa para conocer cuál era su reacción.

Pese a la sentencia, Marcos García-Montes ha querido defender el trabajo de la defensa de Daniel Sancho. «Los elementos de la defensa se han ejercido magníficamente bien. No lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente del tribunal», aseguraba. «Seguimos pensando que la línea de defensa está muy bien argumentada y es motivo de un recurso que haremos inmediatamente», incidía el abogado a Patricia Pardo.

Tras ello, el colaborador de ‘Vamos a ver’ y letrado de Daniel Sancho ha querido dejar claro que «tenemos la conciencia muy tranquila». Pero a Patricia Pardo no le convencía nada los argumentos de su compañero. «Entiendo que consideres que la estrategia de defensa ha sido la correcta, pero lo habéis basado en desvirtuar y empañar la primera confesión de Daniel, que fue lo que le ha salvado la vida. Llegados a este punto, ¿no hubieses obrado de otra manera?», le preguntaba la presentadora sin dudarlo.

«Hemos hecho una defensa jurídica, absolutamente honrada y con los parámetros de los derechos humanos», recalcaba Marcos García-Montes. «Nosotros seguimos pensando que no ha habido premeditación y no está basado en especulaciones. Nos hemos estudiado el Código Penal y no estamos de acuerdo. En baste a una serie de argumentos podremos contradecir cuando sepamos qué dice la sentencia», sentenciaba el letrado dejando claro que aún no habían tenido acceso a leer la demanda.

Patricia Pardo y Marcos García-Montes se enfrentan en ‘Vamos a ver’

Poco a poco, la tensión entre Patricia Pardo y Marcos García-Montes iba in crescendo. «Varios abogados tailandeses os recomendaron seguir otra estrategia y os dijeron que era temerario llevar esa vía basada en fallos técnicos. Te lo desaconsejaron. ¿De verdad sigues pensando que esa estrategia fue lo mejor?«, le replicaba la presentadora.

«Los consejos te los da la ley y lo demás son opiniones, pero yo por opiniones no trabajo. Confiamos en la justicia tailandesa y en el Tribunal de apelaciones», le contestaba el abogado de Daniel Sancho. «Te doy las gracias de corazón», le decía Patricia Pardo antes de dar por concluida la conexión con Koh Samui. «Querida Patricia, yo siempre daré la cara porque tengo la conciencia muy tranquila, hemos trabajado muchas horas, muchas horas el año pasado y me sé el Código penal y procesal de arriba abajo», concluía García-Montes.