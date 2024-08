Beatriz de Vicente lanza un vaticinio sobre Daniel Sancho que daría un vuelco sorprendente

En ‘Espejo Público’, con la presencia de la abogada penalista Beatriz de Vicente, han analizado pormenorizadamente la dura sentencia a Daniel Sancho, condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Es el segundo peor escenario al que se enfrenta después de haber sorteado la pena capital. No obstante, hay posibilidad de recurrir en el Tribunal de Apelaciones y en el Supremo. Aun así, el horizonte penal que se esboza para el hijo de Rodolfo Sancho es muy negro.

El joven ha sido condenado a cadena perpetua por homicidio, descuartizamiento y ocultación del cadáver de Edwin Arrieta hace un año, y a indemnizar también a la familia del cirujano colombiano con 107.000 euros. Con esta resolución, que ha sido un auténtico varapalo para los Sancho y sus representantes legales, la pregunta que se plantean todos es ¿y ahora qué? Y, sobre todo, cuánto tiempo puede tardar en volver a España para seguir cumpliendo una condena que, además, no existe en nuestro país.

A esas cuestiones fundamentales ha dado respuesta Beatriz de Vicente en el programa matutino de Antena 3. «Lo lógico es que Daniel Sancho volviera. Tenemos un equivalente muy cercano que es Artur Segarra, que tortura, asesina y descuartiza a un español en Tailandia. Fue condenado a pena de muerte, fue conmutada por cadena perpetua y él está esperando el límite de los ocho años que suele establecer la legislación tailandesa para solicitar su vuelta», ha introducido la tertuliana.

«Lo normal sería que Daniel Sancho estuviera un mínimo de ocho años allí en Tailandia, que solicite la ejecución del resto de la condena en España y, cuando venga a España, la pena no se puede conmutar, no cambia», ha advertido en primer lugar. «Una vez que vienes, tú vienes con tu cadena perpetua suponiendo que los recursos no prosperen, que es lo más probable», ha augurado en ese sentido la abogada penalista.

«¿Puede España cambiar la condena? En absoluto. Pero al margen de que aquí no tengamos cadena perpetua, lo que establece el convenio de ejecución de sentencias entre España y Tailandia es que, una vez que el interno llega a su país natal, se le aplica el régimen penitenciario de ese país. Nosotros la pena más cercana a la perpetua es la prisión permanente revisable, que es revisable a los 15 o 18 años; con lo cual podría acogerse a nuestro sistema penitenciario, pedir la revisión de la sentencia en un tiempo para poder acceder a permisos e incluso a una libertad condicional. Por tanto, sería factible que Daniel Sancho pudiera acabar teniendo permisos y salidas», ha vaticinado Beatriz de Vicente. Un escenario que sería muy sorprendente y que daría un vuelco a su futuro.

«Entonces, en cierto modo, sí se cambiaría la pena», ha replicado Gonzalo Miró tras escuchar atentamente a su compañera. «Jurídicamente no, pero es cierto que de forma práctica podría», ha matizado la abogada, confirmando que a efectos prácticos si podría ser un cambio. «Si aquí en España pudiera estar en la calle en 18 años… si se quedase en Tailandia no lo estaría», ha insistido el colaborador sobre si se produjera lo que ha pronosticado Beatriz en ‘Espejo Público’. «De forma práctica sí, pero formalmente no», ha rematado ella, invitando a esperar a cómo se resuelven los recursos que los abogados de Daniel Sancho ya han asegurado.