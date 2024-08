‘Pasapalabra’ da la sorpresa al recuperar a este célebre concursante para luchar contra Manuel

‘Pasapalabra’ no termina de encontrar a su nueva pareja de contrincantes que sustituyan a Óscar Díaz y Moisés de la Guardia. Y es que hace unos días Vicky del Cerro perdía su puesto frente a Javi Cermeño y este hacía lo propio este martes tras perder la silla azul con Aitor Bragado.

Pero este miércoles, ‘Pasapalabra’ vivía un regreso inesperado. Así, Aitor Bragado se enfrentaba a un contrincante conocido en la silla azul. Y es que Nacho Mangut, ex-concursante del concurso en la etapa de Telecinco y uno de los primeros participantes de la nueva etapa de Telecinco, volvía por sorpresa al programa.

«Viene de Badajoz, es profesor de secundaria y su nombre es Nacho», le presentaba Cristina Alvis, la azafata de ‘Pasapalabra’. «Para ti esto no es nuevo, pero ¿cómo te sientes al volver aquí?», le preguntaba. «Pues te diré una cosa es la primera vez que estoy en la silla azul en el lado derecho porque la otra vez que vine no había silla azul y luego he venido a especiales….», le respondía Nacho Mangut. «Aunque no sea nuevo es un momento tenso. Pero muy contento de esta oportunidad», reconocía después.

Nacho Mangut vuelve a ‘Pasapalabra’ cuatro años después

Tras ello, Nacho Mangut conseguía vencer en la «silla azul» a Aitor Bragado después de que su rival fallara las dos palabras y él acertara todas sus preguntas. Con ello, el de Badajoz se sentaba en el equipo azul junto a Juan Ramón Lucas y Lucrecia.

Después era Roberto Leal el que le daba la bienvenida de nuevo a ‘Pasapalabra’. «Tenemos a un grande. Inauguramos juntos esta nueva etapa en Antena 3», le recordaba. Y es que Nacho Mangut fue uno de los primeros concursantes del concurso cuando el espacio se estrenó en Antena 3 en 2020. El extremeño logró permanecer entonces durante 79 programas en los que luchó contra otro grande, Pablo Díaz, y había vuelto en algún especial y ahora se ha ganado su derecho a volver a luchar por el bote del concurso frente a Manu.

«Voy a saltarme el protocolo», le advertía Nacho a Roberto Leal al levantarse de su silla para darle un abrazo al presentador y también a su nuevo rival después de que Manu asegurara que le hacía ilusión tenerle enfrente pues para él era todo un referente.