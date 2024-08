Quién es el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’ que ha expulsado a Vicky del Cerro

Este miércoles 31 de julio se ha producido una triste despedida en ‘Pasapalabra’. Vicky del Cerro, una de las concursantes más queridas y veteranas, ha sido eliminada en la ‘Silla Azul’ por Javi Cermeño. La burgalesa cometía dos fallos fatales que la obligaban a decir adiós al concurso de Antena 3.

Su rival, Javi Cermeño, es un auxiliar administrativo murciano al que Cristina Alvis, en su presentación, definió como un «frikie de las palabras». Ante el miedo de no continuar en el programa, cosa que no ocurrió, el concursante quiso dedicar su participación a sus padres, Pedro y Fina, de los que dijo: «Si estoy aquí es gracias a ellos, les va a hacer mucha ilusión, y la silla azul, si paso, va por vosotros».

La prueba inicial de ‘Pasapalabra’ arrancó con el murciano eligiendo jugar con la letra ‘H’, mientras que Vicky se decantó por la ‘C’. Todo iba muy bien para los dos hasta que, después de siete respuestas correctas cada uno, ella falló su primera palabra, «color». Y, acto seguido, la segunda, «cataclismo». De esta forma, la burgalesa quedaba eliminada con más de 32.400 euros acumulados a lo largo de sus 52 programas.

Es el momento de conocer a Javi, ¡el nuevo concursante del equipo azul! #Pasapalabra1073



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/jLun744nhq — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 31, 2024

Javi Cermeño se impone a Manuel en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

Tras una emotiva despedida, en la que Vicky no pudo contener las lágrimas, Roberto Leal dio comienzo al programa de este miércoles con Javi Cermeño como concursante de la silla azul, quien tuvo como invitados famosos a Rosa López y David Amor. Los dos le ayudaron a conseguir el mayor número de segundos posibles de cara a ‘El Rosco’ final.

«No me lo creo, un placer estar aquí. Me siento un poco mal por Vicky, es una persona que llevaba aquí mucho tiempo», lamentaba el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’. Ante esto, David Amor quiso darle ánimos: «Que estamos muy contentos por ti, Javi, que te lo has ganado». Y lo cierto es que tuvo una tarde redonda.

En su primer día, Javi Cermeño terminó la prueba de ‘El Rosco’ venciendo a Manuel, con 22 aciertos y ningún fallo. Por su parte, su rival, terminó con otros 22 aciertos, pero con tres fallos. De esta forma, mandó al concursante del equipo naranja a luchar por la ‘Silla Azul’ en la entrega de este jueves 1 de agosto.