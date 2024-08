Nadie frena en ‘TardeAR’ el comentario homófobo de una invitada: «Todos maricones»

Este miércoles, ‘TardeAR‘ conectaba en directo con Samara, la novia del supuesto implicado en un asesinato en una macrofiesta ilegal en un chalet de lujo okupado para conocer su versión de los hechos. Y la invitada no dudaba en utilizar unos términos desafortunados y homófobos que nadie cortaba.

Alejandro Rodríguez, el reportero de ‘TardeAR’ desplazado hasta Estepona explicaba que Samara era la organizadora de estas fiestas clandestinas. «Es la persona que llama y contrata a los DJ’s y que mantenía una relación íntima desde hace dos semanas con el presunto asesino de este joven belga de 34 años», detallaba.

«¿De qué conoces tú al presunto homicida?», le preguntaba el reportero de ‘TardeAR’ a la joven. «Le conozco porque venía a las fiestas, era un chaval muy normal, muy educado y por eso me lie con él», contestaba Samara. «Nunca ha tenido problemas con nadie, a veces había peleas y él lo único que ha hecho es ayudar y separar», justificaba la invitada.

«Pero eso contrasta con lo que pasó hace 48 horas. Él iba con un arma y tú sabías que lo llevaba», le decía Alejandro Rodríguez. «No sé, cada uno va con lo que quiere. Nadie sabe lo que yo llevo en el bolso», aseveraba ella. «Pero no todos llevan un arma encima», le corregía el reportero de ‘TardeAR’.

El comentario homófobo de una invitada en pleno ‘TardeAR’

Tras ello, era Beatriz Archidona desde el plató la que le preguntaba si vio la pelea en la que acabó muerto un joven. Entonces Samara explicaba que ella escuchó un disparo. «Yo estaba en las escaleras con un grupo de amigos y todo el mundo lo que hizo fue correr a la piscina, los cabrones me empujaron y me dejaron atrás. En plan todos maricones me dejaron atrás y me dejaron la última», soltaba sin pudor.

«Yo si hubiese sido un tío hubiese ayudado a la mujer a subir pero corrieron todos como unos maricones y no pasa nada, eso es lo que te sale en el momento pero allá ellos con su karma», volvía a decir usando un término homófobo sin que nadie en el plató de ‘TardeAR’ ni el reportero se lo corrigiera.

Después, Samara matizaba a Beatriz Archidona que ella no era la novia de nadie y que solo llevaba unas semanas liándose con el presunto culpable del asesinato. «Yo no sé si ha sido él porque yo no vi quien ha sido», recalcaba la invitada antes de explicar que había ido a declarar ante la policía para contar todo lo que vio y vivió.

Beatriz Archidona sí que frena a Samara por reírse al hablar de un delito

Y aunque no le habían llamado la atención por sus comentarios homófobos, Beatriz Archidona y María Miñana si que le frenaban en seco por su actitud al ironizar con las fiestas ilegales después de haber vivido incluso un asesinato. Y es que Samara se vanagloriaba de haber hecho fiestas de casi 400 personas. «¿Cuánto cobran?», le preguntaba Alejandro. «A mi lo que me preocupa es que siga organizando fiestas, no lo que cobran», soltaba entonces María Miñana.

«Esto es como una iglesia el que quiera poner dinero que lo ponga», contestaba entre risas Samara. «Bueno poner dinero, estamos hablando de fiestas clandestinas y a mi no me hace ninguna gracia porque en esa casa ha fallecido una persona», le espetaba Beatriz Archidona a su invitada. «No, no me hace gracia», se justificaba ella. «Es que estamos hablando de un delito», recalcaba la presentadora de ‘TardeAR’. «Pero me preguntais por las fiestas y yo os contesto», añadía Samara.