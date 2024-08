Enrique del Pozo clama contra Beatriz Archidona en ‘TardeAR’: «No me faltes el respeto»

Enrique del Pozo ha dado la campanada este fin de semana al destapar el idilio que habría tenido Álvaro Muñoz Escassi con un actor muy famoso. Este lunes, el cantante y actor visitaba ‘TardeAR’ para dar todos los detalles de este inesperado romance. Aunque lo que quizás no esperaba el colaborador era el enfrentamiento que iba a protagonizar con Beatriz Archidona.

«Él ya reconoció con quién había estado y lo que le gustaba o no le gustaba. La cosa es que ahora hablamos de un actor conocido, ¿no?», le preguntaba Beatriz Archidona a su invitado. «Vamos a ver no se trata aquí de sacar del armario a nadie ni yo vengo aquí a decir con quién se acuesta uno. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiere», aseveraba Enrique del Pozo de primeras.

Tras ello, el cantante y actor destacaba que Álvaro ha «abierto una olla express en las declaraciones que hizo». «Cuando María José dice que hay pululando una serie de vídeos y que ha sido firmada sin su consentimiento hay una serie de personas que yo conozco, entre ellos este actor, que por cierto basta ya de decir que es Paco León porque no es él, que me dice yo he tenido unos encuentros con él pero tengo miedo de que haya unos vídeos», explicaba Enrique del Pozo ante Beatriz Archidona y el resto de colaboradores.

«Álvaro es un señor que es libre de hacer lo que quiera, cuando ha estado con María José no le ha sido fiel porque ha habido encuentros con este amigo actor», recalcaba Enrique del Pozo, que se iba de la lengua y aseguraba que el actor empieza por «P» aunque insistía en defender que no era Paco León.

«A ver Enrique Álvaro mantiene que tenían una relación abierta, María José tiene otra versión, Álvaro asegura que ella sabía los gustos que tiene tanto por Valeri como por lo que fuera, hombres. Pero, ¿este actor entonces estuvo primero con Álvaro antes de María José y luego hicieron un bis estando con ella?», le preguntaba Beatriz Archidona. «Tuvieron un encuentro antes de estar con María José en el que eran más de dos que me parece muy bien, bailaban pero no pegados, sino en horizontal», aclaraba Enrique del Pozo.

«La bomba atómica no es con quien se acuesta el señor Escassi que es libre de hacer lo que quiera. Es que la gente tiene miedo de que pueda haber unos vídeos como dice María José que le han grabado», proseguía diciendo Enrique del Pozo. «Eso es un delito», le replicaba Beatriz Archidona. «María José en De Viernes entró en contradicciones con el asunto de los vídeos porque una vez decía que se habían grabado y otras no», defendía la presentadora.

Enrique del Pozo se deslengua contra Escassi

Después, Beatriz Archidona era clara. «Lo que es un delito es grabarte sin consentimiento y sobre todo distribuirlo o enseñarlo», recalcaba. «Pero a ti este actor, P te lo cuenta y te da permiso para que lo cuentes pero no que se de su nombre. ¿Entonces por qué te lo cuenta?«, le cuestionaba la presentadora sin entender nada. «Está en su derecho de contarlo», le replicaba Enrique. «¿Pero por qué quiere que se sepa?», repreguntaba Archidona. «Porque tiene la duda y el miedo de que puede haber unos presuntos vídeos», respondía del Pozo.

Era entonces cuando Antonio Montero preguntaba por qué el actor no se lo había preguntado al propio Escassi. «¿Tú crees que esa es la filosofía del señor Escassi?», respondía Enrique del Pozo. «Yo creo que sí», se escuchaba decir a Beatriz Archidona. «Pero si ha puesto en ridículo a María José delante de toda España», espetaba Enrique.

Pero Beatriz Archidona insistía en que no entendía la finalidad de por qué Enrique del Pozo ha contado toda esta historia si el actor no quiere que se diga su nombre. «Si tú tienes miedo por si hay unos vídeos hay otros medios», sostenía la presentadora. «Esta persona no pertenece a este entorno y entiendo que el miedo tiene la distancia muy larga y me lo cuenta para ver si yo me puedo enterar. Yo he visto las entrevistas que se ha hecho este señor y en mi moral me parece que tiene poca categoría para hacer lo que está haciendo», sentenciaba Enrique del Pozo.

«¿Pero su forma de enterarse de si hay vídeos es que tu lo cuentes y se ponga un teléfono de aludidos por si alguien ha visto ese vídeo de Álvaro con un actor que ni siquiera sabemos su nombre?. Es que me parece todo muy rocambolesco«, reprochaba Beatriz Archidona. «Lo que a mi me parece rocambolesco es que este señor vaya a un plató de televisión a poner en evidencia a María José y llevárselo crudo. ¿Quieres que destapemos quién es realmente el señor Escassi? ¿Tú sabes los cadáveres que ha dejado Escassi en su vida romántico sexual?», soltaba Enrique del Pozo.

Enrique del Pozo se encara con Beatriz Archidona: «A mí no se me falta el respeto»

Pero Beatriz Archidona seguía cuestionando lo que ha hecho Enrique del Pozo asegurando que hablar de intimidades también puede ser un delito. «Estoy de acuerdo pero que esa filosofía se la aplique el señor Escassi cuando va a ‘De Viernes’ a hablar de María José a decir que tenían una relación abierta y es mentira. Este señor tiene derecho a decir que le estaba poniendo los cuernos con él. ¿Cuál es el problema que hay que decir el nombre del actor para dar morbo? Pues no lo quiere decir«, decía indignado el cantante. «No, pero hay cosas que no cuadran y si tu lanzas la piedra y escondes la mano. Al final estamos hablando de la nada», le replicaba Archidona.

Unas palabras que hacían que Enrique del Pozo estallara contra Beatriz Archidona. «Desde el profundo respeto que te tengo a mí no se me falta el respeto, yo llevo 15 años de profesión en estos platós y no hablo de la nada«, pedía. «De la nada sería abrir la caja de Pandora del señor Escassi, que me estoy mordiendo la lengua y lo hacemos todos. Que este señor haya ido a un plató a poner en evidencia y para justificar su bragueta dilatada decir que ella tenía una relación abierta me parece que tú como mujer deberías defender a esta señora», le espetaba Enrique del Pozo a la presentadora. «¿Qué pasa que hay que defender a Escassi?«, añadía. «Yo no te pongo en duda Enrique pero hay cosas que no cuadran», le respondía ella.