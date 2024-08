Nacho Mangut sentencia sin ambages a Manu Pascual y revela su truco para ganar ‘Pasapalabra’

Nacho Mangut está más que decidido a aprovechar al máximo su nueva oportunidad en ‘Pasapalabra’. Cuatro años después de su primera vez en el Rosco, el extremeño ha regresado al concurso presentado por Roberto Leal para convertirse en el rival de Manu Pascual. En una reciente entrevista, el concursante se ha sincerado sobre las expectativas de su vuelta y cómo se está preparando para hacerse con el bote.

En 2020, Nacho fue uno de los concursantes que inauguró la actual etapa de ‘Pasapalabra’ en Antena 3, y logró mantenerse en el formato durante 79 entregas. Después de probar suerte en algunos especiales, el extremeño regresó el pasado 7 de agosto al concurso para ocupar, por primera vez, la ‘Silla Azul’ del programa. Y en esta ocasión, el ingeniero asegura que está más preparado que nunca.

En una reciente entrevista para Antena 3, el aspirante a ganar el bote se ha sincerado sobre cómo se siente al regresar. «También fue una sorpresa para mí regresar, porque he sido el primero en volver de los que ya habíamos estado en Antena 3. Estoy súper contento, muy animado, y ya un poquito más tranquilo tras los primeros días, porque el regreso genera unas expectativas, y eso da un poco de vértigo», comienza explicando Nacho Mangut, que en esta ocasión puede dedicarse plenamente a estudiar.

Nacho Mangut: «Estudio a un ritmo que no estudiaba antes»

«Dejé mi trabajo en la universidad en Madrid y me preparé las oposiciones de matemáticas en Badajoz. Entonces, durante casi dos años no estudié nada. A cambio he conseguido un trabajo que me permite excedencias. Esto es completamente distinto al 2020, ahora solo me dedico al concurso«, asegura el nuevo contrincante de Manu, que compite a partir de ahora por los 478.000 euros acumulados.

Nacho Mangut en una entrevista para la web de Antena 3

Aún así, Nacho Mangut insiste en que todavía le queda mucho camino para alcanzar su máximo potencial. «Aunque cuando te llaman para concursar no tienes mucho tiempo para prepararte, los primeros compases conllevan volver a andar a recorrer el camino ya andado, pero claro, ahora estudio a un ritmo que no estudiaba antes«, explica el extremeño, que espera un paso por el concurso más longevo.

«En poco tiempo voy a superar por mucho el nivel de 2020, porque ahora puedo dedicarme todo el día a estudiar«, advierte el ingeniero, que está teniendo también dificultades a la hora de adaptarse a la ‘Silla Azul’. «Te empiezan a entrar pensamientos intrusivos y te planteas ‘verás tú como la líe’, salgo en todos los titulares de los periódicos», bromea Mangut, que pasó todo su anterior concurso en la ‘Silla Naranja’.

«Manu es de los mejores concursantes que ha habido»

Además, asegura que regresó al plató con «bastante nervios», en parte por el tenso enfrentamiento para hacerse con el puesto de su rival. «Lo hizo bastante bien, llegó hasta la novena pregunta», señaló Nacho Mangut sobre Aitor, que finalmente se despidió del programa. También ha reconocido haber estudiado muy de cerca a su contrincante, Manu Pascual.

«Hay gente que no es tan buena como él, entonces tú por norma general llegas con más tiempo y cuentas con la posibilidad de tener el último turno. Entonces, te lo planteas de otra manera, no muestras lo que sabes en la primera vuelta», comienza explicando el de Badajoz, muy consciente del potencial de su rival. «Manu es de los mejores concursantes que ha habido en las pruebas previas, las hace casi todas perfectas. Y en ese sentido, resulta bastante difícil», insiste Mangut.

Sin embargo, Nacho Mangut tiene clara su estrategia para llevarse el premio y confiesa cuál es su truco para ganar. «Estoy un poco liberado, porque ya se que nunca voy a tener el último turno, así que me dedico a mi ‘Rosco’, intento no fallar palabras fáciles y poco más», añade el ingeniero, que prefiere no meterse demasiada presión con conseguir el Rosco, aunque reconoce que «sería el final más deseable».