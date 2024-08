Miri Pérez-Cabrero da la voz de alarma con su llamamiento tras ‘Supervivientes’: «No puedo más»

Desde que finalizó su aventura en ‘Supervivientes 2024’, Miri Pérez-Cabrero ha estado relatando en sus redes sociales su adaptación a la vida fuera de Honduras. Completamente devastada, la ex concursante de ‘MasterChef’ se ha dirigido a sus seguidores en un vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas por su preocupante mensaje. En la publicación, la antigua superviviente asegura entre lágrimas no poder más.

Poco después de poner fin a su estancia en los Cayos Cochinos, la influencer ya confesó que estaba experimentando dificultades para retomar su vida de antaño por las secuelas del aislamiento. Sin embargo, esta semana la actriz tomaba su perfil de Instagram para compartir una honesta reflexión sobre su físico. Un arranque de sinceridad que ha pillado por sorpresa a muchos de sus seguidores.

Miri Pérez-Cabrero: «No siempre se puede estar bien»

«No siempre se puede estar bien, pero no pasa nada. Detrás de todos estos posts que suelo subir tan contenta, a veces la realidad es esta y creo que es bueno mostrarla igual«, confiesa Miri Pérez-Cabrero en su publicación más reciente. Y es que, la antigua concursante de ‘Supervivientes’ ha apostado por mostrar su versión más real a todos los que la siguen. Todo esto en forma de un vídeo que recoge algunos de sus momentos más vulnerables.

Entre lágrimas y visiblemente agotada, la influencer no ha dudado en compartir su llanto en redes sociales con un objetivo primordial, demostrar que todo lo que se ve en redes no es lo que parece. «A los que estéis así… Esto también pasará. Os quiero, ¡nos quiero!», terminaba añadiendo Miri en un intento de tener su mano a todos los que pasan momentos difíciles como ella, demostrando que puede usar su plataforma para normalizar este tipo de sentimientos.

«No puedo más», llegaba a sentenciar la joven en el vídeo compartido ante sus más de 350.000 seguidores en la plataforma. Y aunque muchos no han tardado en aplaudir el gesto de la actriz por mostrarse tan transparente en sus redes, las críticas no han faltado tampoco. «¿Hay necesidad de salir así?», le llegaban a reprochar algunos usuarios de la plataforma en los comentarios de la publicación.

Pero Miri Pérez-Cabrero no se ha amedrentado, y con la misma fuerza que ha compartido su lado más sentimental en su feed, ha respondido personalmente a los reproches en sus historias. «Os molesta una braguita de bikini, la realidad de sentirse triste a veces o molesta cualquier cosa que me dé la gana de colgar. Me importa un pepino», sentenciaba la antigua superviviente a todos los ofendidos por su sincera publicación.