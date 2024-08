Marta Torné vuelve a Telecinco con recado a Paolo Vasile: «Me ha venido bien la nueva dirección»

Marta Torné vuelve a casa. La actriz, colaboradora y presentadora regresa el próximo lunes a Telecinco como colaboradora de ‘Babylon Show’, la nueva apuesta de la cadena para su access prime time con Carlos Latre para tratar de luchar contra ‘El Hormiguero’ y la llegada de David Broncano a La 1.

Han pasado siete años desde que Marta Torné salió de Telecinco por la puerta de atrás. Mediaset decidió apartarla como presentadora de ‘Cámbiame’ y sustituirla por Carlota Corredera prometiendo que le daría proyectos como actriz pero nunca más se supo.

Ahora Marta Torné no se ha cortado nada al recordar su anterior etapa en Telecinco en la que presentó ‘Cámbiame’ y fue una de las caras de ‘Hable con ellas’ junto a Sandra Barneda, Rocío Carrasco, Yolanda Ramos y Alyson Eckman.

Y es que para la catalana, Telecinco siempre será su casa pues fue donde empezó a nivel nacional. «Yo empecé aquí a nivel nacional hace 21 años, cuando llegué con Jordi González. Luego hice ‘Hable con ellas’ y más tarde ‘Cámbiame’, aunque Paolo Vasile no era muy fan mío», recuerda en una entrevista para El Confi TV.

«Le costó mucho verme porque bueno, no le gustas a todo el mundo. Sé que no era santo de su devoción y que costó que aceptara que era la que mejor encajaba en Cámbiame, como quería La Fábrica de la Tele. No fue fácil porque a mí me pusieron Óscar y Adrián, pero hasta que tuve el sí de la cadena, estuvieron dos semanas haciendo castings a otras personas», recuerda Torné.

Marta Torné, clara sobre Vasile: «Tampoco es que dijera que no me soportaba»

«Él tenía gente que le gustaba más y gente que le gustaba menos. Es algo que se sabe, pero pasaba también con otros compañeros, se sabía a los que quería y a los que no. Me llegó a decir que le gustaba más de actriz que de presentadora. Pero tampoco es que dijera que no me soportaba«, añade Marta Torné.

Por último, la presentadora no duda en confesar que a ella le ha venido bien la salida de Paolo Vasile para poder volver a Telecinco. «Cuando salí de ‘Cámbiame’ me ofreció la serie ‘El pueblo’. Hizo para que me quedara en el grupo, pero me ofrecieron ‘Velvet’, que me hacía especial ilusión, y ahí ya perdí este tren. Ya sabéis cómo era. Así que me ha venido muy bien que haya una nueva dirección en la cadena«, sentencia sin pudor.

Pero ahora Marta Torné llega con las pilas cargadas para mostrar esa otra faceta suya que lleva mucho sin sacar en televisión. «Voy a estar un poco de comodín. Quiero entretener porque soy fresca, divertida, a veces soy muy de barrio, porque lo soy, otras muy fina… voy a acompañar a Carlos, pero no soy la copresentadora porque en mi contrato no lo pone, hubiera pedido más dinero», asegura sobre su papel en ‘Babylon Show’.