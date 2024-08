Marta Torné avisa sobre el futuro de ‘Babylon Show’ en Telecinco: «Empezamos perdiendo y lo sabemos»

Carlos Latre ha vuelto a Telecinco 15 años después para ponerse al frente de ‘Babylon Show’, un programa en access prime time que buscar a destronar y arrebatarle el liderazgo a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’. Para conseguirlo, Latre ha dejado atrás una gran trayectoria en Antena 3 como jurado de ‘Tu cara me suena’ o colaborador del mismísimo «Hormiguero».

Este miércoles ‘Babylon Show‘ ofrece su tercera entrega con los medallistas olímpicos como invitados. Lo hace tras el preocupante bajón de audiencia de este martes. El programa de Carlos Latre se desplomófuertemente en Telecinco y pierde más de tres puntos y 300 mil telespectadores con respecto al estreno (10,1%), registrando un alarmante 6,9% de share y sin llegar ya ni a los 700 mil televidentes en su promedio.

En el nuevo programa que conduce ahora en Mediaset, Latre contará con colaboradores inigualables, llamados «babylonios», con los que se divertirá y harán locuras para conseguir llegar a la audiencia. Entre ellos está Marta Torné, la actriz y show woman que hará de «hermana» de Latre en esta nueva aventura en Telecinco. ¿Cómo ha sido volver a Telecinco? ¿Qué aportan de diferente a la televisión?

Marta Torné, llega ‘Babylon Show’. ¿Qué nos puedes contar de esta locura?

MARTA – Pues que es una locura, que va a ser un programa súper divertido, loco, improvisado, con una base de guion, pero muy de que no sabes qué va a pasar en cualquier momento, que cada programa va a ser distinto, va a comenzar de una manera distinta, va a suceder todo de una manera que no va a haber una estructura fija y que tengo muchas ganas, la verdad.

Vuelves a Telecinco, ¿cómo ha sido este reencuentro?

MARTA – Pues Latre y yo tenemos muy buena relación, mucha amistad hace muchos años y siempre, siempre hemos hablado de trabajar juntos, porque nunca hemos trabajado juntos y en cuanto a él le surgió la opción de tener el programa, me llamó y me pareció súper guay. Esta es la tele que a mí me encanta, que es como jugar, que es como una sensación de entretener con un punto de locura, donde me lo voy a pasar muy bien, así que muy contenta.

Hablas de esa espontaneidad… Cuéntanos un poco cuál va a ser tu papel, porque decía Carlos que vas a ser un poco la hermana

MARTA – Sí, yo estaré un poco en todas las salsas. Puedo estar un día en la entrevista, otro día haciendo sketches… Dice que somos hermanos, sí, parecemos hermanos y también matrimoniadas. Somos un poco esa mezcla rara en la que tenemos mucha confianza y un mismo sentido del humor. Yo creo que eso va a dar muchísimo juego.

Vas a ser sincera con él, le dirás «Oye, corta un poco».

MARTA – Claro, es que además esa es un poco la línea editorial del programa. Esto es lo que es, no vamos a jugar a lo que no es. Y si un día le digo «Esto me parece un coñazo, me estoy aburriendo muchísimo», pues lo voy a decir. Yo creo que él también conmigo va a ser así. O sea, no es esto unidireccional.

¿Es esto para ti arriesgado?

MARTA – No, qué va, me parece mucho más arriesgado estar de presentador, como está él. Yo tengo un papel importante en el programa. Ojalá todo salga bien. Me gustaría que saliera bien, pero yo vengo a disfrutar y a jugar. Esto es como un regalo. Para mí esto es como una oportunidad, como cuando yo empecé en televisión, que hacía este rol, que es donde mejor me lo paso, un poco a jugar y a divertirme.

Hablabas antes en la rueda de prensa de la competencia que vais a tener con ‘El Hormiguero’ y con Broncano. ¿Qué crees tú que aporta ‘Babylon’ a esta parrilla actualmente?

MARTA – Yo creo que es una propuesta muy transversal respecto a la competencia, que va a ser muy dura. Sabemos que es un partido en el que empezamos perdiendo 0-2, porque ‘El Hormiguero’ lleva mil años. Está súper fidelizada la audiencia y Broncano es muy potente. Si no, no lo habrían sacado de donde estaba, con una gran oferta para que se fuera a La 1. Pero sí que creo que es diferente y es otro programa… como ha dicho Carlos, que vamos a ser apolíticos, vamos a estar en nuestra burbuja, que aunque hablemos de actualidad, a nuestra manera y desde una locura y un sentido del humor, yo creo que es otro rollo.

¿Qué invitado te gustaría ver por aquí?

MARTA – No lo sé. No lo sé. Hay un invitado que viene la primera semana que no se ha dicho y que me hace muchísima ilusión porque lo admiro y lo amo. Y es amigo mío.

¿Actor?

MARTA – Sí. Pero yo qué sé, llevo muchos años en la tele y, no sé, a mí, a nivel personal de que viniera alguien, no sé, a lo mejor, Bad Bunny, que me encanta. Si puedo pedir que venga, pues él, Benito.

¿Qué me puedes contar del primer invitado confirmado ya De La Fuente? Porque claro, se va a sentar por primera vez en un plató

MARTA – ¿Sabes que es súper divertido este hombre? Tiene un sentido del humor brutal. Va a ser un primer invitado, aparte que por la actualidad, porque se le ha visto mucho, porque el tema de la Eurocopa ha sido el tema del verano. Es muy guay porque es muy babilón este perfil de invitado. Sería muy guay tener a Brad Pitt, pero a lo mejor Brad Pitt no nos daría juego. Entonces, yo creo que es muy guay.

Genial, Marta, pues estaremos súper atentos y que vaya muy bien.

MARTA – Muchas gracias.