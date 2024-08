Lo ocurrido con Alcaraz ante un reportero tras perder el oro olímpico está dando mucho que hablar

No ha sido el mejor día para nuestros deportistas en los JJOO de París 2024. La jornada arrancaba con el dolor de ver a Carolina Marín cuando estaba a punto de clasificarse para la gran final de bádminton. Tampoco Jon Rahm ha conseguido medalla en golf cuando parecía tener el oro casi asegurado. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido la derrota de Carlos Alcaraz en la gran final frente a Novak Djokovic.

Y es que pese a que ha sido una final reñídisima, Novak Djokovic ha conseguido alzarse con la medalla de oro después de ganar al murciano 7-6, 7-6 gracias a imponerse en los dos tie break a los que se han enfrentado tras empatar en ambos set.

Tras la dura derrota y pese a que con sus 21 años Carlos Alcaraz sigue haciendo historia al conseguir una medalla de plata en sus primeros juegos olímpicos, el tenista de El Palmar se ha roto en plena entrevista con Álex Corretja para Eurosport.

«Dar el 100% de esta manera y perder frente a un inconmensurable Djokovic entiendo que es algo de sentir he dado todo lo que tenía y no he podido más. Enhorabuena, ánimo estamos contigo», le decía otro genio de nuestro tenis. «Gracias. La verdad es que he tenido…», respondía Alcaraz sin poder continuar.

Carlos Alcaraz se rompe con Álex Corretja

«Tómate tu tiempo Carlitos», le decía Corretja al ver a Carlos Alcaraz completaente roto. El murciano se iba para atrás para tratar de recomponers emientras recibía la ovación de toda la Philippe Chatrier. «Situación lógica de Alcaraz, muchos nervios en pista, mucha tensión y mucha emoción, Alcaraz ha dado todo lo que tenía. Ha sido una exhibición tenística», destacaba el comentarista de EuroSport.

Tras secarse las lágrimas, Carlos Alcaraz reconocía que «es complicado, al final hemos luchado un partido de casi tres horas en tie break, juagr contra Djokovic nunca es fácil». «Él siempre va a un nivel muy alto en esos momentos difíciles. En los tie break él ha dado un plus más. Él se merece estar en esta oportunidad, duele perder de la manera que he perdido pero me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo», destacaba el tenista.