Iker Jiménez reacciona con una única frase a lo dicho por Carlos Alcaraz de Ángel Gaitán

Iker Jiménez y algunos de sus colaboradores en 'Horizonte' siguen en el punto de mira por sus actitudes con respecto a la DANA. Más allá de lo sucedido con Rubén Gisbert, otro de los colaboradores del programa de Cuatro que se encuentra en el punto de mira es Ángel Gaitán. Y ante las críticas que está recibiendo este último por su criterio a la hora de repartir la ayuda a los afectados por la DANA, Carlos Alcaraz ha salido en su defensa.

Así, Carlos Alcaraz, no ha dudado en sacar un momento para grabar un vídeo desde las ATP Finals en Turín y mostrar públicamente su apoyo a Ángel Gaitán ante la controversia que está generando por cómo está gestionando su ayuda a las zonas afectadas.

En este vídeo, el tenista murciano también aprovecha para mostrar su frustración por estar fuera de España y no poder ayudar personalmente a los afectados por la DANA. "Buah, Ángel, tío, es que veo los vídeos y todavía me cuesta asimilarlo y creerlo. Sobre todo me da una impotencia tremenda no poder ayudar y estar ahí. Estoy aquí en Turín entrenando, empiezo el lunes y lo que pienso es hacerlo lo mejor posible para Valencia y para todos ellos", empieza diciendo Alcaraz.

"No voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España y que estés al mando de una gestión que deberían hacer otros. Pero gracias a Dios te tenemos a ti. Si enseñas este vídeo a alguien, mi mensaje es que un abrazo a todos, os mando mi buena energía, a ti también para seguir adelante", prosigue diciendo Carlos Alcaraz.

"Ojalá pueda verte pronto y ojalá pueda estar ayudando ahí a tu lado y ojalá darle el ánimo en persona a todas esas personas y poder contribuir un poco, os mando un fuerte abrazo y toda mi buena energía", concluye Alcaraz en este vídeo que está generando muchos comentarios.

Iker Jiménez comparte el vídeo de Carlos Alcaraz sobre Ángel Gaitán y le define así

Así, después de que Iker Jiménez haya compartido el vídeo de Carlos Alcaraz bajo el mensaje "de un campeón a otro campeón" son muchos los que están cuestionando y criticando al tenista murciano después de apoyar a alguien como Ángel Gaitán, a quién también ha apoyado recientemente Lucas, componente de Andy y Lucas.