Ángel Gaitán habla con firmeza, dice lo que piensa de Iker Jiménez y pone en duda su futuro

No están siendo semanas fáciles para Iker Jiménez. El conocido presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' se ha visto salpicado por la polémica en plena cobertura en Valencia a consecuencia del desastre ocasionado por la DANA. Durante los últimos días los frentes se le han ido multiplicando y rostros de la competencia, como Ana Pastor, José Yélamo o Wyoming, le han señalado por dar voz a bulos. Al mismo tiempo, compañeros y amigos como Ángel Gaitán no dudan en lanzarle mensajes de apoyo frente a quienes llegan a pedir su despido de Mediaset.

"Yo también pido la cabeza de Iker Jiménez y la pido porque no voy a pedir la de los demás evidentemente. Puesto a pedir, tendremos que pedir la cabeza del único tío que le echa dos pelotas en la televisión, que tiene un programa desde hace más de 20 años, es capaz de decir lo que le da la gana y que no teme a nada ni a nadie", ha comenzado exponiendo el famoso mecánico a través de su perfil en X.

De igual manera, Ángel Gaitán ha añadido: "Siempre está dispuesto a renunciar a todo y empezar de cero por sus principios. Así que claro que pido su cabeza. No voy a pedir la del resto de borregos que hay por ahí danzando y chupando de todo". El colaborador no ha dejado pasar la oportunidad de enviarle un directísimo mensaje a Iker: "Compañero, llevo días hablando muy poquito contigo porque he estado en Valencia y lo sabes y tú has estado súper liado con este acoso y derribo que te han hecho a ti y a mí y a muchos que nos están haciendo. A mí me toca tres cojones y tú lo sabes y yo sé que a ti también. Pero no es justo y como no es justo salgo en tu defensa porque considero que es así".

"Hay que tener claro hacia dónde quiere ir uno": Ángel Gaitán pone en duda su futuro televisivo

Así pues y a través del vídeo, Ángel Gaitán exhibe: "Para el que no conozca a Iker, yo quiero que sepáis cosas que yo sí sé y me siento súper orgulloso de ser amigo suyo. Cuando yo conozco a Iker empezamos mal. Yo voy a la televisión, él me llama y le digo: "mira compañero, que paso tío. La tele me da igual y no decís nada más que mentiras, cortáis y pegáis, que no dejáis hablar" y él me dijo "aquí no es así, ven y habla lo que quieras y si no es así, no vuelvas". No sé los programas que llevo después, no sé las veces que he aparecido con él en cientos de sitios, las locuras que hemos hecho juntos y las que nos quedan. No sé si en la tele o fuera de la tele porque hay que reflexionar y mucho".

Un mensaje que despierta la incógnita sobre su futuro televisivo junto a Iker Jiménez en ‘Horizonte’: "Hay que tener claro hacia dónde quiere ir uno porque el mundo de está volviendo loco, pero lo que sí está claro es que a cojones a mí no me gana nadie y cuando se defiende a un amigo, se le defiende a muerte así que, Iker, quiero que sepas que yo estoy aquí para defender tu proyecto, tu programa, tu libertad porque haciéndolo defiendo a la gente normal".

Así pues, Ángel Gaitán ha proseguido sacando la cara por su amigo. "Muchos podrán decir barbaridades, pero a ver quién tiene cojones a pasearse por las calles de Paiporta o de cualquier otra ciudad de España y que le quieran como le quieren a él. A ver qué otro presentador... La gente se siente identificada con la verdad, con las personas normales. Estamos hartos. Le conozco bien y no te puedo decir que es de un partido o de otro. Es un tío diferente, se la suda la política", han sido sus palabras.

La seria advertencia de Ángel Gaitán: "Tenéis que tener la espalda muy limpia"

El conocido mecánico no ha querido dejar pasar por alto la oportunidad de señalar a aquellos periodistas que están poniendo el foco en él. "A mí hay muchos ahora que me están dando caña en la televisión. Me he enterado al llegar. Tenéis que tener la espalda bien limpia eh. Ya sabéis que cuando me pongo a repartir denuncias, me pongo a repartir a diestro y siniestro. Ojito. Que igual que le di caña a Elon Musk a mí no me va a frenar un mindundi diciendo cosas absurdas, malas personas", ha advertido.