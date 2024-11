Maestro Joao no necesita mencionar a Iker Jiménez para lanzarle este palo por lo hecho con la DANA

El pasado viernes se celebraron en Barcelona LOS40 Music Awards, que este año se ha convertido en un acto benéfico para ayudar a los damnificados por la DANA. Entre los asistentes estaba El Maestro Joao, quien concedió unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' donde se mostró demoledor con Iker Jiménez por los bulos lanzados sobre la DANA en su programa, 'Horizonte'.

Además, también dio su opinión sobre las críticas que están recibiendo algunos influencers por ir a Valencia a sacar contenido sobre la catástrofe. Al vidente le parece "fatal". Aunque reconoce que "hay mucha gente que no, pero yo creo que hay gente que lo ha hecho para el contenido, para los likes… Me parece vomitivo. No me gusta nada. El que lo ha haya hecho tiene mi repulsa absolutamente".

El reportero del citado portal le pregunta por los bulos lanzados por la extrema derecha culpando a Pedro Sánchez de lo ocurrido. Una vez más, el Maestro Joao no se muerde la lengua a la hora de dar su opinión al respecto: "La extrema derecha es lo único que sabe hacer, es lo único que ha sabido hacer. No esperes que de propuestas, que de ideas, que haga nada que no sea criticar y rebuznar…".

Maestro Joao critica a los programas que dan voz a los bulos

Sobre los programas que dan voz a esos bulos, Maestro Joao es claro: "Si conscientemente saben que es un bulo me parece muy feo. Yo lo veo hasta como un delito. Hace poco salió un muchacho que no se si es periodista o qué (Rubén Gisbert) que se manchó los pantalones, pues me parece que esa persona no debería aparecer en ningún medio nunca más en la vida", sentencia.

De esta forma, aunque sin nombrarle, el adivino se muestra demoledor con Iker Jiménez, uno de los responsables de dar voz a esos bulos. Y es que Rubén Gisbert estaba haciendo un reportaje desde Valencia para 'Horizonte', el programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro cuando, antes de empezar a grabar, se tiró al barro para hacer ver que estaba volcándose con los damnificados. Inmediatamente, fue despedido del programa.