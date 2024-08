Laura Fa se deslengua y es cristalina con lo que dice de la última portada de Ana Obregón: «Terrorífico»

Como cada miércoles, nuevas portadas del corazón llegan a los quioscos, y el análisis más sincero de Laura Fa no se hace esperar. Esta semana, la colaboradora de ‘Espejo Público’ ponía el foco en el posado veraniego de Ana Obregón para ¡Hola! junto a su hija-nieta. La tertuliana no se ha cortado un pelo al sentenciar la última entrevista de la presentadora como «terrorífica».

Con su mejor sonrisa y luciendo bañadores a juego, Ana Obregón vuelve a posar con su hija para una revista, esta vez desde su casa de Mallorca en exclusiva para ¡Hola!.

Y como viene siendo costumbre, el análisis detallado de las cabeceras de la semana no se ha hecho esperar por parte de la ‘mamarazzi’, que en esta ocasión se ha centrado sin piedad en la actriz.

Laura Fa, demoledora con Ana Obregón: «Se ha pasado con el Photoshop»

«Nueva entrevista en exclusiva de Ana Obregón, que supongo que el dinero que le pague ‘¡Hola!’ irá destinado a su fundación, como ella dijo», comienza señalando Laura Fa, dejando bien claro por dónde va a ir la disección de las últimas palabras de Obregón. «La entrevista es terrorífica, primero porque dice que no necesita ir al gimnasio, porque claro, como va todo el día detrás de la niña, ya está en forma. Bueno, detrás de la niñera, pero bueno…», asevera la compañera de Lorena Vázquez.

Y aunque más tarde se pronunciaba de lleno sobre las polémicas declaraciones de la presentadora, Fa no dejó pasar la oportunidad de atizar a la excéntrica portada. «Se han pasado con el Photoshop, es que parece más mayor la niña que la abuela o madre, o lo que sea Ana Obregón», sentencia la periodista del corazón, que cada vez iría a más en su cruda sentencia.

«Cuenta, además, que no tiene intención de llevarla al colegio, es que no sé… claro, no es obligatorio hasta los seis años, pero es que esta niña se tiene que relacionar con alguien más que con su abuela-madre y todas las fotos de su padre», apunta Laura Fa, que recuerda la atípica llegada de Anita al mundo a través de gestación subrogada con una figura paterna póstuma. «Un padre ausente, que la niña ya vive en ese duelo absoluto desde que ha nacido», insiste la catalana.

«Lo de tener hijos no es un capricho»

«Yo siempre digo que no sé si los servicios sociales o alguien que vela por este tipo de maternidad, porque en realidad la gente se piensa que porque tiene dinero y le va a poder dar todo lo que el dinero pueda comprar, ya tiene la vida como solucionada», continúa explicando la colaboradora de ‘Espejo Público’, que para terminar recuperó el juicio popular sobre la irresponsable maternidad de Obregón.

«Hay un tema mental de esta niña que es que vive con una carga encima, que a mí se me hace insoportable y lo veo de vez en cuando, pues vivirlo tiene que ser durísimo. Se está llevando por eso muchísimas críticas en redes sociales, porque es que lo de tener hijos no es un capricho y lo de educar de esta manera a esta niña a mí me empieza a parecer terrorífico«, termina sentenciando Laura Fa sobre el controvertido posado veraniego de Ana Obregón.