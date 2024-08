La noticia de Pilar Vidal que compromete la continuidad de su contrato en ‘Espejo Público’

Desde su regreso de vacaciones, los rumores de tensión entre Gema López y Pilar Vidal han estado a la orden del día en ‘Espejo Público’. Es por eso que las dos colaboradoras aprovecharon este miércoles para aclarar en qué estado se encuentra su relación. Fue ahí cuando López terminó confrontando a la periodista del corazón sobre cómo van a afectar sus nuevos proyectos a su futuro en el programa.

Aprovechando la última hora de Álvaro Morata y Alice Campello, la colaboradora de ‘Más Espejo’ asaltaba a su compañera con una pregunta que dejó desconcertados al resto de sus compañeros. «¿Me vas a abandonar por un hombre?«, señalaba López algo seria mirando a Pilar Vidal, lista para desvelar los rumores que le habían llegado de la periodista.

Gema López destapa a Pilar Vidal: «¿Me vas a abandonar?»

«Yo llego de vacaciones y me tengo que enterar de cada cosita… ¿Tú me vas a dejar por un hombre?», insistía Gema López, haciendo que la tertuliana contestase finalmente tirando de humor. «Yo creo que hay un deseo por que abandone. Lo noto últimamente«, aseguró Vidal. Entonces, Lorena García y Alonso Caparrós comenzaron a pedir explicaciones, y la periodista del corazón terminó por confesar.

Alonso Caparrós, Pilar Vidal, Lorena García y Gema López en ‘Espejo Público’

«Antes estábamos buscando una información porque creen que estamos peleadas. Nunca pensamos lo mismo, la noticia sería coincidiésemos en algo», comenzó señalando Pilar Vidal, que reveló entonces el proyecto laboral que tiene en el horizonte y que podría afectar a su presencia en el matinal de Antena 3. «El otro día coincidió que vino Santiago Segura al programa de Sonsoles y estuvimos hablando. Es verdad que hay una propuesta», adelantó la colaboradora.

Y es que, la compañera de Gema López estaría más que encantada de dar el salto a la gran pantalla de la mano del humorista. «Santiago me parece un tío estupendo y súper inteligente. Tenemos muchos amigos en común», aseguró Vidal, que revolucionó el plató con sus novedades laborales. «¿Te vamos a ver en el cine?», preguntó emocionada la sustituta de Susanna Griso.

«Me preguntan si será en ‘Torrente’. Hombre, no pensarán que voy a salir en ‘Mujercitas’. Aunque es verdad que un papel en ‘Los Bridgerton’ no me importaría», apuntaba la periodista con humor, asegurando que Segura le ha prometido crear un papel tan solo para ella. «Podría ser ‘Padre no hay más que uno 5′», añadió la conductora de ‘Espejo Público’.

Pero Gema López no se olvidó de resolver la gran duda. «Desmentido queda. Nos queremos muchísimo, nos llevamos fenomenal, no va a ser despedida y que no nos va a abandonar», insistió la colaboradora, enterrando todos los rumores de su enfrentamiento. «Confirma que renuevo, por favor», señaló Pilar Vidal algo apurada, dejando claro que su posible inmersión en el mundo del cine no la separará del matinal.