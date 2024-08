Kiko Jiménez raja así contra Maite Galdeano y anuncia todas estas acciones en ‘Fiesta’

Después de la entrevista de Maite Galdeano, Kiko Jiménez se ha sentado este sábado en ‘Fiesta’ para comentar lo que había dicho la madre de su novia y aclarar las acusaciones que hizo sobre él. Antes de llegar al plató, le preguntaban que pensaba de la entrevista y Kiko era contundente al definirlo todo como «un despropósito».

Ya sentado junto a Frank Blanco y Verónica Dulanto, Kiko Jiménez no podía ser más claro al señalar que no había visto a Maite Galdeano en una entrevista sino a Teresa de Calcuta. «Me parece patético, da vergüenza ajena. Yo estoy en mi puesto de trabajo, tú no trabajas en televisión yo sí, formas un escándalo porque te encanta y yo tengo que venir a mi puesto de trabajo defendiéndome de la mejor forma posible y ahora pones un story que no tiene sentido. Tanto a su hija, a su hijo, a mí, y a mi familia nos da vergüenza ajena», se defendía Kiko después de ver el último story de su suegra diciendo que mientras otros hablaban ella saboreaba la comida que estaba comiendo.

Tras ello, Verónica Dulanto y Frank Blanco le cuestionaban al colaborador por el plantón que les dio el sábado pasado. «Yo me quedé en casa por no dejar sola a Sofía. Ella estaba muy mal. Después de la entrevista que concede Sofía que fue durísima, la reacción de su madre fue ‘decirle a esa cría que me active ya la tarjeta que ya está bien que no voy a gastar más de mi dinero’. ¿Eso es normal después de la entrevista?», explicaba Kiko.

«Es que dennota que se lo pasa todo por el forro y que le da igual el sufrimiento de su hija, de su hijo y de nadie. Solo le importa ella. El problema de tu hija no es que tú tengas un trastorno con el dinero. Sofía se dio cuenta de que no sirvió de nada y que ese llamamiento público en el que trató de no ser dura con su madre, y que la reacción de ella sea esa pues le dejó tocada», insistía el colaborador.

Tras ver algunas declaraciones de Maite, Kiko se revolvía en su asiento. «Yo alucino, es totalmente falso todo lo que cuenta. Ella hace un efecto espejo conmigo, lo que hace ella es lo que me dice que hago yo. Tiene la realidad distorsionada, es ella la que con su comportamiento hace llorar a su hija porque no la deja ser libre, no la deja hablar tranquilamente conmigo y la amarga la vida. Todo lo que dice de que yo hago llorar a Sofía, es ella la que lo hace», se defendía el ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’.

Pero Kiko Jiménez ha querido explicar paso a paso todo lo que sucedió. «La casa es de Sofía, a mi me deja encargado de la piscina y su madre lo que hace es dejarla a ella en una situación complicada al decir que no quiere que haya un hombre en su casa. Lo que cuenta Maite de los perros es que ella estaba en un estado eufórico, yo entro a la casa y la veo que está en ese plan y le dice a su hija que cuando ella se vaya no va a entrar ningún hombre y es ella la que propicia el conflicto y nosotros intentando controlarla porque se pone eufórica y yo cogí y me fui y Sofía se queda mal porque es muy complicado explicarle a su madre que yo tenía que cuidar de la casa y de la piscina», relataba.

Kiko Jiménez anuncia varias demandas hacia Maite Galdeano

Y después, los presentadores de ‘Fiesta’ no dudaban en preguntarle a Kiko Jiménez si es verdad que él había llamado «puta» a Sofía como había asegurado Maite. «No, nunca he llamado puta a Sofía, es totalmente falso y lo va a tener que demostrar. Sofía es testigo y es totalmente falso, es que me parece tan ruin por parte de ella. Tiene la realidad distorsionada, pero es que ocurre todo al contrario», aseveraba.

«No quiero hablar de más pero ese día que está relatando estábamos viendo el debate de ‘Supervivientes’ y yo le decía que había que ver que siempre hablaran de la fake carpeta y es ella la que estaba con la matraca, no quiero reproducir las palabras que decía. Es Maite quien falta el respeto a su hija y yo me voy con Sofía al jardín para estar a nuestro rollo y ella lo relata de una manera cruel, solo queríamos estar solos pero luego ella aparece y dice que a la cama», explicaba Kiko.

Durante la entrevista, Kiko dejaba caer en varias ocasiones que todo está puesto en manos de la justicia. Y por ello, Verónica Dulanto le preguntaba si iba a incluir todo lo que contó su suegra en ‘De Viernes’. «Vamos a redactar una demanda con todo lo que dijo en redes sociales, con todas las acusaciones y amenazas que hizo hacia mi persona y también vamos a incluir todo lo que dijo ayer. Pienso demandarla y todo lo que tenga que hablar con ella lo haré un juzgado», respondía. «La primera demanda es por las amenazas tan graves que hay, amenazas de muerte, le damos voz a una persona que días previos está amenazando de muerte a una persona y la sentamos en un plató sin que le pidamos ninguna prueba«, sentenciaba Kiko.

Toda la verdad sobre el salto de la valla y la discusión entre Maite y Sofía

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Jiménez ha desmontado todo lo que contó Maite Galdeano sobre lo que pasó entre ella y su hija. «Ella entró al gimnasio y la increpaba constantemente con temas de Supervivientes, volvió a la carga de que si Marta. Todo está grabado porque Sofía se estaba grabando. Y volvió que si Kiko, que ella tenía que estar con no se quien. Hubo un momento que Sofía ya le dice que no puede más y es cuando me llama y me dice con un ataque de ansiedad que no podía más. Y yo encima intentando intermediar pidiéndole a Maite que escuchara a su hija y hablara con ella», subrayaba Kiko.

«Ella no le echa de casa, es Sofía la que se va de su casa. Maite tiene un piso precioso, un pisazo en la playa y tiene una independencia económica muy solvente, ya está bien de dar pena. Ella se va a casa de su hermano. Sofía conmigo es feliz y eso es lo que a Maite le reconcome por dentro de celos», proseguía aclarando.

A mi también me cansa que digan que Sofia la echo cuando simplemente le pidió que la dejara unos días para pensar 🤦‍♀️ pic.twitter.com/y6SGX57w6r — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 31, 2024

«No se debe permitir estas cosas»

Con respecto al día en el que Maite Galdeano saltó la valla de su casa, Kiko ha querido contar con pelos y señales todo lo que sucedió. «Estábamos durmiendo, Maite salta la valla y Sofía se queda dentro porque estaba con ataque de ansiedad y le dejo con los perros, en ningún momento Maite ve a Sofía, ni me ve a mí fuera de sí como dice. Fui yo el que tenía que controlar la situación porque estaba la alarma sonando, Maite estaba en un estado fuera de sí y yo llamé a la guardia civil y volví a llamar al 112 porque temía por mi vida por la amenaza que me había lanzado días previos a mí, la que estaba fuera de sí es ella que si llega a tirar ese cristal», narraba.

Por último, cuando le preguntaban por cómo se ha tomado todo esto su familia, Kiko se rompía. «Mi madre está sufriendo un montón, está pasandolo fatal y el otro día hasta llamó asesino a mi padre, ¿hasta qué punto vamos a llegar? No se debe permitir estas cosas. Y mañana le pondremos una alcachofa y le reiremos las gracias. Estamos hablando de delitos», concluía Kiko.