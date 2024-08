Gran susto en ‘Espejo Público’ por el estado de salud de una colaboradora: «Llamad al médico»

‘Espejo Público’ ha arrancado su semana de emisiones con una preocupante escena en mitad de su sección de actualidad. Lorena García y su equipo de colaboradores se encontraban debatiendo sobre la desconexión digital en vacaciones cuando Montse Suárez comenzó a encontrarse mal. Aunque muchos pensaron que se trataba de una broma de la abogada, la colaboradora paralizó la emisión asegurando que necesitaba asistencia médica.

En pleno mes de vacaciones, el matinal de Antena 3 sigue al pie del cañón, en este caso con Lorena García al frente. Precisamente, en este primer lunes de agosto uno de los debates de la mesa de actualidad era la desconexión en vacaciones. El programa se hacía eco entonces de cómo muchos veraneantes siguen constantemente pendientes a su teléfono móvil para resolver cuestiones de trabajo aún estando en período de descanso.

Miquel Valls aprovechó entonces para recoger todos los móviles de sus compañeros de ‘Espejo Público’ e introducirlos en una urna para mantener a todo el mundo desconectado por unos minutos. Pero fue cuando Gonzalo Miró cogió la caja y huyó del plató cuando la cosa comenzó a torcerse. «¡No, Gonzalo!», advirtió muy seria Montse Suárez desde su asiento.

Montse Suárez hace saltar todas las alarmas en ‘Espejo Público’: «Me va a dar una arritmia»

Montse Suárez en ‘Espejo Público’

«Me va a dar una arritmia, Lorena. Lo digo en serio, llamad al médico», aseguró la abogada dejando a la presentadora de piedra. Mientras tanto, el resto de colaboradores trataba de descifrar si se trataba de una broma de su compañera. «Gonzalo, ven acá, de verdad», insistió la tertuliana mientras el periodista volvía a entrar en plató con la urna llena de móviles.

Lorena García no salía de su asombro y se dirigió muy seria al resto de colaboradores. «De verdad que se está poniendo nerviosa», aseguraba entonces la presentadora, que en un primer momento pensó que se trataba de una broma pesada de la letrada. «Es que los clientes me dicen: ‘qué hay de mi asunto y tengo que estar un poco…», explicó la colaboradora de ‘Espejo Público’ sobre su ataque de nervios.

«De verdad, me está produciendo», advertía muy seria Montse Suárez mostrando en cámara el temblor de sus manos tras el susto. «En serio, Montse. Oye, no juegues, que se está poniendo nerviosa de verdad», le replicaba la conductora del matinal a Gonzalo Miró para conseguir que este cesase de una vez la broma de los teléfonos móviles. Entonces, la abogada intentaba reincorporarse bebiendo algo de agua.

«Me produce un poco de ansiedad, es que llevó ahí toda mi vida. Correos electrónicos, agenda, … Pierdo el móvil y me da algo, me da una arritmia… Me está dando un sudor frío… Lo siento directora, me está dando un poco de sudor frío», explicaba la abogada a sus compañeros, aún visiblemente afectada por lo ocurrido en plató. Fue tal el revuelo que la conductora de ‘Espejo Público’ no tuvo más remedio que cambiar inmediatamente de tema dejando el debate atrás para que la abogada pudiese estabilizarse de nuevo.