‘Espejo Público’ habla en exclusiva con Daniel Guzmán tras ser condenado y le desmonta: «Miente»

Daniel Guzmán se encuentra en el centro de la polémica tras ser condenado por un delito leve de lesiones. Al parecer, el actor de ‘Aquí no hay quien viva’ habría agredido a unos jóvenes que habían ocupado una de sus propiedades en Madrid. Horas después de que saltase la noticia, ‘Espejo Público’ conseguía las primeras declaraciones del madrileño. Sin embargo, desde el plató del magacín fueron muy críticos con su versión de los hechos.

Han sido varios programas de televisión los que se han hecho eco este viernes de la noticia de la mañana. De acuerdo con la información publicada por El Salto, el director madrileño se enfrenta a un delito leve de lesiones. ‘Espejo Público’ no tardaba en anunciar a sus espectadores que habían podido hablar en exclusiva con el protagonista de la polémica. «No está en España, está en Marruecos», ha informado el programa.

Montse Suárez desmonta la versión de Daniel Guzmán: «Falta a la verdad»

«Nos ha dicho que, para él, este juicio es absolutamente nulo», adelantaba uno de los redactores del magacín. Entonces, procedió a explicar a sus compañeros de plató la versión de Daniel Guzmán, que se encuentra fuera de España. Según el actor, él no se encontraba en el inmueble y asegura que «nunca le ha llegado la denuncia, no le ha sido notificada y que todo es absurdo». Y la respuesta en plató no se hizo esperar.

Montse Suárez en ‘Espejo Público’

Montse Suárez se dirigió muy contundente al actor para echar por tierra el relato que había compartido con el programa. «Afirma de forma rotunda que fue citado en norma», sentenció muy contundente la abogada, insistiendo en la versión de los hechos del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, el órgano que ha sentenciado la condena de Guzmán.

«La ley permite, en este tipo de procedimientos de un juicio de un delito leve, que el acusado no asista al juicio y que se celebre en su ausencia. Por lo tanto, Daniel falta a la verdad si cotejamos con lo que dice el Juzgado de Instrucción 3«, aseguraba la abogada, poniendo en duda las palabras de Daniel Guzmán.

«Bastante poco le ha caído»

Pero la letrada no se detuvo ahí. «Cobardía del actor. Es verdad que tiene el derecho de no haber acudido, siendo citado en forma, pero no acudió. De manera que el juez no oyó la versión de descargo del actor. Quizás quería evitar la foto en la Plaza de Castilla de los Juzgados de Instrucción de Madrid», añadió Suárez para finalmente mandar un contundente recado al actor.

«Ha tenido suerte Daniel Guzmán. A mi juicio, bastante poco le ha caído porque las lesiones propinadas a uno de los okupas no requirieron de una asistencia facultativa sanitaria continuada; por tanto, no fue una lesión grave y de eso se deduce los 350 euros de indemnización de responsabilidad civil que tiene que pagar», terminó sentenciando Montse Suárez.