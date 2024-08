Este reconocido rostro de ‘Así es la vida’ da el salto a ‘Vamos a ver’ tras su cancelación

Parece que tras la cancelación de ‘Así es la vida’ la mayor parte de sus colaboradores están encontrando cobijo en otros espacios de Telecinco. El sábado ‘Fiesta’ sorprendía con la incorporación de Almudena del Pozo mientras que ‘TardeAR’ fichaba a Carmen Alcayde para su tertulia VIP.

Este viernes ha sido ‘Vamos a ver’ el que ha recibido a un nuevo fichaje proveniente del extinto espacio que presentaban Sandra Barneda y César Muñoz hasta hace una semana. Se trata de Suso Álvarez, que consigue así mantenerse en Telecinco tras el final de ‘La casa de los vecinos de al lado’ y ‘Supervivientes’ donde ha colaborado también.

Así, poco a poco, los colaboradores de ‘Así es la vida’ se van recolocando en diferentes espacios de Telecinco. En ese sentido, cabe recordar que hay otros rostros como Carmen Borrego y Antonio Montero que ya tenían garantizada su continuidad al participar en otros magacines como ‘Vamos a ver’, ‘TardeAR’ y ‘De Viernes’.

Suso Álvarez, de ‘Así es la vida’ a nuevo fichaje de ‘Vamos a ver’

«Suso bienvenido, tu primer día aquí, ¿estás contento?», le preguntaba Adriana Dorronsoro al darle la bienvenida. «Si la verdad es que sí porque mis compañeros me han recibido super bien Adriana, pero todos. He entrado en redacción, era el nuevo y todos me han recibido con un cariño y un respeto», reconocía Suso Álvarez.

«Es que somos una familia y además yo te veo que te brillan los ojos, no se si es porque has venido hoy a nuestro club social o por otra cosa», le soltaba Adriana Dorronsoro en clara alusión a su incipiente relación con Marieta. «Es porque he visto a mis compañeros y me he emocionado», le respondía el con sorna. «Viene emocionado de casa», apostillaba Marta López.

A lo que Adriana Dorronsoro no dudaba en decir que «que bonito es el amor». «Sobre todo cuando es incipiente, que es lo mejor», reconocía Suso Álvarez. «Luego hablamos de Marieta que me encanta», sentenciaba la presentadora de ‘Vamos a ver’.

Con su fichaje por ‘Vamos a ver’, Suso Álvarez vuelve a Telecinco tras el final de ‘Así es la vida’ y sigue aumentando su carrera como colaborador tras haber pasado por otros espacios de la cadena como ‘Viva la vida’, ‘Ya es mediodía’ así como los debates de ‘La isla de las tentaciones’, ‘GH VIP’ o ‘Supervivientes’.