El verdadero detonante del veto de Antonio Rossi a Belén Esteban y María Patiño en su boda

Antonio Rossi, célebre colaborador de Telecinco en ‘Vamos a ver’, ‘TardeAR’ y ‘Fiesta’, se dio el sí quiero este viernes con su ya marido Hugo Fuertes, en una boda a la que acudieron más de 200 invitados. Pero hubo grandes ausencias. Por un lado la de su ‘jefa’ Ana Rosa Quintana y por otro la de dos de las que habían sido sus mejores amigas: Belén Esteban y María Patiño.

Para Antonio Rossi si hay alguien en el mundo de la televisión muy importante para él es Ana Rosa Quintana. La presentadora le dio su primera gran oportunidad como colaborador en ‘El programa de Ana Rosa’. Después su productora confió en él para incorporarse al equipo de ‘DEC’ en Antena 3 y años más tarde volvió a Telecinco para seguir trabajando codo a codo con la que fue reina de las mañanas.

Pero pese a ello, Ana Rosa Quintana le dio plantón a su amigo y compañero en este día tan especial para él. Fue Bibiana Fernández la que al ser preguntada por Europa Press desveló que la presentadora no había podido acudir porque está de vacaciones. «Es muy difícil. Las que estamos aquí somos las que no trabajamos o las que estamos de vacaciones», explicaba la colaboradora y actriz quitándole hierro a la ausencia de la presentadora.

Aunque si hubo dos ausencias en la boda de Antonio Rossi que han dado que hablar en los últimos meses son las de Belén Esteban y María Patiño, quienes hasta hace poco eran dos de las mejores amigas del periodista. No obstante, ninguna de las dos ha recibido la invitación y ninguna de las dos ha mostrado interés por acudir al enlace.

Aunque los tres eran colaboradores de televisión y compartían incluso pantalla al trabajar juntos en el ‘Deluxe’, la amistad de Antonio Rossi con la presentadora y la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ iba mucho más allá. Se contaban sus grandes secretos y confidencias, compartían los buenos y los malos momentos. Pero eso se acabó.

Belén Esteban, dolida con Antonio Rossi

Antonio Rossi junto a Belén Esteban, Belén Rodríguez y María Patiño

Belén Esteban verbalizaba en ‘Ni que fuéramos’ hace unas semanas que para ella Antonio Rossi había sido casi como un hermano. Sin embargo, todo cambió a partir del día de su cumpleaños. Y es que la ‘patrona’ organizó una fiesta con todos sus amigos y compañeros de ‘Sálvame’. Pero Antonio Rossi prefirió ausentarse y Belén nunca llegó a entender la excusa que el colaborador de ‘TardeAR’ le dio.

«Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la tele: Patiño, Gemma López y él. Pero lo que me hizo en mi cumpleaños. No puedo decir nada, pero tu amiga era yo«, soltaba Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’ un día que estaba sensible y se puso a nombrar a todas las personas que le han apoyado y han estado siempre que los ha necesitado.

Y aunque Belén Esteban no quiso dar detalles todo apunta a que Antonio Rossi prefirió no acudir al cumpleaños de su amiga porque no quería coincidir con algunos compañeros de ‘Sálvame’ . Hay que recordar que Rossi fue colaborador durante años del ‘Deluxe’ pero de un día para otro decidió abandonar el programa después de no estar de acuerdo con lo que había hecho La fábrica de la tele con la docuserie de Rocío Carrasco. Además aquella docuserie produjo una guerra entre las productoras de ‘Sálvame’ y Ana Rosa y Antonio optó por quedarse con la de Quintana.

Ese gesto de Antonio Rossi Belén Esteban nunca lo entendió pues sintió que su amigo y hermano le había traicionado. A partir de entonces, la relación entre ambos se rompió y ni Antonio le invitó a su boda ni ella hizo por recuperar la relación con el periodista.

El motivo de la ruptura entre Antonio Rossi y María Patiño

En lo que respecta a María Patiño, las cosas incluso son peores. María y Antonio se conocieron cuando apenas eran unos chavales que acababan de empezar a trabajar como reporteros de una agencia en Sevilla. Desde entonces formaron una gran amistad que se rompió hace algo más de un año. Y al igual que con Belén Esteban todo se produjo a raíz de lo sucedido tras la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y ‘En el nombre de Rocío’. Y es que aunque en un principio Patiño fue de las críticas con Rocío Carrasco después su discurso cambió y eso parece que supuso un antes y un después en su relación con Antonio Rossi.

«Antonio está tan dolido con ella que jamás se planteó invitarla al enlace con Hugo. Y te diría que creo que ni siquiera le conoce«, confiesa una persona cercana a Antonio Rossi y la propia María Patiño a Informalia.