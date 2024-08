El auténtico motivo del desplante de Ana Rosa a Antonio Rossi en su boda: «¿A quién se le ocurre?»

Antonio Rossi y Hugo Fuertes se han casado este viernes 16 de agosto en una boda que ha congregado a un gran número de rostros televisivos en Madrid. Entre ellos, gran parte de sus compañeros de Mediaset como Bibiana Fernández, Patricia Pardo y Christian Gálvez, Marta López, Sonia Ferrer y Toñi Moreno. Sin embargo, ha habido una gran ausencia, la de Ana Rosa Quintana.

La jefa de Antonio Rossi en muchos de los programas en los que ha colaborado dio plantón al periodista en uno de los días más felices de su vida. ¿Por qué motivo? Bibiana Fernández fue la encargada de justificar la ausencia de la presentadora de ‘TardeAR’. «¿A quién se le ocurre casarse un 16 de agosto?«, espetó la colaboradora a los micrófonos de GTres y Europa Press.

Bibiana Fernández desvela el motivo de la ausencia de Ana Rosa

Según Bibiana Fernández, esa fue la principal razón por la que Ana Rosa no pudo asistir al enlace: «Es muy difícil. Las que estamos aquí somos las que no trabajamos o las que estamos de vacaciones«. Además, explicó que la comunicadora ya había dejado caer que no asistiría cuando recibió la invitación, al preguntarle, de forma irónica: «¿No quieres que vaya nadie a la boda?».

Bibiana Fernández, en ‘Vamos a ver’

Una broma que se tomó al pie de la letra ya que, finalmente, no se la vio por allí. Aunque Bibiana dejó claro que no ha habido ningún tipo de desencuentro entre ellos, solo una desafortunada elección de la fecha. «Es que no es normal casarse un 16 de agosto», sentenció la colaboradora de ‘TardeAR’, saliendo en defensa de su amiga.

El lugar elegido por Antonio Rossi y Hugo Fuertes para darse el ‘sí, quiero’, ha sido La Casa de Mónico, una espectacular finca a las afueras de Madrid, concretamente situada en la zona de Aravaca. Allí reunieron a más de doscientos cincuenta invitados, «gente de todas las edades y distintos lugares», tal y como desveló Hugo. Entre ellos, numerosos rostros de Telecinco, como Toñi Moreno, Patricia Pardo, Cristina Tárrega, Miguel Ángel Nicolás, Marta López o Bibiana Fernández.