Belén Esteban revela el verdadero motivo de su cruzada con Antonio Rossi: ‘Él era mi hermano’

Belén Esteban se ha mostrado este viernes bastante emocionada y susceptible en ‘Ni que fuéramos’. La colaboradora no ha dudado en darle las gracias a toda su gente, a todos los que la han apoyado y han estado con ella en los momentos buenos y en los malos. Entre la gente a la que ha nombrado estaban María Patiño, Gema López o sus jefes. A quien no ha mencionado es a Antonio Rossi.

Y es que para Belén Esteban siempre había habido tres personas muy importantes en su vida que estaban delante de la cámara en televisión y que siempre la habían apoyado. De hecho, en su día cuando tuvo su enfrentamiento con Toño Sanchís, Belén no dudó en darle las gracias a María Patiño, Gema López y Antonio Rossi.

Pero ahora parece que el colaborador de ‘Vamos a ver’ y ‘TardeAR’ ha desaparecido de la vida de Belén Esteban. Ya en los últimos meses, Belén Esteban había dejado algunas pistas sobre un posible distanciamiento de Antonio Rossi. Y es que cuando un día le preguntaron en ‘Ni que fuéramos’ si iba a ir a la boda del colaborador aseguró que no.

Finalmente, ha sido este viernes cuando Belén Esteban ha dejado claro lo que ha pasado entre ella y el que fuera su amigo. «Le quería mucho, pero ya no le quiero tanto», aseguraba la colaboradora cuando salía a relucir el nombre de Antonio Rossi.

«¿Vas a ir a la boda?», volvía a preguntarle David Valldeperas. Una pregunta que enfadaba a Belén Esteban pues está harta de que se lo pregunten. «Negativo, no», respondía ella. «¿Le vas a hacer algún regalo?», insistía el director de ‘Ni que fuéramos’. «No, por algo que pasó en mi cumpleaños y no lo voy a contar, no me da la gana», aseveraba entonces la de Paracuellos del Jarama.

Belén Esteban revela lo que le pasó con Antonio Rossi

Tras ello, era Kiko Matamoros el que recalcaba que «ha sido la gran decepción de la temporada Antonio Rossi«. Pero antes de que el colaborador pudiera seguir hablando, Belén Esteban le cortaba para contar que le había pasado con el periodista.

«Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la televisión que sabían toda mi vida: mi María Patiño, Gema López, que ahora está con Susanna Griso… Susanna, te mando un beso que ahora te veo todas las mañanas porque ahora veo Antena 3, no veo Mediaset, y Antonio Rossi», confesaba la colaboradora.

«Lo que me hizo en mi cumpleaños… No voy a contar el motivo, porque no puedo contarlo, pero tu amiga era yo. Los invitados daban igual. Y me voy a callar, porque me estoy calentando y hoy voy a explotar y no puedo«, sentenciaba Belén Esteban sin querer entrar más en la guerra.