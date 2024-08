De Broncano y ‘MasterChef Celebrity 9’ a ‘Las abogadas’: Los 7 estrenos de TVE para 2024-2025

Ya no queda nada para que arranque la nueva temporada televisiva. Y por eso, las cadenas ya han comenzado a promocionar algunas de sus apuestas para este otoño. Al igual que ha hecho Telecinco, TVE no para de anunciar algunos de sus próximos estrenos para el curso 2024/2025.

No hay duda de que la gran baza de TVE para esta temporada es la llegada de David Broncano y todo el equipo de ‘La resistencia’ para luchar contra ‘El Hormiguero’ y contra el ‘Babylon Show’ de Carlos Latre en Telecinco en el access prime time. Por eso llama la atención la nula y pésima estrategia que está llevando a cabo La 1 para anunciar esta gran apuesta, que este lunes mostró su primera gran promo que también trajo controversia.

Y es que TVE solo aprovechó el final de la Eurocopa para lanzar una promo con David Broncano que ha desaparecido por sorpresa y no se ha vuelto a anunciar el estreno de su nuevo access prime time hasta este pasado 19 de agosto. Lo que sí se anuncia insistentemente es el regreso de ‘MasterChef Celebrity’ y de ‘Las abogadas’, la serie basada en la matanza de Atocha.

David Broncano y ¿’La resiliencia’?

Como decimos la gran apuesta de TVE para esta temporada será la llegada de David Broncano al access de La 1 para tomar el relevo de ‘4 estrellas’, que se estrenará el lunes 9 de septiembre. Pero por ahora se desconocen prácticamente los detalles de este espacio. Para empezar, TVE sigue sin confirmar cuál será el título del programa después de no haber alcanzado un acuerdo con Movistar Plus+ para poder usar la marca e ‘La resistencia’.

No obstante, tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero, David Broncano ha registrado el nombre de ‘La resiliencia’. Por ahora, lo poco que se sabe es que Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison estarán junto a David Broncano una temporada más, pero el resto del elenco continúa siendo todo un misterio porque La 1 tampoco está haciendo los deberes en ese sentido ni está comunicando como es debido para crear una expectación ahora desdibujada.

Se viene un frente que va a pasar por toda la península con mucha ilusión y aceite de oliva.



Muy pronto llega @davidbroncano a @La1_tve pic.twitter.com/4wHV8HiPTO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 19, 2024

‘MasterChef Celebrity 9’

Y como cada otoño, TVE encenderá los fogones con el estreno de ‘MasterChef Celebrity 9’. La cadena pública anuncia desde una semana la novena edición del talent de cocina con una promo en la que los jueces y los concursantes forman parte de un circo.

El cantante de flamenco y soul Pitingo; el empresario y aristócrata José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo; Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y colaboradora de televisión; los actores Hiba Abouk, Francis Lorenzo, María León, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano y Jose Lamuño; la cómica y presentadora Nerea Garmendia; el estilista y creador digital Pelayo Díaz; las creadoras de contenido Marina Rivers e Inés Hernand; el periodista, humorista y miembro de Gomaespuma Juan Luis Cano; el atleta Raúl Gómez, conocido como ‘Marathon Man’; y la galerista y artista Topacio Fresh serán los que luchen por ganar y relevar a Laura Londoño, la ganadora de la octava edición.

¡Exclusiva! Estrenamos las primeras imágenes de #MCCelebrity 9. ¿Preparados para disfrutar de esta nueva temporada?



“#MasterChef Celebrity es un reto que requiere templanza, confianza y capacidad de trabajo en equipo” – @Pepe_elBohio #soon ❤️‍🔥✨ pic.twitter.com/VqzAcEejue — MasterChef (@MasterChef_es) August 9, 2024

‘Cicatriz’

En el terreno de la ficción, TVE ha querido adelantarse al comienzo de temporada y estrenará este mismo miércoles 21 de agosto una de sus nuevas ficciones: ‘Cicatriz‘. La serie basada en la novela homónima de Juan Gómez Jurado forma parte del universo de ‘Reina Roja’, la saga de novelas que ha adaptado Prime Video. Y al igual que en estas, la plataforma participa también en la producción pero La 1 ha querido adelantarse y lanzarla ya esta próxima semana.

Milena Radulovic (‘Besa’, ‘Superdeep’) y Juanlu González (‘La caza. Guadiana’, ‘La otra mirada’) dan vida a Irina y Simón, la pareja protagonista. Junto a ellos, Luis Fernández (‘Servir y proteger’) es Tomás, mejor amigo y socio de Simón, y Julen Serrano da vida a su hermano Arturo.

El actor serbio Stefan Kapicic (‘Deadpool’, ‘Better call Saul’) interpreta a Boris, uno de los capos más respetados de la mafia rusa en España y Mladen Sovilj, reputado actor en los Balcanes, será Vanya, criminal vocacional y mano derecha de Boris. Goran Susljik, cineasta, actor y productor serbio, interpretará a El Afgano, personaje clave en el pasado, presente y futuro de Irina.

¡ESTRENO! ✨



"Detectar las emociones no es fácil si sabes fingirlas"



‘Cicatriz’, basada en la novela homónima de @JuanGomezJurado, llega el próximo miércoles, 21 de agosto, a las 22:45 h, a @la1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/E9MHeyztkT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 15, 2024

‘Las abogadas’

Otra de las ficciones que anuncia ya TVE para su próximo estreno es ‘Las abogadas’. Es una serie de seis episodios producida por RTVE y MOD Producciones (‘La Fortuna’) y muestra la vida de cuatro jóvenes mujeres que, con su trabajo y valentía, ayudaron a cambiar el país durante los años 70.

‘Las abogadas’ está basada en la historia real Lola González Ruiz, una de las abogadas supervivientes de la matanza de los abogados de Atocha en 1977 junto a Paquita Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida mientras que cinco abogados laboralistas (Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal) fueron asesinados por ultraderechistas.

Paula Usero (‘Luimelia’) da vida a Lola González; Elisabet Casanovas (‘La Ruta’, ‘Merlí’) es Cristina Almeida; Irene Escolar (‘Dime quién soy’) interpreta a Manuela Carmena en su juventud, mucho antes de convertirse en alcaldesa de Madrid; y Almudena Pascual (‘Servir y proteger’) asume el rol de Paca Sauquillo.

En el elenco también están Álvaro Rico (‘Élite’, ‘Alba’) como Enrique Ruano, el novio de Lola. También forma parte Manuel Canchal (‘La ruta’), que interpreta a Javier Sauquillo, y también enamorado de Lola.

Descubre un avance de 'Las abogadas', una serie basada en la vida de cuatro jóvenes que con su trabajo y valentía ayudaron a cambiar el país en los 70: Lola González, Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo.



Muy pronto en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/U2OOLO445C pic.twitter.com/zZDIKwE01g — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 7, 2024

’59 segundos’

Otra de las bazas de TVE para sus noches de otoño es el regreso de un mítico formato de debate y actualidad. Veinte años después de su estreno, ’59 segundos’, el célebre programa que condujeron Mamen Mendizábal, Ana Pastor y María Casado entre 2004 y 2012 vuelve esta temporada completamente renovado.

Será la periodista Gemma Nierga la encargada de moderar esta nueva etapa del programa, un formato renovado que contará con la participación en directo del público, en el que no sólo se hablará de política y que incorporará elementos más atractivos para la audiencia.

La intención es recuperar, en la era del consumo rápido, un formato adaptado a 2024 pero que mantenga su esencia: cada tertuliano/participante tiene 59 segundos para exponer su opinión sobre los asuntos principales de la semana; pasado ese tiempo, su micrófono baja.

‘El gran premio de la cocina’

En cuanto al day-time, por la mañana La 1 seguirá apostando por la dupla que forman ‘La Hora de La 1’ con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala y ‘Mañaneros’, que estrenará nueva temporada con Adela González como nueva presentadora en relevo de Jaime Cantizano, junto a Miriam Moreno y Alberto Herrera.

Y justo después de los territoriales, en torno a las 14:15 horas, La 1 lanzará ‘El gran premio de la cocina’, un nuevo concurso de cocina que es la adaptación de un formato argentino y para el que TVE y Boxfish (‘Bake Off’) barajan fichar a Lydia Bosch y Germán González (‘Sálvame’) como presentadores de este nuevo espacio que ocupará el hueco de ‘Ahora o Nunca’ de Mónica López.

El público podrá seguir en cada programa la entrega de dos platos: uno a los 20 minutos y otro a los 35 minutos. Esto aumentará la emoción y permitirá a los cocineros demostrar su versatilidad y rapidez bajo presión.

Al final de cada semana se elimina a uno de los participantes del equipo con menor puntuación. El formato empieza siendo una competición por equipos para transformarse, más adelante, en una competida batalla individual donde los compañeros se convierten en rivales.

Dos populares chefs valorarán las elaboraciones y serán los encargados de premiar y expulsar a los participantes. No estarán solos en su evaluación de los platos, ya que cada día un/a famoso/a invitado les acompañará actuando también como juez.

Y aunque por ahora no se anuncian, TVE contará esta temporada con otros formatos como ‘That’s my jam, que el ritmo no pare‘, el programa que presenta Arturo Valls y que tendrá una nueva oportunidad en abierto tras su paso por Movistar Plus+. Por otro lado, La 1 prepara junto a la productora de ‘El Grand Prix’ un talent de copla y se ha aprobado una nueva temporada de ‘José Mota Live Show’.

La incógnita de ‘Valle Salvaje’

Y en ficción TVE sigue sin desvelar que sucederá con ‘Valle Salvaje’, una nueva serie diaria producida por Bambú Producciones que iba a llegar al access prime time pero que con el fichaje de David Broncano se ha quedado sin hueco. No obstante, desde este lunes el nuevo serial de los artífices de ‘La Promesa’, del que se conocen muy pocos detalles y que tampoco ha desvelado a su reparto, también ha empezado a promocionarse para su lanzamiento «muy pronto».