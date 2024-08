Dakota Tárraga se suelta la lengua y airea lo que se cuece con Maite Galdeano, Sofía y Kiko

La casa de los Suescun se ha convertido en terreno de guerra después de que Maite Galdeano estallase contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La televisiva tomó sus redes sociales durante la madrugada del jueves para denunciar la manipulación que su hija está sufriendo por parte del andaluz. Ante el mediático drama, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, Dakota Tárraga, actual pareja de Cristian Suescun, ha dejado muy claro lo que piensa del incendiario mensaje de su suegra.

Tras meses mostrándose como la familia perfecta en distintos platós, Maite Galdeano ha decidido destapar al verdadero Kiko Jiménez. La de Pamplona tomaba sus redes sociales para explicar cómo el andaluz lleva manipulando a su hija desde el inicio de la relación. Y es que, según explica, habría conseguido incluso que la influencer echase de casa a su propia madre.

Dakota Tárraga se pronuncia sobre las acusaciones de Maite Galdeano: «Como me tiréis de la lengua…»

La ojeriza familiar no ha tardado en generar debate en redes sociales, donde muchos rostros televisivos no han tardado en dar su veredicto sobre las palabras de Galdeano. «Me parece muy muy fuerte, debería de hablar con su hija antes de subir nada en redes y solucionarlo con ella…», comentaba Fani Carbajal en una publicación sobre lo sucedido, sin saber que Dakota Tárraga iba a contestar alto y claro a todo el que opinase.

«Fani, cállate la boca, te lo digo en serio, eh. Si no sabes lo que hay, no hables tía que en cada familia se cuecen habas», respondió de forma tajante la pareja de Cristian Suescun, dando a entender que conoce desde dentro los problemas entre Maite y su yerno. Quién también se unía a la tanda de opiniones era Amor Romeira, que aprovechaba para mandar todo su apoyo a la de Pamplona.

Dakota contra todos, la cosa está que arde. pic.twitter.com/ajj7BmhU8i — 🫶🏼 (@realitysdetv) August 14, 2024

«¡Todo mi apoyo para Maite! Sé perfectamente lo que es capaz de hacer el ser», comentó la colaboradora de ‘Fiesta’ en la misma publicación, lo que hizo que Dakota Tárraga sorprendiese con una contundente advertencia. «Yo creo que ya está bien, Amor. Y tú más sabiendo cómo van las cosas, no sé tía… tanto hablar. Es que yo no quiero hablar, pero como me tiréis de la lengua… anchas castillas«, señaló la antigua superviviente.

Más tarde, Tárraga también utilizó sus historias de Instagram para mandar un mensaje a todos los que se están sumando al debate. «Me parece que ya es denigrante. En todas las familias se cuecen habas, y que vengas tú a comentarlo me parece vergonzoso. Hay que tener más valores como persona», comenzaba señalando la de Alicante.

«No voy a dar nombres porque me quedo sola… Tania cariño, parece que en tu casa no se cuecen habas. Otra que cae, la Naomi… te vendes por likes. Ten un poco más de decencia, porque Sofía y su madre van a ser madre e hija toda la vida. Hoy tienen movida pero mañana estarán juntas», sentencia Dakota Tárraga sobre uno de los comentarios de Naomi Asensi en dicha publicación.

Dakota lleva toda la razón del mundo.



Con la movida de las Galdeano mucha gente está comentando sin tener idea de lo que se cuece en esa casa.



Los problema de familia se hablan en familia.

Todos los que os subís al carro buscáis vuestro minuto de fama. pic.twitter.com/xbWCSneCyE — COMENTO TV 📺💫 (@comentemostele) August 15, 2024

En otro vídeo la novia de Cristian Suescun tampoco se ha mordido la lengua al responder a Gloria Camila, que ha tomado partido con Maite Galdeano. «Me tiene un poquito hasta la seta. Cariño, has estado cinco años con esa persona, ¿y ahora lo estás criticando? Que lo compares… métete la lengua donde te la tienes que meter porque es que estoy de los comentarios hasta el mismísimo. Ya está bien. Luego quieres que no critiquen a tu padre y luego estás dale que te pego. Pues te jodes», ha sentenciado.

Dakota acabando con gloria camila.



Toda la razón del mundo no hagas lo que tanto te duele que hagan con tu padre. pic.twitter.com/UTNZryUCl8 — COMENTO TV 📺💫 (@comentemostele) August 15, 2024

El comunicado de Sofía Suescun

En mitad de todo el revuelo, Sofía Suescun no ha perdido el tiempo para pronunciarse, echando por tierra la versión de su madre. «Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo», comenzaba advirtiendo la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ a todos sus seguidores en redes.

«No sé ni por donde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites», aseguraba la de Pamplona, que por primera vez comparte abiertamente la «gran pesadilla» que ha vivido en casa todos estos años junto a Galdeano.