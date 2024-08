Carmen Balfagón no tolera lo que escucha de Daniel Sancho en ‘Y ahora Sonsoles’: «Ya está bien»

Si hay un asunto que está copando todos los titulares y las escaletas de los programas de televisión este jueves es la sentencia a Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Es el caso de ‘Y ahora Sonsoles’, que conectaba en directo con Carmen Balfagón, una de las abogadas de Rodolfo Sancho para conocer su reacción al veredicto del fiscal que ha condenado al hijo del actor a cadena perpetua.

«Me consta que hoy es un día durísimo para Carmen y le quiero agradecer que nos esté atendiendo a estas horas de la noche», sostenía Sonsoles Ónega al conectar con Pepa Romero y Carmen Balfagón desde Tailandia. «Es que aquí son casi las 11 de la noche y Carmen ha hecho un auténtico esfuerzo para estar con nosotros porque no puede más», apostillaba la reportera.

Tras ella, era Carmen Balfagón la que le reconocía a Sonsoles que había acertado con sus palabras. «Es un día duro porque no esperábamos la sentencia con la que hemos desayunado pero bueno hay que seguir y vamos a seguir», reconocía la abogada y portavoz de Rodolfo Sancho desde hace meses.

«Carmen no sé si en las últimas horas hay alguna novedad sobre los recursos que quereis presentar o un cambio de prisión», se interesaba por saber Sonsoles Ónega. «Un cambio de cárcel va a haber, no se si en los próximos días o la semana que viene. Y estamos barajando que hasta que la sentencia sea firme que Daniel pueda desarrollar las actividades de un joven de 30 años y que nos garantice la seguridad de Daniel. Y los recursos claro que los vamos a presentar», le explicaba Balfagón a Ónega.

«Te agradezco que digas lo del equipo jurídico porque se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que hemos hecho una mala estrategia, que no ha sido adecuada. Aquí solo había dos opciones: asumir desde el minuto 1 un delito que Daniel no ha cometido y el resultado habría sido el mismo que hoy o pelear y defender la verdad de Daniel que es lo que hemos hecho», proseguía diciendo Carmen Balfagón después de que Sonsoles Ónega destacara que la defensa de Daniel Sancho ha hecho su trabajo que es defender su inocencia.

Tras ello, Carmen Balfagón se ponía seria por algunas acusaciones que se han hecho en los últimos días. «¿De qué ha servido esta sentencia tan dura? Pues al menos ha servido que ayer se dijo todavía y que hoy quede claro y espero que nunca más se diga que es que hemos pagado al tribunal», destacaba indignada. «Es muy gordo lo que hemos tenido que oír y con esta sentencia queda claro que o no hemos pagado lo que pedían o evidentemente que no hemos pagado al tribunal, Sonsoles», añadía. «Espero que alguien pida perdón», sentenciaba.

«En este plató por lo menos en mi presencia nadie ha dicho jamás algo así», se justificaba Sonsoles Ónega. «No lo digo por ti, Sonsoles», recalcaba Balfagón. «Lo dice por el abogado de Arrieta», explicaba Antonio Naranjo aludiendo así a Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta y que ha fichado por ‘TardeAR’. «Es que se ha dicho y espero que esto sirva para decir que se estaba equivocado», insistía la abogada.

Carmen Balfagón explota contra Juango Ospina en ‘Y ahora Sonsoles’: «¡Ya está bien!»

Después , Sonsoles Ónega le preguntaba a Carmen Balfagón por lo que ha dicho la defensa de Edwin Arrieta asegurando que Daniel Sancho no ha pedido perdón a la familia. «Es que eso no es verdad Sonsoles, yo claro que pienso en la familia y Daniel ha pedido perdón y quien diga lo contrario está mintiendo o no estaba en el juicio el día que yo oí a Daniel pedir perdón cuatro veces. Daniel ha pedido perdón del cargo que él se considera responsable, a lo mejor podría haber pedido perdón de haber destruido el pasaporte pero de lo que no va a pedir perdón es de asesinar a Edwin Arrieta porque él no lo hizo», sostenía la abogada.

Y era entonces cuando Sonsoles recuperaba unas declaraciones de Juango Ospina asegurando que Daniel Sancho había estado arrogante y que por eso se iba a pedir que se le bloqueen las cuentas a Daniel Sancho. «Se ve cierta arrogancia y prepotencia a la hora de negar el tener que pagar a la familia Arrieta», aseveraba el abogado de Edwin Arrieta. «Sonsoles te voy a decir una cosa, la gente que ve tu programa es inteligente, ¿quién puede pensar, y además lo desmiento, que una persona que tiene encima la espada de Damocles de una pena de muerte o cadena perpetua que estuvo arrogante?. Él no lo puede decir porque no estuvo, ¿por qué no dice las veces que ha llorado Daniel en la sala?«, le contestaba Carmen Balfagón.

«¿Quién puede pensar que una persona sin antecedentes penales no habiéndose visto nunca implicado en un procedimiento así puede ser arrogante en una corte extranjera como es Tailandia, fuera de su casa, sin saber las garantías que le asisten. ¿Estamos ante un asesino que está acostumbrado a tener esta postura? De verdad, Sonsoles ya está bien, ya está bien. Desde el minuto 1 yo lo he dicho todos mis sentimientos de apoyo y solidaridad con la familia de Edwin Arrieta», sentenciaba indignada Carmen Balfagón.