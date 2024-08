Avance semanal ‘Hermanos’, capítulos lunes y martes: un intento de suicido y Nebahat en peligro

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, el pendrive en el que se encontraba el archivo que delata a Şevval acabó en las manos de Tolga, quien mantuvo el secreto porque no quiere hacerle daño a Yasmin. Solo hay una persona a la que Tolga se lo ha contado, Aybike, y lo hizo porque necesitaba desahogarse. Cuando Yasmin estaba a punto de descubrir el vídeo, Tolga se lo impedía.

Los alumnos del Ataman participaron en un programa de televisión y todos decidieron que el premio final fuera para Ömer en honor a Asiye y el joven decidía regalárselo a su hermana Emel para que pueda irse de campamento.

Por otro lado, la familia Eren sigue sin creer a Cansu, así que decidían hacer unas pruebas de ADN para verificar que es hija de Orhan. Por desgracia, las pruebas daban positivo y ya no sabían qué hacer para quitarse de en medio a la joven. Aybike y Oğulcan no aguantan más los comportamientos de Cansu y sus malas palabras.

La única solución es que ella y Aybike duerman en habitaciones distintas hasta que Cansu y su madre encuentren una casa y puedan irse. Orhan se encuentra entre la espada y la pared: no quiere abandonar a su hija perdida, pero tampoco quiere que sus hijos estén incomodos en su propia casa.

Gokhan le tendía una trampa a Ayla y conseguía que Akif le guardara en su bolso un pendiente que había perdido una clienta del Club. Cuando la empresaria ordenaba a registrar a todo el mundo, Ayla se quedaba en shock al ver que el pendiente aparecía en su bolso.

Yasmin tenía muchas dudas sobre el vídeo que le ocultó Tolga, así que decididía llamar a un informático para que se lo recupere y ver qué es lo que le ocultaba su pareja. Tras ello, la joven descubría que su madre asesinó a su padre. Ahhora tiene que decidir si la delata u oculta el secreto para proteger a su madre.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 19 y martes 20 de agosto:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 19 de agosto

Yasmin llega destrozada a su casa y pregunta a su madre si ordenó matar a Ahmet. Está totalmente hundida. Sevval intenta explicarle que su único objetivo eran Ahmet y Suzan. Asegura que no estaba bien en ese momento. Yasmin no puede creerlo y grita una y otra vez que se va a volver loca.

Por si fuera poco, afirma que para ella ya no es su madre, sino una mujer horrible. Sevval se asoma al borde de un precipicio para tirarse, pero justo llega Orhan y la rescata.

Sarp se pregunta por qué su hermana no está en casa y va a buscarla, pero ella asegura que ya no tiene madre. Le grita que no va a volver a su casa. Por su parte, Cansu y su madre siguen en casa de Orhan, pero la educación de Cansu genera conflictos y situaciones muy tensas. Además, se niega a trabajar.

En un ataque de celos y cansada de ser la otra, Süreyya envió a Nebahat una foto comprometida con su marido. Tras enterarse, Akif hará todo lo posible porque su mujer no vea esa imagen y llamará a su casa para pedirle un gran favor a la pequeña Bahar.

Pensando que su tío Akif quiere darle una sorpresa a Nebahat, Bahar la encerrará en el baño, sin imaginarse que, minutos después, la empresaria sufrirá un fuerte resbalón. Con el reloj corriendo y la vida de Nebahat en juego, Akif se encuentra en una encrucijada.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 20 de agosto

Gokhan sigue amenazando a Akif con su infidelidad, a la vez que se sigue ganando el cariño y la confianza de Berk. Por su parte, Sevval está destrozada porque su hija ahora la odia. Además, está preocupada por si Yasmin acude a la policía.

Mientras, Aybike no encuentra su colgante y pregunta a su familia si lo han visto. Piensan que ha podido ser Cansu, pero ella niega haberlo cogido.

Gokhan dice a Berk que ha creado una empresa y le convence para retirar dinero de su cuenta y llevar a cabo la operación. Berk le da acceso a todo su patrimonio y Gokhan se vuelve loco de felicidad. Por fin está consiguiendo su objetivo de hacerse con todo el dinero de su hijo.

Oğulcan está muy disgustado porque siente que su padre no confía en él. Además, no soporta que haya metido a Cansu en su casa. Ambos discuten. Finalmente, Orhan le da una bofetada y Oğulcan abandona su casa muy dolido.