Avance semanal ‘Hermanos’, capítulos lunes y martes: una prueba de ADN que lo cambia todo

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, los Eren se quedaban completamente hundidos después de que Asiye no pudiera recuperarse y perdiera la vida definitivamente. Al llegar a clase, Ömer vio cómo han homenajeado a su hermana con unas flores y una foto suya en el lugar donde se sentaba la joven, y él no pudo evitar recordar todos los momentos especiales que ha vivido junto a ella.

Ayla no está dispuesta a soportar que Gokhan siga engañando a su hijo e intentó grabar una conversación en la que él confesara toda la verdad, pero su plan salía mal. Cuando la madre de Berk le insitía a Gokhan para que lo cuente todo, él se daba cuenta de que hay algo raro y que la madre de su hijo le había tendido una trampa.

Gokhan se percató de que Ayla ha grabado toda la conversación, así que decidió quitarle el móvil y borrar el audio. El padre de Berk estaba muy seguro de que su hijo nunca le descubrirá y terminaba advirtiéndole a Ayla que no intente competir con él porque perderá.

Yasmin quiso tener un bonito detalle con Ömer y decidió llevarle un libro que le dejó Asiye. En su interior, la joven había dejado una nota escrita por ella con una receta para cuando su hermano se encontrase mal. Ömer no pudo evitar llorar desconsoladamente y Yasmin lo apoyaba diciéndole “yo también soy tu hermana”, mientras le entregaba una botella con la receta que le había recomendado Asiye.

Orhan se encuentra en un momento muy duro para él: acaba de perder a una de las personas más importantes de su vida. Por casualidad del destino, se encontraba con una exnovia que tuvo antes de conocer a el amor de su vida, que ha sido siempre Şengül. La mujer abría su corazón y le explicaba a Orhan que no se han encontrado por casualidad, si no que ella le había estado buscando. El padre de Aybike no sabía bien qué decir ni cómo reaccionar. Aydan le confesó que cuando su marido murió, su hija se percató de que había estado engañado toda la vida.

Ömer está preso de la ira y la venganza desde que su hermana ha muerto. El joven encontraba por fin al culpable del asesinato de Asiye y tiene un objetivo muy claro: acabar con su vida. El asesino le ofreció a Ömer mucho dinero, pero el joven no era capaz de ver más allá de la muerte de su hermana. Cuando estuvo a punto de acabar con él, los recuerdos de Asiye le invadían la mente. Asiye parecía real, como si estuvieran juntos otra vez. Su hermana le pedía que por favor que no mate a ese hombre o Emel se quedará sola. El joven, con el cuchillo en la mano, a punto de matar al asesino, decidía hacerle caso a su hermana.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 12 y martes 13 de agosto:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 12 de agosto

Emel celebra su cumpleaños, pero está muy disgustada porque echa de menos a Asiye. El resto de los chicos llevan regalos y tartas, pero la tristeza de todos ellos se percibe en el ambiente.

Cansu, la hija de Orhan que acaba de aparecer en su vida, visita su casa. Aybike no soporta a la chica y no se cree que sean hermanas de verdad. Ambas se pelean. Finalmente, Oğulcan y Aybike se marchan de casa muy afectados tras la aparición de Cansu.

Cansu propone que se hagan una prueba de ADN. Asegura que Orhan tiene que hacerse cargo de ella. Además, ella y su madre no tienen dinero y Orhan se ve obligado a acogerlas.

Akif sigue muy pendiente de Sureya y le regala un anillo. Gokhan les pilla muy acaramelados, pero miente a Nebahat cuando pregunta por ellos. Más tarde, Gokhan chantajea a Akif para que despida a Ayla.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 13 de agosto

Las pruebas de ADN confirman que Orhan es el padre de Cansu. Por su parte, Tolga está con Yasmin cuando aparece en su ordenador el vídeo de la confesión del sicario que mató a Ahmet. Lo borra rápidamente, pero Yasmin se siente muy extrañada con su comportamiento y quiere saber por qué se ha puesto tan nervioso y lo ha borrado. Finalmente, Yasmin consigue hacerse con el vídeo. Se queda paralizada al descubrir su contenido.

Ayla y Elif buscan una casa donde vivir. La casa no es nada lujosa, pero Elif es feliz solo por estar con Ayla, ya que la ve como a una madre y la quiere mucho.

Akif prepara citas especiales para Sureya, pero ella se pone celosa porque Akif juega a dos bandas, así que manda una foto a Nebahat para que sea consciente de la nueva infidelidad de su marido.