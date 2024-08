Avance semanal de ‘Sueños de libertad’: la huida de Begoña y la denuncia que pone en jaque a Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay lleva más de 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús confrontaba con Begoña harto de ver sus acercamientos con Andrés. Tras pillarla con un frasco de tranquilizantes no duda en tirárselos. Mientras Andrés hablaba con su amigo de Brasil y le pedía que investigue sobre la muerte de su primo Valentín y donde puede estar su cuerpo.

Después Andrés no aguantaba más y le decía a María que no entiende que malmeta y recurra a su hermano por sus celos con Begoña. Tras ello, no dudaba en decirle que quizás se equivocó al casarse con ella pero que ahora al estar embarazada tienen que estar juntos y ella le pega y le pedía que tienen que ser felices.

Fina y Marta volvían a disfrutar de una jornada en la capital después de que la dependienta le regalara a su amada unas entradas para ir a ver un concierto de Luis Mariano. Por su parte, Gema intentaba reconquistar a Joaquín pese a sus desprecios.

Don Agustín no dudaba en sembrar las dudas sobre Mateo en la diócesis cansado de ver que el jóven párroco le está quitando todo el protagonismo en la colonia. Paralelamente, Mateo le pedía a Claudia pasear por la tarde juntos y Carmen le aconsejaba que se aleje del cura.

En la mansión, Damián y Jesús volvían a discutir después de lo que pasó con Andrés. El hijo mayor le pedía a su padre que envíe a Andrés a Olite o a donde sea porque mientras siga allí les va a traer muchos problemas si llega a enterarse de todo lo que están ocultando. Después es Digna la que le mostraba a Damián sus dudas sobre lo violento que puede llegar a ser Jesús y que pudiera ser él el que disparó a Begoña.

Joaquín trataba de conseguir que Luis le ayude con los planes de sacar adelante el proyecto del balneario. El hermano mayor le pedía que ponga fin a su relación con los De La Reina y le deja claro que siempre va a estar supeditado a la orden de sus primos.

María se enfrentaba con Begoña tras pillarle junto a Andrés y le deja claro que la conoce perfectamente y que no le va a permitir que le provocara y que se alejara de Andrés. Tras la discusión, María decidía arrojarse por las escaleras. Al tratar de auxiliarla, Jaime descubría que no estaba embarazada y ella le pedía que diga que lo ha perdido a cambio de no contar a nadie que él tiene una relación con Luz.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 5 de julio al viernes 9 de agosto:

Capítulo 115 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 5 de agosto

Andrés y Begoña en ‘Sueños de libertad’.

Tras descubrir que no está embarazada, María le dice a Jaime que si él cuenta algo él revelará a toda la familia que le es infiel a Marta con la doctora Borrell. Así, le dice que les escuchó hablando por teléfono y que sabe que ha dormido varias veces con Luz. María le deja claro que lucha por lo que es suyo y que no le puede dar lecciones pues están en igualdad de condiciones al engañar a sus parejas. Jaime le dice que no piensa caer en su chantaje pero María consigue convencerle con sus amenazas.

Luis y Joaquín vuelven a discutir después de que el perfumista se niegue a participar en la creación del balneario y no duda en reprocharle a su hermano que le haya complicado su trabajo al retrasar sus pedidos. Joaquín le deja claro que a partir de ahora dejará de hacerle favores.

Mateo quiere que Claudia participe en La Legión de María y que de catequesis a los niños de las familias más pobres. Los planes de Claudia pasaban por poner tierra de por medio, pero la dependienta da marcha atrás a sus planes y acepta ayudar al joven párroco. Y aunque Carmen no quería permitir que Claudia la dejara sola en la tienda para tratar de alejar a su amiga de Mateo termina accediendo.

En casa de los De La Reina todos debaten sobre el incidente de María y cómo pudo caerse. Jesús no duda en decir que su cuñada estaba nerviosa después de haber visto a Andrés consolando a Begoña por la muerte de su madre y como ambos estuvieron a punto de besarse. Por su parte, Andrés reconoce que antes de la caída estaban discutiendo.

Jaime cae en las redes de María y acepta el chantaje a cambio de su silencio. Así, el doctor les anuncia a Andrés que María se encuentra bien tras la caída pero que ha perdido el bebé que esperaba. Después, Jaime vuelve a sufrir una crisis cuando aparece Marta, que no para de darle vueltas al ver que a su marido le sucede algo pero se lo oculta.

En el almacén, Tasio consigue el dinero que necesitaba para introducirse en los negocios de Íñigo. El operario le entrega una caja con radios alemanas de contrabando a su compañero para revenderlos. Justo en ese instante, Carmen aparece y les pilla con las radios y confronta a Tasio y le dice que no encuentra la cartilla de ahorros para ingresar el salario. Después, Tasio consigue colarle una de las radios a Gaspar y también lo intenta con don Agustín.

Tras ver que sus hijos vuelven a tener problemas entre ellos, Digna se interesa por saber que les sucede. Y entonces Joaquín y Luis deciden contarle el proyecto que tenía Gervasio entre manos: la construcción de un balneario en la colonia. Joaquín vuelve a repetir que si lo llevan a cabo dejarían de estar supeditados a los De La Reina y Luis le recrimina que se ha obsesionado con algo que es imposible. Y Digna se queda sorprendida pues jamás le había dicho tal cosa.

Marta decide visitar a Luz en el dispensario para preocuparse por el estado de Jaime y no duda en decirle que le ve más delgado y que le nota raro. La De La Reina le pregunta a la doctora Borrell si ella no ha notado nada y Luz achaca todo al estrés del trabajo. Y las dos hablan de las relaciones clandestinas que tienen y lo difíciles que son. Tras ello, Luz opta por hablar con Jaime y le dice que ha llegado la hora de sincerarse con su mujer y contarle lo de su enfermedad.

María finge estar destrozada tras perder el bebé que esperaba. Y no duda en encararse con Andrés y culparle a él y a Begoña de haber acabado con la vida de su bebé y que ella también se quiere morir. Tras verla destrozada, Andrés le perjura que no se arrepiente de su matrimonio y que luchará por ella y que van a estar juntos hasta que la muerte les separe. Por su parte, Begoña acude a ver a Luz para pedirle más calmantes con los que aliviar su dolor pero la doctora se niega a recetarselos y le aconseja que deje de usar las pastillas.

Marta y Fina salen del recital de Luis Mariano en Madrid y cuando están paseando juntas por la capital se topan con Isabel. La secretaria deduce entonces que la dependienta le regaló las entradas a su jefa. Las dos se escudan en que son casi familia y la secretaria le dice que ha echado de menos ver a Jaime con ellas.

De noche, Begoña es incapaz de dormirse sin los calmantes y se encuentra con Andrés y no duda en desahogarse una vez más con él y le da el pésame por la pérdida de su bebé. Pero Andrés se muestra frío con ella y le deja claro que no puede seguir ayudándola ni estar cerca de ella y que cada uno tiene que seguir su camino. Mientras, Jesús contempla la escena de su mujer y su hermano desde la penumbra.

Capítulo 116 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 6 de agosto

Jesús no duda en echarle a Begoña las culpas de que María haya perdido a su bebé y además deja claro que Andrés está donde tiene que estar: junto a su esposa y no con ella. Para echarle más leña al fuego, Jesús le recuerda que el propio Andrés también la culpabiliza de lo sucedido. Por su parte, Begoña le recuerda que él no le puede dar lecciones después de haber matado a Clotilde y Valentín y haberlo tapado todo.

Después de que Isabel las pillara juntas, Fina teme que la secretaria de su novia las haya descubierto y todo salga a la luz con lo que ello conllevaría para las dos. Por su parte, Marta trata de tranquilizarla diciéndola que la secretaria solo puede pensar que son dos grandes amigas. Además aprovecha para regalarle un pañuelo que le había comprado.

Claudia y Mateo regresan a la colonia después de haber impartido la catequesis entre los más desfavorecidos y le reconocen a don Agustín que tuvieron que dormir en la estación porque perdieron el tren. Tras ello, el cura consigue que el secretario de la diócesis le reproche a Mateo que haya dormido con una feligresa. Tras ello, Mateo descubre que don Agustín le ha tendido una trampa.

Jesús irrumpe en el despacho cuando Luis trataba de apoyar a su primo. Después es el propio Jesús el que le dice a su hermano que lamenta mucho lo que le ha pasado a María tras perder el bebé que esperaban y le deja claro que estará a su lado en estos momentos y le aconseja que se centre en ella y que sienta que él está al 100% de su lado aunque le deja claro que todo se pudo haber evitado.

Tasio comparte su euforia con Íñigo por haber logrado vender la segunda radio y el operario felicita a su compañero por su éxito negociando en tan poco tiempo. Tras ello, Tasio opta por entregarle un regalo a Damián para acercarse a él y después le reprocha que le regalara camisas usadas al sentirse un hijo de segunda. Y para demostrarle que es un buen empresario no duda en asociarse con Íñigo en la venta de electrodomésticos.

Digna da el paso y habla con Begoña y opta por preguntarle lo que pasó cuando la dispararon y le deja claro que no es casual que en su día Clotilde muriera de un disparo y que ahora ella haya tenido un accidente por otro disparo. Pero Begoña trata de quitarle todo de la cabeza diciéndole que todo fue un accidente. Todo mientras Damián les escucha desde lejos.

Después de que Luis se niegue a sacar adelante el proyecto del balneario, Gema no duda en aprovechar la ocasión para ofrecerse en apoyar a Joaquín para sacar adelante sus planes y el balneario que ideó Gervasio.

Begoña no duda en visitar a María y ella vuelve a culparla de haber perdido a su hijo y le deja claro que nunca le perdonará aunque para tratar de ponerla en su lugar le dice que Andrés siente lo mismo que ella y que ahora si siente que le tiene de su lado. Tras ello, Begoña aprovecha que se queda sola en el dispensario para robar tranquilizantes y se traga un puñado tras recordar todas las palabras de Andrés, Jesús y María.

Capítulo 117 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 7 de agosto

En el despacho, Isabel no duda en defender la postura de Jesús con respecto al acuerdo con Patricia Lambert y Marta se sorprende al ver que su secretaria se pone de parte de su hermano y no de ella.

Carmen sigue mosca detrás de la oreja y no duda en preguntarle a Tasio que se trae con la cartilla de ahorros. Y el operario le cuenta sus negocios con Íñigo. Pero ella lejos de apoyarle le reprocha que se meta en ese tipo de chanchullos.

Gema se muestra sorprendida con que Jaime se haya prestado a los tejemanejes de María y haya apoyado su versión de que ha perdido al bebé que esperaba con la caída. La mujer de Andrés le cuenta a su amiga que descubrió al médico hablando con la doctora Borrel y que los dos eran amantes y que no dudó en aprovecharlo.

Tras ver que Digna le sigue rehuyendo, Damián aprovecha que se encuentra con Begoña para preguntarle por su conversación con Digna y descubre que su cuñada sigue intentando investigar sobre el disparo que recibió por parte de Jesús y él le advierte con que si no le miente se tendrá que atender a las consecuencias.

Isabel pilla a Fina con el pañuelo que le vio a Marta en el despacho y la dependienta le dice que es un regalo de su padre. Tras ello, Fina tiene claro que la secretaria empieza a sospechar pero Marta insiste en que ella no sabe nada después de que su jefa le contara que Isabel vio la caja del pañuelo en el despacho. Después, Isabel pilla a Marta cuando acudía a buscar a Fina a su habitación y veía como las dos se besaban.

Luis se entera de que Joaquín ha decidido sacar adelante los planes del balneario y su hermano le deja claro que se va a rodear de el mejor equipo para ponerlo en marcha. Y Luis le dice que tras hablar con su madre ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que su padre quiso hacer lo que él ahora, alejarse de los De La Reina y que aunque no le ayudará le apoya en que lo haga.

Jaime acude a ver a María y no se corta en decirle que su mentira ha hecho daño a mucha gente, entre ellas al propio Andrés pero ella le pide que no se meta en su matrimonio y que ella no lo hará ni en el suyo ni en su relación clandestina con Luz.

Mateo se enfrenta a don Agustín tras ver que ha querido tenderle una trampa con el secretario de la diócesis y el párroco no duda en decirle que él solo ha seguido la petición de la madre de Ramona y que solo quiere evitar que caiga en la tentación de la carne. Después, el joven párroco decie pedirle a Claudia que se aleje de él pero la dependienta lejos de hacerle caso se le declara.

Tasio llega al despacho cuando Damián y Jesús estaban hablando y el hijo mayor se sorprende de la confianza que ve entre su padre y el operario. Después, Jesús completamente borracho le preguntaba a su padre que pasaba entre él y Tasio y Damián aprovechaba para decirle que Digna ha roto su compromiso y sigue tratando de investigar el pasado.

Después, Jesús llega a su habitación y harto de que Begoña solo piense en Andrés no duda en violarla. Así, el de la Reina decide recrudecer su actitud con su mujer para volverla a tenerla de su parte por miedo.

Capítulo 118 – Jueves 8 de agosto

Después de que Jesús le violara la noche anterior y tras comprobar que Andrés ha vuelto definitivamente con María, Begoña sigue hundiéndose y mitigando su dolor con más pastillas. Mientras Digna, no duda en aprovechar para decirle que puede confiar en ella para contarle sus penas.

Gema se interesa por el proyecto que Luis y Joaquín se traen entre manos para tratar de acercarse definitivamente a su marido pero él le deja claro que él sigue sin poder olvidarse de lo que le hizo con Ernesto. Un temor que volverá después de que su mujer le cuente que conoce a Peralta, el dueño de los terrenos donde se hallan las aguas termales por su sobrina, con la que se relacionó cuando estuvo en Madrid con Ernesto.

Íñigo le cuenta a Tasio que si quiere ser socio de su negocio de venta de electrodomésticos debe poner 20.000 pesetas, algo más de lo que esperaba. Y desesperado por conseguir el dinero necesario para sacar adelante sus planes, Tasio opta por pedirle un préstamo a Damián. Y el De la Reina no duda en darle un cheque de 6.000 pesetas pese a desconocer en qué tipo de negocios se está metiendo su hijo secreto.

Tras las sospechas de Fina, ahora es Marta la que quiere saber si Isabel sabe su secreto. Y para ella no duda en acercarse a ella. Paralelamente, la secretaria sigue tratando de ganarse a Jesús y le propone crear una sucursal de los perfumes De La Reina en la base de Rota para abrirse al mercado norteamericano. Es entonces cuando Jesús le felicita y ella le confiesa que no se fía de Marta y por ello ha decidido proponérselo a él.

Joaquín es consciente de la buena relación que tienen Luis y Andrés y por eso le pide a su hermano llevar en secreto los planes del balneario pues cree que si el De la Reina termina enterándose todo puede irse al traste y le pide que tenga cuidado al perfumista.

Mateo le pone una condición a Claudia si quiere seguir teniendo relación con él: olvidarse de sus sentimientos y ser solo amigos o sino tendrán que dejar de verse. Y es que el joven párroco se siente acorralado tras su charla con don Agustín y la trampa que trató de ponerle.

Digna ya no aguanta más y rechaza de forma drástica a Damián mientras Isidro los escucha. Por su parte, Begoña habla con Andrés y le dice que tiene miedo de lo que puede hacer Jesús porque no tiene ningún tipo de límite pero justo llega María y le propone a su marido tener un picnic. Tras ello, Begoña vuelve a hundirse y vuelve a tirar de los calmantes.

Capítulo 119 – Viernes 9 de agosto

Begoña no para de acordarse de su madre y se encara con Jesús cuando él le pide que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero ella le deja claro que eso es imposible después de que la noche anterior la violara. Pero él le niega que le forzara.

A Fina se le escapa en plena conversación con su padre que Digna y Damián se iban a casar pero que la cocinera ha decidido dar marcha atrás a sus planes. Después, Isidro trata de preguntarle al patrón pero Damián se muestra distante con el chófer.

Gema opta por contactar con Sonsi, la sobrina de Peralta, para tratar de ayudar a Joaquín por su propia cuenta después de una charla con Digna en la que su suegra le dice que tiene que intentar acercarse a él y ayudarle en lo que necesite. Cuando Joaquín lo descubre se encara con su mujer y le recuerda lo que pasó con Ernesto.

Carmen descubre por Claudia que Tasio ha seguido en marcha con los negocios de la venta de electrodomésticos pese a que se lo prohibió. Por su parte, Íñigo desaparece y Tasio se entera de que ha escapado.

Jesús plantea a la junta directiva la propuesta de expandirse al mercado norteamericano haciendo suya la idea que tuvo Isabel. Una idea que Marta rechaza y que provoca que empiece a odiar a la secretaria tras ver cuáles son sus planes.

Tras lo sucedido con Jesús, Begoña toma una decisión irreversible y llama a la estación para comprar unos billetes. Después no duda en despedirse de la pequeña Julia. En plena huida, se topa con la guardia civil y decide no callar más y denuncia que su marido es un asesino contándoles lo que pasó con Clotilde y Valentín. Finalmente, un guardia civil se presenta en el despacho para decirle que su mujer le ha denunciado.