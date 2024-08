Alejandro Nieto causa impacto con la cifra de kilos que ha perdido en ‘Supervivientes All Stars’

‘Supervivientes All Stars’ ha pasado a la historia como una de las ediciones más exigentes del reality, y los concursantes lo han notado. Pese a la experiencia exprés que ha supuesto este regreso a Honduras, los supervivientes no se han librado de la transformación física que supone la isla. Alejandro Nieto anunciaba este jueves en el debate final la cantidad exacta de kilos que había perdido durante su paso por el concurso.

«Esto ha sido un regalo para mí», comenzó explicando el gaditano a Sandra Barneda nada más entrar al plató como segundo finalista. A pesar del fuerte espíritu competitivo con el que llegó a la isla, el modelo se mostró más que satisfecho con el desenlace de su segunda aventura en Honduras. Y no perdió el tiempo para presumir de su mayor logro.

Alejandro Nieto se sincera sobre su radical cambio físico

«Mira como me he quedado», señaló orgulloso Alejandro Nieto a la presentadora mientras se subía la camiseta para mostrar su impresionante pérdida de peso. «He adelgazado 11 kilos», revelaba entonces el superviviente con alegría, dejando algo perpleja a Sandra Barneda. Una transformación radical más que evidente al compararlo con las imágenes del concursante en su llegada.

Alejandro Nieto en ‘Supervivientes All Stars’

«¿Cuando te ha visto Tania que te ha dicho?», le preguntó entonces la presentadora, a lo que el modelo respondió con una afirmación que pone en valor el buen momento que atraviesa la pareja. «Tania me ama, esté gordito o este flaquito. Al final eso se pasa…», señaló Nieto, dejando en un segundo plano su impresionante cambio físico.

Cabe destacar que Alejandro Nieto sufrió una importante subida de peso a raíz de la tiroides que le diagnosticaron. «Yo como sano, hago deporte, pero me he quedado estancado. Sé que estoy un poco pasado, pero… sois muy pesados los que os dedicáis a decirme que estoy más gordo», espetó el gaditano en su momento, cuando fue señalado por su nuevo aspecto.

Y el subcampeón no ha sido el único en notar un cambio en su aspecto en estos 38 días que han pasado en los Cayos Cochinos. Sofía Suescun confesaba también durante la gala que había perdido cuatro kilos. Por lo que, en definitiva, estar sin ningún tipo de dotación en esta entrega ha hecho mella en los concursantes como en ninguna otra. Pero el modelo también se sinceró sobre cómo ha encajado el segundo puesto.

«Cuando compartí el salto del helicóptero con ella me dije, si no gano yo, que gane ella. Y se ha cumplido. Estoy muy contento de donde he llegado y sigo pensando que soy uno de los mejores supervivientes que ha pasado por los Cayos Cochinos, pero Marta se lo merecía», aseguró Alejandro Nieto a Sandra Barneda, insistiendo en que está «muy contento por ella».