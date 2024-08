El palo de Sandra Barneda a Marta Peñate que remata su imagen en ‘Supervivientes All Stars’

La llegada de Marta Peñate al plató de ‘Supervivientes All Stars‘ ha sido todo una revolución. Nada más pisar un pie en el set el público se ha volcado para aplaudirla y todos han sido testigos de su entrada y el saludo a sus compañeros… a todos menos a Sofía Suescun. Un gesto en el que ha incidido la propia Sandra Barneda.

Cabe recordar que, tal y como hacen todos los supervivientes, Marta Peñate ha salido disparada para saludar a sus amigos y familiares. Tras fundirse en un efusivo abrazo con todos ellos, la ganadora de la edición no ha dudado en abrazar a sus compañeros. Sin embargo, la joven se ha dejado de manera voluntaria a Sofía Suescun, quien se ha quedado mirándola perpleja desde el sofá.

«Marta, bienvenida y enhorabuena por ser la campeona, la que has ganado ‘Supervivientes All Stars’, pero no has saludado a Sofía. Es de los únicos compañeros que no has saludado. Ella se ha levantado, se ha puesto de pie», fueron las palabras empleadas por Sandra Barneda. «No voy a manchar este momento», ha sido el motivo que ha esgrimido Marta Peñate. También Sofía Suescun le ha restado hierro al asunto diciendo: «Porque me lo ha dicho Bosco…».

A pesar de ello, Sandra Barneda ha seguido insistiendo: «Yo lo intento y no quiero tapar a nadie, pero yo lo que quiero es conseguir, que sé que lo pasáis muy mal ahí y que lo vivís muy intensamente, pero no quiero olvidar que todos habéis hecho un gran concurso y que el público elige a uno… Más allá de eso creo que hay cosas más importantes como para no saludaros. Es que me parece feo, pero es vuestra opción y es vuestra libertad».

Sale a la luz el motivo por el que marta Peñate no saludó a Sofía Suescun

Ante ello, Marta Peñate le ha explicado a Sandra Barneda el motivo: «Estaré colgada, tendré mis altibajos, pero soy amiga de mis amigos. A mí ella me ha hecho daño y le ha hecho daño a cada uno de mis amigos y acabo de llegar y he visto a Tania con un ataque de ansiedad por su culpa. Eres la concursante más mala que he visto en los últimos años».